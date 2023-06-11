https://sputniknews.com.tr/20230611/cumhurbaskani-erdogan-artik-kimse-bu-milletin-evlatlarini-asagilama-cesareti-bulamayacak-1072303199.html
Erdoğan: Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak
Erdoğan: Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak"... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T21:03+0300
2023-06-11T21:03+0300
2023-06-11T21:10+0300
politika
recep tayyip erdoğan
akm
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM’de '40 Yıl, 40 Eser' Etkinliği Kapsamında 'Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü Dijital Sergi Açılışı' etkinliğinde konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:* Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak.* Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallayamayacak.Milletimizi kimse makarnacı, kömürcü, cahil göbeğini kaşıyan adam diye tahkir edemeyecek.* Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa '500 liraya oylarını satıyorlar' imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır.* Ne diyor? 'Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığını kazandı.' Gazi Mustafa Kemal 'Köylü, milletin efendisidir.' demedi mi? Artık bunu yemezler.* Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojinin konusudur.
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recep tayyip erdoğan, akm
recep tayyip erdoğan, akm
Erdoğan: Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak
21:03 11.06.2023 (güncellendi: 21:10 11.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM’de '40 Yıl, 40 Eser' Etkinliği Kapsamında 'Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü Dijital Sergi Açılışı' etkinliğinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak.
* Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallayamayacak.Milletimizi kimse makarnacı, kömürcü, cahil göbeğini kaşıyan adam diye tahkir edemeyecek.
* Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa '500 liraya oylarını satıyorlar' imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır.
* Ne diyor? 'Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığını kazandı.' Gazi Mustafa Kemal 'Köylü, milletin efendisidir.' demedi mi? Artık bunu yemezler.
* Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojinin konusudur.