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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230608/euro-bolgesi-ekonomisi-teknik-resesyona-girdi-1072180407.html
Euro Bölgesi ekonomisi teknik resesyona girdi
Euro Bölgesi ekonomisi teknik resesyona girdi
Euro Bölgesi ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T14:03+0300
2023-06-08T14:05+0300
ekonomi
ab
euro
euro bölgesi
büyüme
eurostat
resesyon
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranlarına ilişkin verileri güncelledi.Verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1 azaldı. Öncü verilerde, Euro Bölgesi’nin çeyrek bazda yüzde 0.1 yıllık bazda da yüzde 1.3 büyüdüğü öngörülmüştü. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.1 daralmıştı.Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0.1 daralmanın ardından bölge ekonomisi, 'üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması' olarak ifade edilen teknik resesyona girmiş oldu.Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artış kaydetti.Piyasa beklentileri ekonominin çeyreklik bazda sabit kalması, yıllık bazda yüzde 1.2 büyümesi yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentilerinin altına gerçekleşti.AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 arttı.AB'nin büyüme oranı öncü verilerde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1.2 olarak açıklanmıştı. Böylece, son verilerde AB büyüme oranı da düşürüldü.GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 4.6, Litvanya'da 2.1, Hollanda'da 0.7, Estonya'da 0.6, Malta'da 0.5, Almanya ve Macaristan'da 0.3, Yunanistan'da yüzde 0.1 azaldı.GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre Estonya'da yüzde 3.7, Litvanya'da 2.7, Macaristan'da 1.1, Almanya'da 0.5, Finlandiya, Lüksemburg ve Çekya'da 0.4 ve İrlanda'da yüzde 0.3 düştü.Resesyon nedir?Resesyon; gayri safi yurt içi hasıla, istihdam, kişisel gelir, enflasyon gibi temel makroekonomik değişkenleri etkileyen, süresi birkaç aydan uzun süren ekonominin geneline yayılmış ve ekonomik faaliyetlerde önemli düşüşün olduğu bir dönem şeklinde tanımlanır.Ekonomik olaylar üzerine yapılmış olan gözlemler sonucunda, ekonomik faaliyet hacminin sürekli olarak belli bir düzeyi korumadığı ve gelişmediği aksine devamlı olarak değişiklikler ile farklı dalgalanmalar ortaya koyduğu görülmektedir.Resesyon da bu dalgalanmalardan biridir ve genel olarak iktisatçılar resesyonu tanımlarken bir ülkenin art arda iki çeyrek negatif gayri safi yurtiçi hasılası büyümesinin meydana geldiği dönem olarak ifade ederler.Resesyon genellikle karakteristik özellikleri, birbirleri ile karşılaştırılmaları, çıkış kaynakları, insan hayatı üzerindeki sosyal, psikolojik, ekonomik sonuçları ve ekonomik göstergelerin analizi yolu ile başlangıç ve bitiş tarihlerinin tahmin edilmesi açısından incelenir.
https://sputniknews.com.tr/20230525/almanya-resesyona-girdi-1071561598.html
https://sputniknews.com.tr/20230601/euro-bolgesinde-yillik-enflasyon-mayista-yuzde-61-oldu-1071877141.html
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Euro Bölgesi ekonomisi teknik resesyona girdi

14:03 08.06.2023 (güncellendi: 14:05 08.06.2023)
© AAEuro Bölgesi
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA
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Euro Bölgesi ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak teknik olarak resesyona girdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranlarına ilişkin verileri güncelledi.
Verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1 azaldı. Öncü verilerde, Euro Bölgesi’nin çeyrek bazda yüzde 0.1 yıllık bazda da yüzde 1.3 büyüdüğü öngörülmüştü. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.1 daralmıştı.
Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0.1 daralmanın ardından bölge ekonomisi, 'üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması' olarak ifade edilen teknik resesyona girmiş oldu.
Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artış kaydetti.
Piyasa beklentileri ekonominin çeyreklik bazda sabit kalması, yıllık bazda yüzde 1.2 büyümesi yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentilerinin altına gerçekleşti.
AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 arttı.
AB'nin büyüme oranı öncü verilerde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1.2 olarak açıklanmıştı. Böylece, son verilerde AB büyüme oranı da düşürüldü.
GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 4.6, Litvanya'da 2.1, Hollanda'da 0.7, Estonya'da 0.6, Malta'da 0.5, Almanya ve Macaristan'da 0.3, Yunanistan'da yüzde 0.1 azaldı.
GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre Estonya'da yüzde 3.7, Litvanya'da 2.7, Macaristan'da 1.1, Almanya'da 0.5, Finlandiya, Lüksemburg ve Çekya'da 0.4 ve İrlanda'da yüzde 0.3 düştü.
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
DÜNYA
Almanya resesyona girdi
25 Mayıs, 14:32

Resesyon nedir?

Resesyon; gayri safi yurt içi hasıla, istihdam, kişisel gelir, enflasyon gibi temel makroekonomik değişkenleri etkileyen, süresi birkaç aydan uzun süren ekonominin geneline yayılmış ve ekonomik faaliyetlerde önemli düşüşün olduğu bir dönem şeklinde tanımlanır.
Ekonomik olaylar üzerine yapılmış olan gözlemler sonucunda, ekonomik faaliyet hacminin sürekli olarak belli bir düzeyi korumadığı ve gelişmediği aksine devamlı olarak değişiklikler ile farklı dalgalanmalar ortaya koyduğu görülmektedir.
Resesyon da bu dalgalanmalardan biridir ve genel olarak iktisatçılar resesyonu tanımlarken bir ülkenin art arda iki çeyrek negatif gayri safi yurtiçi hasılası büyümesinin meydana geldiği dönem olarak ifade ederler.
Resesyon genellikle karakteristik özellikleri, birbirleri ile karşılaştırılmaları, çıkış kaynakları, insan hayatı üzerindeki sosyal, psikolojik, ekonomik sonuçları ve ekonomik göstergelerin analizi yolu ile başlangıç ve bitiş tarihlerinin tahmin edilmesi açısından incelenir.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
EKONOMİ
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 6.1 oldu
1 Haziran , 12:58
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