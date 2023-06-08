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https://sputniknews.com.tr/20230608/ingiltere-basbakani-sunak-abdde-kongre-uyeleriyle-bir-araya-geldi-1072162049.html
İngiltere Başbakanı Sunak ABD'de Kongre üyeleriyle bir araya geldi
İngiltere Başbakanı Sunak ABD'de Kongre üyeleriyle bir araya geldi
ABD'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD Kongresi'nde Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüştü. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T03:32+0300
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dünya
abd
ingiltere
rishi sunak
kevin mccarthy
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Sunak, Washington ziyareti kapsamında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ve Kongre üyesi milletvekilleriyle bir araya geldi.McCarthy, görüşme öncesi yaptığı konuşmada, ABD ve İngiltere ilişkilerinin köklü tarihine işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin 'dünyayı daha güvenli bir hale getireceğini' söyledi.Sunak da ABD'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta ekonomi olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele alacaklarını bildirdi.İngiltere Başbakanı Sunak, Kongre ziyareti kapsamında Demokrat ve Cumhuriyetçi Senato liderleriyle de bir araya geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/ingiltere-basbakani-sunak-gelecek-hafta-abdyi-ziyaret-edecek-1071808761.html
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abd, ingiltere, rishi sunak, kevin mccarthy
abd, ingiltere, rishi sunak, kevin mccarthy

İngiltere Başbakanı Sunak ABD'de Kongre üyeleriyle bir araya geldi

03:32 08.06.2023
© AFP 2023 / KEVIN LAMARQUERishi Sunak ABD'de
Rishi Sunak ABD'de - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / KEVIN LAMARQUE
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ABD'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD Kongresi'nde Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüştü.
Sunak, Washington ziyareti kapsamında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ve Kongre üyesi milletvekilleriyle bir araya geldi.
McCarthy, görüşme öncesi yaptığı konuşmada, ABD ve İngiltere ilişkilerinin köklü tarihine işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin 'dünyayı daha güvenli bir hale getireceğini' söyledi.
Sunak da ABD'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta ekonomi olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele alacaklarını bildirdi.
İngiltere Başbakanı Sunak, Kongre ziyareti kapsamında Demokrat ve Cumhuriyetçi Senato liderleriyle de bir araya geldi.
ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Sunak, gelecek hafta ABD’yi ziyaret edecek
30 Mayıs, 21:32
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