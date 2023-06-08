https://sputniknews.com.tr/20230608/euro-bolgesi-ekonomisi-teknik-resesyona-girdi-1072180407.html

Euro Bölgesi ekonomisi teknik resesyona girdi

Euro Bölgesi ekonomisi teknik resesyona girdi

Euro Bölgesi ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T14:03+0300

2023-06-08T14:03+0300

2023-06-08T14:05+0300

ekonomi

ab

euro

euro bölgesi

büyüme

eurostat

resesyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/01/1049441270_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_442274ecfab7343924fdf9354557f5ea.jpg

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranlarına ilişkin verileri güncelledi.Verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1 azaldı. Öncü verilerde, Euro Bölgesi’nin çeyrek bazda yüzde 0.1 yıllık bazda da yüzde 1.3 büyüdüğü öngörülmüştü. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.1 daralmıştı.Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0.1 daralmanın ardından bölge ekonomisi, 'üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması' olarak ifade edilen teknik resesyona girmiş oldu.Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artış kaydetti.Piyasa beklentileri ekonominin çeyreklik bazda sabit kalması, yıllık bazda yüzde 1.2 büyümesi yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentilerinin altına gerçekleşti.AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 arttı.AB'nin büyüme oranı öncü verilerde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1.2 olarak açıklanmıştı. Böylece, son verilerde AB büyüme oranı da düşürüldü.GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 4.6, Litvanya'da 2.1, Hollanda'da 0.7, Estonya'da 0.6, Malta'da 0.5, Almanya ve Macaristan'da 0.3, Yunanistan'da yüzde 0.1 azaldı.GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre Estonya'da yüzde 3.7, Litvanya'da 2.7, Macaristan'da 1.1, Almanya'da 0.5, Finlandiya, Lüksemburg ve Çekya'da 0.4 ve İrlanda'da yüzde 0.3 düştü.Resesyon nedir?Resesyon; gayri safi yurt içi hasıla, istihdam, kişisel gelir, enflasyon gibi temel makroekonomik değişkenleri etkileyen, süresi birkaç aydan uzun süren ekonominin geneline yayılmış ve ekonomik faaliyetlerde önemli düşüşün olduğu bir dönem şeklinde tanımlanır.Ekonomik olaylar üzerine yapılmış olan gözlemler sonucunda, ekonomik faaliyet hacminin sürekli olarak belli bir düzeyi korumadığı ve gelişmediği aksine devamlı olarak değişiklikler ile farklı dalgalanmalar ortaya koyduğu görülmektedir.Resesyon da bu dalgalanmalardan biridir ve genel olarak iktisatçılar resesyonu tanımlarken bir ülkenin art arda iki çeyrek negatif gayri safi yurtiçi hasılası büyümesinin meydana geldiği dönem olarak ifade ederler.Resesyon genellikle karakteristik özellikleri, birbirleri ile karşılaştırılmaları, çıkış kaynakları, insan hayatı üzerindeki sosyal, psikolojik, ekonomik sonuçları ve ekonomik göstergelerin analizi yolu ile başlangıç ve bitiş tarihlerinin tahmin edilmesi açısından incelenir.

https://sputniknews.com.tr/20230525/almanya-resesyona-girdi-1071561598.html

https://sputniknews.com.tr/20230601/euro-bolgesinde-yillik-enflasyon-mayista-yuzde-61-oldu-1071877141.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

resesyon nedir , resesyonda ne olur , resesyon olursa ne olur , resesyon ne demek , ekonomide resesyon , enflasyon ve resesyon