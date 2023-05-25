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Almanya resesyona girdi
Almanya resesyona girdi
Almanya'da yılın ilk çeyreğinde milli gelire ilişkin son okuma yüzde 0.3 daralmaya revize edildi. Böylelikle ülke ikinci kez çeyreklik bazda daralarak... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T14:32+0300
2023-05-25T14:34+0300
dünya
almanya
ekonomi
resesyon
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Avrupa ekonomisinin motor gücü Almanya resesyona girdi.Almanya'nın 2023 ilk çeyreğine ilişkin GSYH verisinde son okuma yüzde 0.3 daralmaya revize edildi. Önceki okumada ülke ekonomisinde GSYH'de değişim yaşanmadığı belirtilmişti.İlk çeyrekte kaydedilen çeyreklik bazdaki yüzde 0.3 daralmayla ülke ekonomisi resesyona girdi. Almanya ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0.5 daralma kaydetmişti.Bloomberg HT'nin haberine göre, küçülme verisinde kamu harcamalarında yaşanan düşüş ve enflasyonun tüketicileri olumsuz etkilemesi sonucu hanehalkı harcamalarında yaşanan gerileme etkili oldu. Yatırım harcamaları ise inşaat öncülüğünde yükseldi.ING Ekonomisti Carsten Brzeski “Bir şeyler değişmek zorunda. Zayıf imalat aktivitesi ve düşük harcanabilir gelir seviyesi gölgesinde hizmet sektörünün de zarar görmesi yüksek olasılık” değerlendirmesini yaptı.
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almanya, ekonomi, resesyon
almanya, ekonomi, resesyon

Almanya resesyona girdi

14:32 25.05.2023 (güncellendi: 14:34 25.05.2023)
© AFP 2023 / INA FASSBENDERAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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Almanya'da yılın ilk çeyreğinde milli gelire ilişkin son okuma yüzde 0.3 daralmaya revize edildi. Böylelikle ülke ikinci kez çeyreklik bazda daralarak resesyona girdi.
Avrupa ekonomisinin motor gücü Almanya resesyona girdi.
Almanya'nın 2023 ilk çeyreğine ilişkin GSYH verisinde son okuma yüzde 0.3 daralmaya revize edildi. Önceki okumada ülke ekonomisinde GSYH'de değişim yaşanmadığı belirtilmişti.
İlk çeyrekte kaydedilen çeyreklik bazdaki yüzde 0.3 daralmayla ülke ekonomisi resesyona girdi. Almanya ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0.5 daralma kaydetmişti.
Bloomberg HT'nin haberine göre, küçülme verisinde kamu harcamalarında yaşanan düşüş ve enflasyonun tüketicileri olumsuz etkilemesi sonucu hanehalkı harcamalarında yaşanan gerileme etkili oldu. Yatırım harcamaları ise inşaat öncülüğünde yükseldi.
ING Ekonomisti Carsten Brzeski “Bir şeyler değişmek zorunda. Zayıf imalat aktivitesi ve düşük harcanabilir gelir seviyesi gölgesinde hizmet sektörünün de zarar görmesi yüksek olasılık” değerlendirmesini yaptı.
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