https://sputniknews.com.tr/20230611/cumhurbaskani-erdogan-kuzey-kibris-ve-azerbaycani-ziyaret-edecek-1072297597.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini, 12-13 Haziran'da Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapacak. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T17:16+0300

2023-06-11T17:16+0300

2023-06-11T17:16+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

azerbaycan

kuzey kıbrıs

kktc

ziyaret

resmi ziyaret

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.Azerbaycan ziyareti kapsamında gerçekleşecek temaslarda ise Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni dönemde ilerleme sağlanacak diğer işbirliği imkanlarına ilaveten, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230610/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-muhammed-bin-zayid-al-nahyan-ile-gorustu-1072264038.html

azerbaycan

kuzey kıbrıs

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recep tayyip erdoğan, azerbaycan, kuzey kıbrıs, kktc, ziyaret, resmi ziyaret, cumhurbaşkanı