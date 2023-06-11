https://sputniknews.com.tr/20230611/cumhurbaskani-erdogan-kuzey-kibris-ve-azerbaycani-ziyaret-edecek-1072297597.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini, 12-13 Haziran'da Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapacak. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T17:16+0300
2023-06-11T17:16+0300
2023-06-11T17:16+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
azerbaycan
kuzey kıbrıs
kktc
ziyaret
resmi ziyaret
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.Azerbaycan ziyareti kapsamında gerçekleşecek temaslarda ise Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni dönemde ilerleme sağlanacak diğer işbirliği imkanlarına ilaveten, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230610/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-muhammed-bin-zayid-al-nahyan-ile-gorustu-1072264038.html
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recep tayyip erdoğan, azerbaycan, kuzey kıbrıs, kktc, ziyaret, resmi ziyaret, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, azerbaycan, kuzey kıbrıs, kktc, ziyaret, resmi ziyaret, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini, 12-13 Haziran'da Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.
Azerbaycan ziyareti kapsamında gerçekleşecek temaslarda ise Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni dönemde ilerleme sağlanacak diğer işbirliği imkanlarına ilaveten, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.