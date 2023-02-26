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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230226/elon-musk-ukraynada-2014te-yasanan-rejim-degisikliginin-darbe-olduguna-hic-suphe-yok-1067509113.html
Elon Musk: Ukrayna'da 2014'te yaşanan rejim değişikliğinin 'darbe' olduğuna hiç şüphe yok
Elon Musk: Ukrayna'da 2014'te yaşanan rejim değişikliğinin 'darbe' olduğuna hiç şüphe yok
Son dönemde ABD yönetiminin Kiev'e dönük koşulsuz destek politikasını eleştiren Amerikalı milyarder Elon Musk, 2014'te Ukrayna'da yaşanan Maydan olayları ve... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T02:55+0300
2023-02-26T03:00+0300
ukrayna krizi
victoria nuland
ukrayna
abd
elon musk
darbe
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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Ukrayna'da 2014 yılında meydana gelen rejim değişikliğinin 'darbe' olduğuna dair 'hiçbir şüphe olmadığını' belirtti.Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, 'KanekoaTheGreat' rumuzlu bir kullanıcının, Chicago Üniversitesi Profesörü John Mearsheimer'ın "Ukrayna krizi neden Batı'nın suçu?" başlıklı makalesini paylaştığı gönderisine yanıt verdi.Musk, 2010'da Ukrayna'da gerçekleştirilen ve Viktor Yanukoviç'in kazandığı seçimlerin 'tartışmalı bir şekilde şaibeli olduğunu', fakat sonrasında yaşananların 'gerçekten de darbe olduğunu' ifade etti.'Krizin sorumlusu NATO'nun genişlemesi''Putin'i kışkırtan liberal yanılgılar' alt başlığını taşıyan 2014 tarihli makalede, Kırım'ın Rusya'ya katılmasının sorumlusunun 'Rusya'nın saldırganlığı' değil, 'NATO'nun genişlemesi' ve Batı'nın Ukrayna'nın iç işlerine müdahale etmesi olduğu vurgulanıyor.Mearsheimer, "Putin için Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş ve Rusya yanlısı devlet başkanının yasadışı bir şekilde devrilmesi - ki kendisi bunu haklı olarak 'darbe' olarak nitelendirdi - bardağı taşıran son damla oldu" ifadelerini kullanıyor.Musk ise paylaşımında "Bu seçim tartışmalı bir şekilde şaibeliydi, ancak gerçekten de bir darbe olduğuna şüphe yok" değerlendirmesini yaptı.Öte yandan Musk, kullanıcının 'All In' adlı podcast yayınının sunucu David Sacks'ın Ukrayna ihtilafını körükleyenin ABD olduğunu söylediği video klibini içeren paylaşımına da 'doğru bir değerlendirme' yanıtını verdi.Videoda ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Biden yönetiminin eski tıbbi danışmanı Anthony Fauci'ye benzetiliyor.'Bu ihtilafı Nuland körükledi'Sacks, "Tıpkı Fauci'nin bizi virüslerden koruması gerekirken fonksiyon araştırmalarına fon sağlaması gibi, Victoria Nuland'ın da Rusya ve Doğu Avrupa konusunda baş diplomatımız olması gerekirken ne yaptı? Bu ihtilafı körükledi. Nasıl körükledi? 2014'te Ukrayna'daki ayaklanmayı destekledik" diyor.Yanukoviç'in devlet başkanı olduğu 2010 seçimleri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından 'etkileyici bir demokrasi gösterisi' olarak değerlendirilmiş, 2013 yılında Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan ekonomik işbirliği anlaşmasından vazgeçmesi Batı'nın Yanukoviç ve liderliğini yaptığı iktidar partisi Bölgeler Partisi'nden soğumasına neden olmuştu.Ardından ülke genelinde şiddetli protesto gösterileri başlamış ve ABD'nin yaşananlarda dahli olduğu, dönemin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile ABD'nin Kiev Büyükelçisi Geoffrey Pyatt arasında geçen ve Yanukoviç'i devirip yerine Arseniy Yatsenyuk'u getirmeyi planladıkları anlaşılan telefon görüşmesinin sızdırılmasıyla teyit edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230224/nuland-abdnin-ukraynaya-yeni-nesil-savas-ucaklari-saglamasi-ihtimal-dahilinde-1067439844.html
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victoria nuland, ukrayna, abd, elon musk, darbe
victoria nuland, ukrayna, abd, elon musk, darbe

