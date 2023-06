https://sputniknews.com.tr/20230608/zelenskiyin-ofisinden-elon-muska-tucker-carlsonun-twitterdaki-yeni-sovundan-dolayi-elestiri-1072200592.html

Zelenskiy’in ofisinden Elon Musk’a Tucker Carlson’un Twitter’daki yeni şovundan dolayı eleştiri

Zelenskiy’in ofisinden Elon Musk’a Tucker Carlson’un Twitter’daki yeni şovundan dolayı eleştiri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Twitter’in sahibi Elon Musk’ı Fox News’un eski sunucusu Tucker Carlson’un Kahovka... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T21:58+0300

2023-06-08T21:58+0300

2023-06-08T21:58+0300

ukrayna krizi

elon musk

tucker carlson

mihail podolyak

twitter

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103256/15/1032561585_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_2ff1341d108c75bdb61ec80c2239bdba.jpg

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Twitter’in sahibi Musk’a Fox News’un eski sunucusu Tucker Carlson’un Kahovka Hidroelektrik Santarli’nin (HES) tahrip edilmesinden Ukrayna’yı sorumlu tuttuğu Tucker on Twitter adlı yeni şovundan dolayı eleştiri yöneltti.Daha önce Carlson, sosyal ağda yayınladığı Tucker on Twitter adlı yeni şovunun ilk bölümünde, dürüst olan her kişinin kanıtları inceledikten sonra Kahovka HES’in tahrip edilmesinin sorumlusunun Ukrayna olduğu sonucuna varacağını söylemişti. Gazeteci, santralinin yıkılmasının Ukrayna’ya fayda sağlamasa da ‘Rusya'ya daha fazla zarar verdiğini’ ifade etmişti. Carlson ayrıca Kiev'in daha önce santralin havaya uçurulması ile ilgili planlar yaptığını da ileri sürmüştü.Sosyal ağının sahibi Musk ise Twitter’daki hesabında programın bir bölümünü paylaşarak, ‘politik yelpazenin tüm taraflarının programların platformda olmasının harika olacağını’ yazmıştı.Bu paylaşımların üzerine Podolyak, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Elon Musk: 'Fikir, haydi bunu (saldırıyı) Ukrayna'nın yaptığına dair komplo teorileri içeren Tucker Carlson'ın blogunu dinleyelim!' Bu bir tür bariz saçmalık biçimi mi? Yoksa yalan ne kadar saçmaysa satmasının o kadar kolay olduğu teorisinin kanıtı mı?” ifadelerini paylaştı. Podolyak aynı zamanda diğer Ukraynalı bürokratların yaptığı gibi Kahovka HES ile ilgili durumun suçunu, herhangi bir kanıt sunmadan ve yalnızca ‘bunun bir aksiyom’ olduğunu belirterek Rusya'ya yükledi.

https://sputniknews.com.tr/20230608/twitter-dosyalarinda-yeni-perde-fbi-ukraynaya-sansur-faaliyetinde-yardimci-oldu-1072159243.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, tucker carlson, mihail podolyak, twitter , ukrayna