https://sputniknews.com.tr/20230601/euro-bolgesinde-yillik-enflasyon-mayista-yuzde-61-oldu-1071877141.html

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 6.1 oldu

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 6.1 oldu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 6.1 artış gösterdi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T12:58+0300

2023-06-01T12:58+0300

2023-06-01T12:58+0300

euro bölgesi

enflasyon

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070615608_0:70:3143:1837_1920x0_80_0_0_cc73088747b13644bdf3b9f2f0347e91.jpg

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta da yüzde 6.1 seviyesinde belirlendi.Euro Bölgesi'nde TÜFE, mayısta bir önceki aya göre ise değişmedi.Piyasa beklentileri, mayısta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 7, aylık enflasyonun yüzde 0.6 olması yönündeydi. Veriler, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 12.5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 5.8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5 ile hizmetler izlerken, enerji ürünleri yüzde 1.7 geriledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

euro bölgesi, enflasyon