Elon Musk: Ukrayna'da 2014'te yaşanan rejim değişikliğinin 'darbe' olduğuna hiç şüphe yok

02:55 26.02.2023 (güncellendi: 03:00 26.02.2023)
© JIM WATSONElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© JIM WATSON
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Son dönemde ABD yönetiminin Kiev'e dönük koşulsuz destek politikasını eleştiren Amerikalı milyarder Elon Musk, 2014'te Ukrayna'da yaşanan Maydan olayları ve sonundaki rejim değişikliğinin 'darbe olduğuna hiç şüphe olmadığını' ifade etti.
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Ukrayna'da 2014 yılında meydana gelen rejim değişikliğinin 'darbe' olduğuna dair 'hiçbir şüphe olmadığını' belirtti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, 'KanekoaTheGreat' rumuzlu bir kullanıcının, Chicago Üniversitesi Profesörü John Mearsheimer'ın "Ukrayna krizi neden Batı'nın suçu?" başlıklı makalesini paylaştığı gönderisine yanıt verdi.
Musk, 2010'da Ukrayna'da gerçekleştirilen ve Viktor Yanukoviç'in kazandığı seçimlerin 'tartışmalı bir şekilde şaibeli olduğunu', fakat sonrasında yaşananların 'gerçekten de darbe olduğunu' ifade etti.

'Krizin sorumlusu NATO'nun genişlemesi'

'Putin'i kışkırtan liberal yanılgılar' alt başlığını taşıyan 2014 tarihli makalede, Kırım'ın Rusya'ya katılmasının sorumlusunun 'Rusya'nın saldırganlığı' değil, 'NATO'nun genişlemesi' ve Batı'nın Ukrayna'nın iç işlerine müdahale etmesi olduğu vurgulanıyor.
Mearsheimer, "Putin için Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş ve Rusya yanlısı devlet başkanının yasadışı bir şekilde devrilmesi - ki kendisi bunu haklı olarak 'darbe' olarak nitelendirdi - bardağı taşıran son damla oldu" ifadelerini kullanıyor.
Musk ise paylaşımında "Bu seçim tartışmalı bir şekilde şaibeliydi, ancak gerçekten de bir darbe olduğuna şüphe yok" değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan Musk, kullanıcının 'All In' adlı podcast yayınının sunucu David Sacks'ın Ukrayna ihtilafını körükleyenin ABD olduğunu söylediği video klibini içeren paylaşımına da 'doğru bir değerlendirme' yanıtını verdi.
Videoda ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Biden yönetiminin eski tıbbi danışmanı Anthony Fauci'ye benzetiliyor.

'Bu ihtilafı Nuland körükledi'

Sacks, "Tıpkı Fauci'nin bizi virüslerden koruması gerekirken fonksiyon araştırmalarına fon sağlaması gibi, Victoria Nuland'ın da Rusya ve Doğu Avrupa konusunda baş diplomatımız olması gerekirken ne yaptı? Bu ihtilafı körükledi. Nasıl körükledi? 2014'te Ukrayna'daki ayaklanmayı destekledik" diyor.
Yanukoviç'in devlet başkanı olduğu 2010 seçimleri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından 'etkileyici bir demokrasi gösterisi' olarak değerlendirilmiş, 2013 yılında Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan ekonomik işbirliği anlaşmasından vazgeçmesi Batı'nın Yanukoviç ve liderliğini yaptığı iktidar partisi Bölgeler Partisi'nden soğumasına neden olmuştu.
Ardından ülke genelinde şiddetli protesto gösterileri başlamış ve ABD'nin yaşananlarda dahli olduğu, dönemin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile ABD'nin Kiev Büyükelçisi Geoffrey Pyatt arasında geçen ve Yanukoviç'i devirip yerine Arseniy Yatsenyuk'u getirmeyi planladıkları anlaşılan telefon görüşmesinin sızdırılmasıyla teyit edilmişti.
Victoria Nuland - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
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Nuland: ABD'nin Ukrayna’ya yeni nesil savaş uçakları sağlaması ihtimal dahilinde
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