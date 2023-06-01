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https://sputniknews.com.tr/20230601/euro-bolgesinde-yillik-enflasyon-mayista-yuzde-61-oldu-1071877141.html
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 6.1 oldu
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 6.1 oldu
Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 6.1 artış gösterdi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T12:58+0300
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euro bölgesi
enflasyon
ekonomi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta da yüzde 6.1 seviyesinde belirlendi.Euro Bölgesi'nde TÜFE, mayısta bir önceki aya göre ise değişmedi.Piyasa beklentileri, mayısta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 7, aylık enflasyonun yüzde 0.6 olması yönündeydi. Veriler, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 12.5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 5.8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5 ile hizmetler izlerken, enerji ürünleri yüzde 1.7 geriledi.
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euro bölgesi, enflasyon
euro bölgesi, enflasyon

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 6.1 oldu

12:58 01.06.2023
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 6.1 artış gösterdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.
Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta da yüzde 6.1 seviyesinde belirlendi.
Euro Bölgesi'nde TÜFE, mayısta bir önceki aya göre ise değişmedi.
Piyasa beklentileri, mayısta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 7, aylık enflasyonun yüzde 0.6 olması yönündeydi. Veriler, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 12.5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 5.8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5 ile hizmetler izlerken, enerji ürünleri yüzde 1.7 geriledi.
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