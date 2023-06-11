https://sputniknews.com.tr/20230611/burcu-gunes-eurovisionu-kazanmak-bir-basari-degil-belki-de-grammy-almam-lazimdir-1072282036.html
Burcu Güneş: Eurovision'u kazanmak bir başarı değil, belki de Grammy almam lazımdır
Burcu Güneş: Eurovision'u kazanmak bir başarı değil, belki de Grammy almam lazımdır
Burcu Güneş, "Eurovision'u kazanmak bir başarı değil. Amerika'da bir Grammy almak, Türkiye'ye yakışır diye düşünüyorum. Ben çıtayı hep yüksek tutarım. Belki de... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T11:04+0300
2023-06-11T11:04+0300
2023-06-11T11:22+0300
yaşam
burcu güneş
shakira
grammy müzik ödülleri
eurovision şarkı yarışması
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Şarkıcı Burcu Güneş, önceki akşam Yeni Gazino Maslak'ta sahne aldı. Güneş, sahneye çıkmadan önce basın mensupları ile bir araya geldi.‘Amerika'da bir Grammy almak, Türkiye'ye yakışır’Cadde Milliyet’in aktardığına göre 47 yaşındaki Burcu Güneş, muhabirlerin, ''Dizilerde ve sinemada uluslararası başarılar yakalıyoruz. Ama müzikte bu başarıyı pek fazla yenileyemiyoruz. En son Eurovision başarımız var. Bu neden kaynaklanıyor sizce?'' sorusunu şöyle yanıtladı:“Eurovision'u kazanmak bir başarı değil. Orada farklı stratejiler var. Birisi Eurovision'da kazanamadı diye üzülmemeli. Zaten hiçbir yarışmada kimse kazanamadı diye üzülmemeli. Amerika'da bir Grammy almak, Türkiye'ye yakışır diye düşünüyorum. Çocukluktan beri amacım sağlam bir İngilizce albüm yapmak. Ben çıtayı hep yüksek tutarım. Belki de Grammy almam lazımdır. İnşallah alır bir Türk. Müzikte başarısız olmamızın nedeni de üstüne yeni şeyler ekleyip geliştirememek.‘Shakira ilk albümünde bizim altyapılarımızı kullanmış’Shakira'nın ilk albümüne bakın mesela. Bizim altyapımızı ve soundları alıp yapmış, geliştirmiş. Bizi destekleyen bir altyapı ve sektördeki büyük patronlar, sanatçıların geleceği için bir şeyler katan insanlar olmalı. Edis mesela bu örneğe uygun. Kendini geliştirmiş, bir tarzı var, danslar ediyor.”
https://sputniknews.com.tr/20221018/burcu-gunesin-uvey-annesine-actigi-tapu-davasinda-karar-mahkeme-davanin-reddine-hukmetti-1062460264.html
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burcu güneş, shakira, grammy müzik ödülleri, eurovision şarkı yarışması
burcu güneş, shakira, grammy müzik ödülleri, eurovision şarkı yarışması
Burcu Güneş: Eurovision'u kazanmak bir başarı değil, belki de Grammy almam lazımdır
11:04 11.06.2023 (güncellendi: 11:22 11.06.2023) Abone ol
Burcu Güneş, "Eurovision'u kazanmak bir başarı değil. Amerika'da bir Grammy almak, Türkiye'ye yakışır diye düşünüyorum. Ben çıtayı hep yüksek tutarım. Belki de Grammy almam lazımdır" dedi.
Şarkıcı Burcu Güneş, önceki akşam Yeni Gazino Maslak'ta sahne aldı. Güneş, sahneye çıkmadan önce basın mensupları ile bir araya geldi.
‘Amerika'da bir Grammy almak, Türkiye'ye yakışır’
Cadde Milliyet’in aktardığına göre 47 yaşındaki Burcu Güneş, muhabirlerin, ''Dizilerde ve sinemada uluslararası başarılar yakalıyoruz. Ama müzikte bu başarıyı pek fazla yenileyemiyoruz. En son Eurovision başarımız var. Bu neden kaynaklanıyor sizce?'' sorusunu şöyle yanıtladı:
“Eurovision'u kazanmak bir başarı değil. Orada farklı stratejiler var. Birisi Eurovision'da kazanamadı diye üzülmemeli. Zaten hiçbir yarışmada kimse kazanamadı diye üzülmemeli. Amerika'da bir Grammy almak, Türkiye'ye yakışır diye düşünüyorum. Çocukluktan beri amacım sağlam bir İngilizce albüm yapmak. Ben çıtayı hep yüksek tutarım. Belki de Grammy almam lazımdır. İnşallah alır bir Türk. Müzikte başarısız olmamızın nedeni de üstüne yeni şeyler ekleyip geliştirememek.
‘Shakira ilk albümünde bizim altyapılarımızı kullanmış’
Shakira'nın ilk albümüne bakın mesela. Bizim altyapımızı ve soundları alıp yapmış, geliştirmiş. Bizi destekleyen bir altyapı ve sektördeki büyük patronlar, sanatçıların geleceği için bir şeyler katan insanlar olmalı. Edis mesela bu örneğe uygun. Kendini geliştirmiş, bir tarzı var, danslar ediyor.”