https://sputniknews.com.tr/20230608/babasi-hakkindan-vazgecti-19-yasindaki-sosyal-medya-fenomeni-prenses-tahta-gececek--1072174370.html

Babası hakkından vazgeçti: 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni prenses tahta geçecek

Babası hakkından vazgeçti: 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni prenses tahta geçecek

İtalya'da Savoy Prensi Emanuele Filiberto, tahtına geçme hakkından vazgeçtiğini duyurarak bu hakkı kızı Vittoria'ya devredeceğini açıkladı. Siyaset bilimi ve... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T13:15+0300

2023-06-08T13:15+0300

2023-06-08T13:15+0300

yaşam

italya

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kral

prenses

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aday

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İtalya'nın Venedik Prensi olarak da bilinen Savoy Prensi Emanuele Filiberto, tahta geçme hakından feragat ettiğini duyurdu. Filiberto'nun bu kararı, 19 yaşındaki kızı Vittoria'nın tahta geçmesinin önünü açtı.50 yaşındaki Prensin, yakın gelecekte bayrağı 19 yaşındaki kızı Savoy Prensesi Vittoria'ya devredeceği bildirildi.Filiberto, çarşamba günü Daily Telegraph'a verdiği demeçte, "Büyük bir zevkle istifa edip kızımın bu rolü üstlenmesine izin vereceğim. Eminim ki benden daha iyi yapacaktır" ifadesini kullandı.Devir tarihine de değinen Filiberto, “Ne zaman devredeceğim henüz net değil. Yarın ya da bir yıl sonra... Kızım hazır devri yapacağım. Genç neslin yeni, modern fikirleri uygulamaya koyma şansına sahip olması önemli" dedi.İtalyan Prens, ayrıca gençlerin dünyanın mevcut sorunları hakkında 'çok daha bilinçli' olduklarını kaydetti.İngiliz kraliyet ailesine gönderme19 yaşındaki prenses, görünüşe göre tahta geçmek için babasının vefatını beklemek zorunda kalmayacak. Bu konuda İngiliz kraliyet ailesine laf çarpıtan Filiberto, "Başka bir ülkenin aksine, kızımın hayatının çok geç bir aşamasında tahtın varis olmaması da önem taşıyor" diye ekledi.74 yaşındaki Kral Charles, geçtiğimiz Eylül ayında annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Birleşik Krallık tahtına geçmişti. Modellik de yapan sosyal medya fenomeni Vittoria, babasının kendisine verdiği bu fırsatı, 'en güzel hediye' olarak tanımladı.Londra Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve sanat tarihi okuyan 19 yaşındaki Vittoria'nın, monarşi kültürüne yeni bir perspektif kazandıracağı düşünülüyor.Kraliyet ailesi 1946'da bir referandumla monarşiyi kaldıran İtalya'nın şu anda bir kraliyet ailesi yok.Ancak İtalya krallarının soyundan olan Savoy Hanedanı, monarşinin yeniden kurulabileceğine dair umudunu asla kaybetmedi.Emanuele ve Vittoria'nın soyundan geldiği Savoy Hanedanı 1003 yılından beri varlığını sürdürüyor. 19 yaşındaki varisin 86 yaşıdaki büyükbabası Napoli Prensi Vittorio Emanuele tahtın taliplerinden biri olarak öne çıkıyor.

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