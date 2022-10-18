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https://sputniknews.com.tr/20221018/burcu-gunesin-uvey-annesine-actigi-tapu-davasinda-karar-mahkeme-davanin-reddine-hukmetti-1062460264.html
Burcu Güneş'in üvey annesine açtığı tapu davasında karar: Mahkeme davanın reddine hükmetti
Burcu Güneş'in üvey annesine açtığı tapu davasında karar: Mahkeme davanın reddine hükmetti
Babasından miras kalan evi üzerine geçirdiği iddiası ile üvey annesine tapu iptali davası açan Burcu Güneş’in davasında mahkeme, davanın reddine karar verdi... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T19:26+0300
2022-10-18T19:28+0300
yaşam
burcu güneş
üvey anne
tapu
dava
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Sanatçı Burcu Güneş, 2002 yılında vefat eden babası Ali Güneş’ten miras kalan Antalya’daki evi bedelsiz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla üvey annesi Nuray Güneş’e tapu iptali davası açmıştı. Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan 'tapu iptali ve tescil' davasında hakim, evin 3/8 hissesine ihtiyati tedbir konulmasına karar vermişti.‘Eniştem, dava konusu olan evi ablama hediye etmiştir’Açılan davanın 2. celsesinde tanıklık yapan Nuray Güneş’in kardeşi Gülay Şengün, “Davalı ablam olur. Ali Güneş davalının eşiydi. Davacı Burcu Güneş, Ali Güneş’in ilk evliliğinden olan kızıdır. Ablam davacı Burcu Güneş’i kendi öz kızı gibi görmüştür. Burcu Güneş evlenip evden ayrıldıktan sonra yine babası ve ablam ile görüşmeye devam etti. Eniştem, dava konusu olan evi ablama hediye etmiştir” şeklinde beyanda bulunmuştu.Mahkeme, bugün görülen 3. celsede kararını açıkladı. Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında davanın reddine karar verildi.‘Karar ile müvekkilim hak ettiği adalete kavuşmuştur’Davaya ilişkin konuşan Nuray Güneş’in avukatı Begüm Güngör, “Müvekkilim her zaman davacıyı öz kızı gibi görmüş, sevmiş, tüm ilişkileri dava sürecine kadar bu şekilde devam etmişti. Müvekkilim hak etmediği halde böyle bir süreçle karşı karşıya kalmış ve bu süreçte çok yıpranmış, mağduriyetine sebep olmuştur. Süreci başından sonuna kadar, bugüne kadar takip ettik ve haksız davanın reddine karar verildi. Verilen karar ile müvekkilim hak ettiği adalete kavuşmuştur. Haksız bir dava olduğu kanaatine varıldı. Davacıyı her zaman öz kızı gibi seven müvekkilim, bu gibi bir bir dava ile karşı karşıya kaldığı için derinden üzüldü. Bu mağduriyetin bu kararla gitmiş olması onu mutlu etti. Biz de sürecin takipçisi olarak talebimizin kabulüyle, davanın reddine karar verilmiş olmasıyla adaletin tecelli ettiğini bir kez daha anlamış olduk” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20210907/sarkici-burcu-gunes-aciklamalari-tamamen-gercek-disi-ve-yalan-babamin-ikinci-esi-samimiyetsiz-1048705448.html
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burcu güneş, üvey anne, tapu, dava
burcu güneş, üvey anne, tapu, dava

Burcu Güneş'in üvey annesine açtığı tapu davasında karar: Mahkeme davanın reddine hükmetti

19:26 18.10.2022 (güncellendi: 19:28 18.10.2022)
© FotoğrafBurcu Güneş
Burcu Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© Fotoğraf
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Babasından miras kalan evi üzerine geçirdiği iddiası ile üvey annesine tapu iptali davası açan Burcu Güneş’in davasında mahkeme, davanın reddine karar verdi. Davalı tarafın avukatı, “Karar ile müvekkilim hak ettiği adalete kavuşmuştur” dedi.
Sanatçı Burcu Güneş, 2002 yılında vefat eden babası Ali Güneş’ten miras kalan Antalya’daki evi bedelsiz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla üvey annesi Nuray Güneş’e tapu iptali davası açmıştı. Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan 'tapu iptali ve tescil' davasında hakim, evin 3/8 hissesine ihtiyati tedbir konulmasına karar vermişti.

‘Eniştem, dava konusu olan evi ablama hediye etmiştir’

Açılan davanın 2. celsesinde tanıklık yapan Nuray Güneş’in kardeşi Gülay Şengün, “Davalı ablam olur. Ali Güneş davalının eşiydi. Davacı Burcu Güneş, Ali Güneş’in ilk evliliğinden olan kızıdır. Ablam davacı Burcu Güneş’i kendi öz kızı gibi görmüştür. Burcu Güneş evlenip evden ayrıldıktan sonra yine babası ve ablam ile görüşmeye devam etti. Eniştem, dava konusu olan evi ablama hediye etmiştir” şeklinde beyanda bulunmuştu.
Mahkeme, bugün görülen 3. celsede kararını açıkladı. Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında davanın reddine karar verildi.

‘Karar ile müvekkilim hak ettiği adalete kavuşmuştur’

Davaya ilişkin konuşan Nuray Güneş’in avukatı Begüm Güngör, “Müvekkilim her zaman davacıyı öz kızı gibi görmüş, sevmiş, tüm ilişkileri dava sürecine kadar bu şekilde devam etmişti. Müvekkilim hak etmediği halde böyle bir süreçle karşı karşıya kalmış ve bu süreçte çok yıpranmış, mağduriyetine sebep olmuştur. Süreci başından sonuna kadar, bugüne kadar takip ettik ve haksız davanın reddine karar verildi. Verilen karar ile müvekkilim hak ettiği adalete kavuşmuştur. Haksız bir dava olduğu kanaatine varıldı. Davacıyı her zaman öz kızı gibi seven müvekkilim, bu gibi bir bir dava ile karşı karşıya kaldığı için derinden üzüldü. Bu mağduriyetin bu kararla gitmiş olması onu mutlu etti. Biz de sürecin takipçisi olarak talebimizin kabulüyle, davanın reddine karar verilmiş olmasıyla adaletin tecelli ettiğini bir kez daha anlamış olduk” dedi.
Burcu Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
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