https://sputniknews.com.tr/20230525/almanya-resesyona-girdi-1071561598.html

Almanya resesyona girdi

Almanya resesyona girdi

Almanya'da yılın ilk çeyreğinde milli gelire ilişkin son okuma yüzde 0.3 daralmaya revize edildi. Böylelikle ülke ikinci kez çeyreklik bazda daralarak... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T14:32+0300

2023-05-25T14:32+0300

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almanya

ekonomi

resesyon

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Avrupa ekonomisinin motor gücü Almanya resesyona girdi.Almanya'nın 2023 ilk çeyreğine ilişkin GSYH verisinde son okuma yüzde 0.3 daralmaya revize edildi. Önceki okumada ülke ekonomisinde GSYH'de değişim yaşanmadığı belirtilmişti.İlk çeyrekte kaydedilen çeyreklik bazdaki yüzde 0.3 daralmayla ülke ekonomisi resesyona girdi. Almanya ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0.5 daralma kaydetmişti.Bloomberg HT'nin haberine göre, küçülme verisinde kamu harcamalarında yaşanan düşüş ve enflasyonun tüketicileri olumsuz etkilemesi sonucu hanehalkı harcamalarında yaşanan gerileme etkili oldu. Yatırım harcamaları ise inşaat öncülüğünde yükseldi.ING Ekonomisti Carsten Brzeski “Bir şeyler değişmek zorunda. Zayıf imalat aktivitesi ve düşük harcanabilir gelir seviyesi gölgesinde hizmet sektörünün de zarar görmesi yüksek olasılık” değerlendirmesini yaptı.

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almanya, ekonomi, resesyon