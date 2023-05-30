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İngiltere Başbakanı Sunak, gelecek hafta ABD’yi ziyaret edecek
İngiltere Başbakanı Sunak, gelecek hafta ABD’yi ziyaret edecek
ABD Başkanı Biden, gelecek hafta İngiltere Başbakanı Sunak'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile başkent Washington'da bir araya gelecek.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, Biden'ın 8 Haziran Perşembe günü İngiltere Başbakanı Sunak'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi.Liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek, enerji güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele gibi bir dizi küresel meseleyi görüşeceğini belirten Jean-Pierre, ortak ekonomik ve ulusal güvenlik sorunlarını da masaya yatıracaklarını aktarıldı.Jean-Pierre, tarafların, Hayırlı Cuma Anlaşması'nın kazanımlarını korumaya olan taahhütleri kapsamında Kuzey İrlanda'daki gelişmeleri de ele alacağını kaydetti.Öte yandan Sunak’ın sözcüsü yaptığı açıklamada, Başbakan Sunak’ın 7-8 Haziran’da ABD’nin başkenti Washington DC’ye resmi ziyaret düzenleyeceğini ve ziyaret kapsamında Biden, Kongre üyeleri ve ABD’li iş insanları ile bir araya geleceğini aktardı.Sunak ile Biden görüşmesinde serbest ticaret anlaşmasının gündemde olmadığını ifade eden sözcü, görüşmede ABD-İngiltere arasındaki ekonomik zorluklarda işbirliği ve koordinasyon düzeyini geliştirmenin ve Ukrayna’ya yönelik desteğin ele alacağını belirtti.Ekim ayında göreve gelen Sunak, Washington DC’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Biden, Sunak’ı geçtiğimiz mart ayında ABD’nin California eyaletinde yer alan San Diego kentinde ABD, İngiltere ve Avustralya arasında Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip olması ve bu alanda teknoloji paylaşımı yapılmasını içeren AUKUS anlaşması için bir araya geldikleri ziyarette Washington DC’ye davet etmişti.
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abd, ingiltere, sunak, rishi sunak, joe biden, washington, karine jean-pierre
abd, ingiltere, sunak, rishi sunak, joe biden, washington, karine jean-pierre

İngiltere Başbakanı Sunak, gelecek hafta ABD’yi ziyaret edecek

21:32 30.05.2023
© İHA / ETIENNE LAURENTABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© İHA / ETIENNE LAURENT
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ABD Başkanı Biden, gelecek hafta İngiltere Başbakanı Sunak'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak.
ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile başkent Washington'da bir araya gelecek.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, Biden'ın 8 Haziran Perşembe günü İngiltere Başbakanı Sunak'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi.
Liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek, enerji güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele gibi bir dizi küresel meseleyi görüşeceğini belirten Jean-Pierre, ortak ekonomik ve ulusal güvenlik sorunlarını da masaya yatıracaklarını aktarıldı.
Jean-Pierre, tarafların, Hayırlı Cuma Anlaşması'nın kazanımlarını korumaya olan taahhütleri kapsamında Kuzey İrlanda'daki gelişmeleri de ele alacağını kaydetti.
Öte yandan Sunak’ın sözcüsü yaptığı açıklamada, Başbakan Sunak’ın 7-8 Haziran’da ABD’nin başkenti Washington DC’ye resmi ziyaret düzenleyeceğini ve ziyaret kapsamında Biden, Kongre üyeleri ve ABD’li iş insanları ile bir araya geleceğini aktardı.
Sunak ile Biden görüşmesinde serbest ticaret anlaşmasının gündemde olmadığını ifade eden sözcü, görüşmede ABD-İngiltere arasındaki ekonomik zorluklarda işbirliği ve koordinasyon düzeyini geliştirmenin ve Ukrayna’ya yönelik desteğin ele alacağını belirtti.
Ekim ayında göreve gelen Sunak, Washington DC’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.
Biden, Sunak’ı geçtiğimiz mart ayında ABD’nin California eyaletinde yer alan San Diego kentinde ABD, İngiltere ve Avustralya arasında Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip olması ve bu alanda teknoloji paylaşımı yapılmasını içeren AUKUS anlaşması için bir araya geldikleri ziyarette Washington DC’ye davet etmişti.
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