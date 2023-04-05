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İskoçya'da 600 bin sterlinlik yolsuzluk soruşturması: Eski Başbakan Sturgeon'un eşi gözaltına alındı
İskoçya'da 600 bin sterlinlik yolsuzluk soruşturması: Eski Başbakan Sturgeon'un eşi gözaltına alındı
Şubat ayının ortasında sürpriz bir şekilde istifa eden eski İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un eşi Peter Murrell'in 600... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T14:24+0300
2023-04-05T14:38+0300
iskoçya
iskoçya ulusal partisi (snp)
nicola sturgeon
dolandırıcılık
tutuklama
avrupa
dünya
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
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Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un şubat ayındaki beklenmedik istifasının nedenleri üzerine spekülasyonlar yayılmaya devam ederken yeni bir gelişme meydana geldi. İskoç politikacının 58 yaşındaki eşi Peter Murrell'in, evinde gözaltına alındığı belirtildi. Murrell'in, Sturgeon'un 24 yıl liderliğini yaptığı SNP ile ilişkili 600 bin sterlinlik yolsuzluk soruşturmasına dahil olduğu için gözaltında olduğu öğrenildi. Soruşturmayı yürüten savcı, dosya kapanana kadar polisle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Savcı, "Siyasilerle ilgili herhangi bir davanın hukuk danışmanlarının katılımı olmadan savcılar tarafından ele alınması standart bir uygulamadır" diye ekledi. 600 bin sterlin nereye harcandı?Dava, Mart 2021'de adı açıklanmayan bir kişinin, 2017 ve 2019'da üyelerden ve destekçilerden toplanan yaklaşık 600 bin sterlinin partinin banka hesaplarından kaybolmasıyla ilgili olarak İskoçya polisine resmi bir şikayette bulunmasının ardından açılmıştı.Söz konusu paranın, SNP'nin 2016'daki Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) referandumunun ardından seçmenlerine verdiği söz bağlamında, başarısız olan 2014 İskoçya Bağımsızlık Referandumu'nun yeniden düzenlenmesi için düzenlenen kampanya fonuna aktarıldığı varsayılıyor.Bazı kaynaklar ise fonun, SNP'nin Westminster Parlamentosu'ndaki sandalye sayısını 35'ten 48'e çıkardığı Aralık 2019 İngiltere Genel Seçimleri'nde kampanyaya harcandığını düşünüyor.Sturgeon, 15 Şubat'ta sürpriz bir şekilde istifasını duyurmak için alelacele düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin soruşturmayla ilgili sorularını yanıtlamayı reddetmişti.Sturgeon'un halefi, SNP içindeki fraksiyonunun 'istikrar' adayı olan Humza Yusuf, aceleye getirilen parti liderliği seçimlerinin ardından geçen hafta İskoçya'nın yeni başbakanı olmuştu.Muhalefetten Sturgeon ve çiçeği burnunda Başbakan Yusuf'a çağrıMuhalefetteki İskoç İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Jackie Baillie, gelişmeleri 'derin endişe verici' olarak nitelendirdi.Baillie, "Humza Yusuf ve Nicola Sturgeon'un neleri bildiklerini acilen açıklamalarına ihtiyacımız var" ifadesini kullanarak iktidar partisine çağrıda bulundu.SNP kanadı ise 'devam eden soruşturma hakkında yorum yapmanın uygun olmayacağı' kanaatinde.
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iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), nicola sturgeon, eş, dolandırıcılık, tutuklama, avrupa, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, gözaltı
iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), nicola sturgeon, eş, dolandırıcılık, tutuklama, avrupa, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, gözaltı

İskoçya'da 600 bin sterlinlik yolsuzluk soruşturması: Eski Başbakan Sturgeon'un eşi gözaltına alındı

14:24 05.04.2023 (güncellendi: 14:38 05.04.2023)
© AP PhotoEski İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un eşi Peter Murrell'in 600 bin sterlinlik dolandırıcılık soruşturmasında tutuklandığı bildirildi.
Eski İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un eşi Peter Murrell'in 600 bin sterlinlik dolandırıcılık soruşturmasında tutuklandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AP Photo
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Şubat ayının ortasında sürpriz bir şekilde istifa eden eski İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un eşi Peter Murrell'in 600 bin sterlinlik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındığı bildirildi.
Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un şubat ayındaki beklenmedik istifasının nedenleri üzerine spekülasyonlar yayılmaya devam ederken yeni bir gelişme meydana geldi.
İskoç politikacının 58 yaşındaki eşi Peter Murrell'in, evinde gözaltına alındığı belirtildi. Murrell'in, Sturgeon'un 24 yıl liderliğini yaptığı SNP ile ilişkili 600 bin sterlinlik yolsuzluk soruşturmasına dahil olduğu için gözaltında olduğu öğrenildi.
Soruşturmayı yürüten savcı, dosya kapanana kadar polisle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Savcı, "Siyasilerle ilgili herhangi bir davanın hukuk danışmanlarının katılımı olmadan savcılar tarafından ele alınması standart bir uygulamadır" diye ekledi.

600 bin sterlin nereye harcandı?

Dava, Mart 2021'de adı açıklanmayan bir kişinin, 2017 ve 2019'da üyelerden ve destekçilerden toplanan yaklaşık 600 bin sterlinin partinin banka hesaplarından kaybolmasıyla ilgili olarak İskoçya polisine resmi bir şikayette bulunmasının ardından açılmıştı.
Söz konusu paranın, SNP'nin 2016'daki Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) referandumunun ardından seçmenlerine verdiği söz bağlamında, başarısız olan 2014 İskoçya Bağımsızlık Referandumu'nun yeniden düzenlenmesi için düzenlenen kampanya fonuna aktarıldığı varsayılıyor.
Bazı kaynaklar ise fonun, SNP'nin Westminster Parlamentosu'ndaki sandalye sayısını 35'ten 48'e çıkardığı Aralık 2019 İngiltere Genel Seçimleri'nde kampanyaya harcandığını düşünüyor.
Sturgeon, 15 Şubat'ta sürpriz bir şekilde istifasını duyurmak için alelacele düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin soruşturmayla ilgili sorularını yanıtlamayı reddetmişti.
Sturgeon'un halefi, SNP içindeki fraksiyonunun 'istikrar' adayı olan Humza Yusuf, aceleye getirilen parti liderliği seçimlerinin ardından geçen hafta İskoçya'nın yeni başbakanı olmuştu.

Muhalefetten Sturgeon ve çiçeği burnunda Başbakan Yusuf'a çağrı

Muhalefetteki İskoç İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Jackie Baillie, gelişmeleri 'derin endişe verici' olarak nitelendirdi.
Baillie, "Humza Yusuf ve Nicola Sturgeon'un neleri bildiklerini acilen açıklamalarına ihtiyacımız var" ifadesini kullanarak iktidar partisine çağrıda bulundu.
SNP kanadı ise 'devam eden soruşturma hakkında yorum yapmanın uygun olmayacağı' kanaatinde.
Nicola Sturgeon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
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İskoçya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Sturgeon istifa etti: 'Aynı zamanda insanım'
15 Şubat, 16:12
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