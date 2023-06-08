Zelenskiy’in ofisinden Elon Musk’a Tucker Carlson’un Twitter’daki yeni şovundan dolayı eleştiri

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
SES Partisi lideri Bilgen: Hüda-Par'ın Cumhur İttifakı'nda olmasının ilk sebebi sandık güvenliğiydi
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine dün ilk toplantısını yaptı
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Trabzonspor sezona mağlubiyetle veda etti
14:06
45 dk
ANLAT BANA
Türkiye'nin ilk yapay zekayla oluşturulan köşe yazarı: Adı İbrahim Selçuk, 48 yaşında, ekonomist
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
NATO Vinilius Zirvesi'ne giderken
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Toplumsal Özgürlük Partisi: Hatay'da kanser rüzgarları esiyor
18:34
87 dk
Z RAPORU
Meclis'te başkanlık seçimi
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Gençkaya: Kriz yalnızca parti liderini değiştirmek ile aşılamaz
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TBMM'nin 31. Başkanı Numan Kurtulmuş seçildi
12:47
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş fırsatı değerlendiremedi
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı
20:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/zelenskiyin-ofisinden-elon-muska-tucker-carlsonun-twitterdaki-yeni-sovundan-dolayi-elestiri-1072200592.html
Zelenskiy’in ofisinden Elon Musk’a Tucker Carlson’un Twitter’daki yeni şovundan dolayı eleştiri
Zelenskiy’in ofisinden Elon Musk’a Tucker Carlson’un Twitter’daki yeni şovundan dolayı eleştiri
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Twitter’in sahibi Elon Musk’ı Fox News’un eski sunucusu Tucker Carlson’un Kahovka... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T21:58+0300
2023-06-08T21:58+0300
ukrayna krizi
elon musk
tucker carlson
mihail podolyak
twitter
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103256/15/1032561585_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_2ff1341d108c75bdb61ec80c2239bdba.jpg
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Twitter’in sahibi Musk’a Fox News’un eski sunucusu Tucker Carlson’un Kahovka Hidroelektrik Santarli’nin (HES) tahrip edilmesinden Ukrayna’yı sorumlu tuttuğu Tucker on Twitter adlı yeni şovundan dolayı eleştiri yöneltti.Daha önce Carlson, sosyal ağda yayınladığı Tucker on Twitter adlı yeni şovunun ilk bölümünde, dürüst olan her kişinin kanıtları inceledikten sonra Kahovka HES’in tahrip edilmesinin sorumlusunun Ukrayna olduğu sonucuna varacağını söylemişti. Gazeteci, santralinin yıkılmasının Ukrayna’ya fayda sağlamasa da ‘Rusya'ya daha fazla zarar verdiğini’ ifade etmişti. Carlson ayrıca Kiev'in daha önce santralin havaya uçurulması ile ilgili planlar yaptığını da ileri sürmüştü.Sosyal ağının sahibi Musk ise Twitter’daki hesabında programın bir bölümünü paylaşarak, ‘politik yelpazenin tüm taraflarının programların platformda olmasının harika olacağını’ yazmıştı.Bu paylaşımların üzerine Podolyak, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Elon Musk: 'Fikir, haydi bunu (saldırıyı) Ukrayna'nın yaptığına dair komplo teorileri içeren Tucker Carlson'ın blogunu dinleyelim!' Bu bir tür bariz saçmalık biçimi mi? Yoksa yalan ne kadar saçmaysa satmasının o kadar kolay olduğu teorisinin kanıtı mı?” ifadelerini paylaştı. Podolyak aynı zamanda diğer Ukraynalı bürokratların yaptığı gibi Kahovka HES ile ilgili durumun suçunu, herhangi bir kanıt sunmadan ve yalnızca ‘bunun bir aksiyom’ olduğunu belirterek Rusya'ya yükledi.
https://sputniknews.com.tr/20230608/twitter-dosyalarinda-yeni-perde-fbi-ukraynaya-sansur-faaliyetinde-yardimci-oldu-1072159243.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103256/15/1032561585_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_7973da84488729cc3767bd109f85b5fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, tucker carlson, mihail podolyak, twitter , ukrayna
elon musk, tucker carlson, mihail podolyak, twitter , ukrayna

Zelenskiy’in ofisinden Elon Musk’a Tucker Carlson’un Twitter’daki yeni şovundan dolayı eleştiri

21:58 08.06.2023
© AP Photo / Richard Drew / Tucker Carlson
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Richard Drew /
Abone olTelegram
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak, Twitter’in sahibi Elon Musk’ı Fox News’un eski sunucusu Tucker Carlson’un Kahovka Hidroelektrik Santarli’nin tahrip edilmesinden Ukrayna’yı sorumlu tuttuğu yeni şovundan dolayı eleştirdi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Twitter’in sahibi Musk’a Fox News’un eski sunucusu Tucker Carlson’un Kahovka Hidroelektrik Santarli’nin (HES) tahrip edilmesinden Ukrayna’yı sorumlu tuttuğu Tucker on Twitter adlı yeni şovundan dolayı eleştiri yöneltti.
Daha önce Carlson, sosyal ağda yayınladığı Tucker on Twitter adlı yeni şovunun ilk bölümünde, dürüst olan her kişinin kanıtları inceledikten sonra Kahovka HES’in tahrip edilmesinin sorumlusunun Ukrayna olduğu sonucuna varacağını söylemişti. Gazeteci, santralinin yıkılmasının Ukrayna’ya fayda sağlamasa da ‘Rusya'ya daha fazla zarar verdiğini’ ifade etmişti. Carlson ayrıca Kiev'in daha önce santralin havaya uçurulması ile ilgili planlar yaptığını da ileri sürmüştü.
Sosyal ağının sahibi Musk ise Twitter’daki hesabında programın bir bölümünü paylaşarak, ‘politik yelpazenin tüm taraflarının programların platformda olmasının harika olacağını’ yazmıştı.
Bu paylaşımların üzerine Podolyak, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Elon Musk: 'Fikir, haydi bunu (saldırıyı) Ukrayna'nın yaptığına dair komplo teorileri içeren Tucker Carlson'ın blogunu dinleyelim!' Bu bir tür bariz saçmalık biçimi mi? Yoksa yalan ne kadar saçmaysa satmasının o kadar kolay olduğu teorisinin kanıtı mı?” ifadelerini paylaştı. Podolyak aynı zamanda diğer Ukraynalı bürokratların yaptığı gibi Kahovka HES ile ilgili durumun suçunu, herhangi bir kanıt sunmadan ve yalnızca ‘bunun bir aksiyom’ olduğunu belirterek Rusya'ya yükledi.
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
Ukrayna krizi
Twitter Dosyaları'nda yeni perde: 'FBI, Ukrayna'ya sansür faaliyetinde yardımcı oldu'
01:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала