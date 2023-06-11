https://sputniknews.com.tr/20230611/cumhurbaskani-erdogan-artik-kimse-bu-milletin-evlatlarini-asagilama-cesareti-bulamayacak-1072303199.html

Erdoğan: Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak

Erdoğan: Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak"... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T21:03+0300

2023-06-11T21:03+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

akm

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM’de '40 Yıl, 40 Eser' Etkinliği Kapsamında 'Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü Dijital Sergi Açılışı' etkinliğinde konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:* Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak.* Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallayamayacak.Milletimizi kimse makarnacı, kömürcü, cahil göbeğini kaşıyan adam diye tahkir edemeyecek.* Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa '500 liraya oylarını satıyorlar' imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır.* Ne diyor? 'Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığını kazandı.' Gazi Mustafa Kemal 'Köylü, milletin efendisidir.' demedi mi? Artık bunu yemezler.* Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojinin konusudur.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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recep tayyip erdoğan, akm