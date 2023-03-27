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https://sputniknews.com.tr/20230327/hamza-yusuf-iskocyanin-ilk-musluman-basbakani-oldu-1068816079.html
Hamza Yusuf, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu
Hamza Yusuf, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu
İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T16:57+0300
2023-03-27T16:57+0300
dünya
iskoçya
iskoçya ulusal partisi (snp)
nicola sturgeon
istifa
başbakan
müslüman
hamza yusuf
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Sturgeon'ın istifası sonrası İskoçya Maliye ve Ekonomi Bakanı Kate Forbes, Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Ash Regan'ın, SNP'nin bir sonraki lideri ve İskoçya Bölgesel Başbakanı olmak için girdikleri liderlik yarışının sonucu açıklandı.SNP üyeleri tarafından 13 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren oylamanın ardından 26 bin 32 oy alarak yarışı kazanan Yusuf, partinin yeni lideri oldu.İskoçya'nın Glasgow kentinde dünyaya gelen Pakistan asıllı 37 yaşındaki Hamza Yusuf'un, yarın İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılacak oylama sonrası İskoçya Bölgesel Başbakanı ilan edilmesi öngörülüyor.'İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye kararlıyız'İlk Müslüman İskoçya Bölgesel Başbakanı olmaya hazırlanan Yusuf, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, öncelikle partisiyle ekip halinde İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye "kararlı" olduğunu söyledi.Yusuf, "İyileştirilmesi gereken bölünmeler varsa bunu yapmalıyız ve bunu hızlı bir şekilde yapmalıyız çünkü yapacak bir işimiz var ve bir parti olarak, birlik olduğumuzda en güçlü halimizdeyiz ve bizi birleştiren şey ulusumuz için bağımsızlık sağlama ortak hedefimizdir" ifadelerini kullandı.İskoçya halkının bağımsızlığa her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğunu vurgulayan Yusuf, "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız" dedi.İskoçya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Sturgeon'un istifası'İskoçya'nın ilk kadın başbakanı' ve 'SNP'nin ilk kadın başkanı' olan Sturgeon, başbakanlık görevini 9 yıl yürüttü.Yaklaşık 25 yıldır milletvekilliği de yapan Sturgeon, eski Başbakan Alex Salmond'un 'evet' oylarını desteklediği 2014'teki İskoçya bağımsızlık referandumunda 'hayır' sonucunun çıkmasının ardından istifasıyla yapılan seçimde parti başkanlığına ve başbakanlığa seçilmişti.'İskoçya'da başbakanlık görevini en uzun yürüten siyasetçi' de olan Sturgeon’un ikinci bağımsızlık referandumu girişimi, İngiltere'de Yüksek Mahkemece engellenmişti.Nicola Sturgeon, 15 Şubat'ta istifa ettiğini açıklamış ve görevi yürütecek enerjiyi kendisinde göremediğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230215/iskocya-basbakani-nicola-sturgeon-istifa-etti-1067080223.html
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iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), nicola sturgeon, istifa, başbakan, müslüman, hamza yusuf
iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), nicola sturgeon, istifa, başbakan, müslüman, hamza yusuf

Hamza Yusuf, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu

16:57 27.03.2023
© AFP 2023Hamza Yusuf
Hamza Yusuf - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023
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İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından başlayan liderlik yarışını Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf kazandı.
Sturgeon'ın istifası sonrası İskoçya Maliye ve Ekonomi Bakanı Kate Forbes, Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Ash Regan'ın, SNP'nin bir sonraki lideri ve İskoçya Bölgesel Başbakanı olmak için girdikleri liderlik yarışının sonucu açıklandı.
SNP üyeleri tarafından 13 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren oylamanın ardından 26 bin 32 oy alarak yarışı kazanan Yusuf, partinin yeni lideri oldu.
İskoçya'nın Glasgow kentinde dünyaya gelen Pakistan asıllı 37 yaşındaki Hamza Yusuf'un, yarın İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılacak oylama sonrası İskoçya Bölgesel Başbakanı ilan edilmesi öngörülüyor.

'İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye kararlıyız'

İlk Müslüman İskoçya Bölgesel Başbakanı olmaya hazırlanan Yusuf, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, öncelikle partisiyle ekip halinde İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye "kararlı" olduğunu söyledi.
Yusuf, "İyileştirilmesi gereken bölünmeler varsa bunu yapmalıyız ve bunu hızlı bir şekilde yapmalıyız çünkü yapacak bir işimiz var ve bir parti olarak, birlik olduğumuzda en güçlü halimizdeyiz ve bizi birleştiren şey ulusumuz için bağımsızlık sağlama ortak hedefimizdir" ifadelerini kullandı.
İskoçya halkının bağımsızlığa her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğunu vurgulayan Yusuf, "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız" dedi.

İskoçya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Sturgeon'un istifası

'İskoçya'nın ilk kadın başbakanı' ve 'SNP'nin ilk kadın başkanı' olan Sturgeon, başbakanlık görevini 9 yıl yürüttü.
Yaklaşık 25 yıldır milletvekilliği de yapan Sturgeon, eski Başbakan Alex Salmond'un 'evet' oylarını desteklediği 2014'teki İskoçya bağımsızlık referandumunda 'hayır' sonucunun çıkmasının ardından istifasıyla yapılan seçimde parti başkanlığına ve başbakanlığa seçilmişti.
'İskoçya'da başbakanlık görevini en uzun yürüten siyasetçi' de olan Sturgeon’un ikinci bağımsızlık referandumu girişimi, İngiltere'de Yüksek Mahkemece engellenmişti.
Nicola Sturgeon, 15 Şubat'ta istifa ettiğini açıklamış ve görevi yürütecek enerjiyi kendisinde göremediğini belirtmişti.
Nicola Sturgeon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
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İskoçya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Sturgeon istifa etti: 'Aynı zamanda insanım'
15 Şubat, 16:12
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