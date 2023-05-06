https://sputniknews.com.tr/20230506/ingilterede-70-yil-sonra-bir-ilk-kral-iii-charles-tac-giymeye-hazirlaniyor-1070704858.html
İngiltere'de 70 yıl sonra bir ilk: Kral III. Charles, taç giymeye hazırlanıyor
İngiltere'de 70 yıl sonra bir ilk: Kral III. Charles, taç giymeye hazırlanıyor
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni bugün Londra'da yapılıyor. 56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı ve bu... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T12:32+0300
2023-05-06T12:32+0300
2023-05-06T12:35+0300
dünya
kral charles
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krallık
birleşik krallık
britanya
büyük britanya
kraliçe elizabeth
kraliçe 2. elizabeth
taç
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70 yıl sonra bir İngiliz hükümdarı, ilk kez taç giyme töreni geçekleştirecek. Resmi kutlamalar Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey'e kadar sürecek bir geçit töreni ile başlayacak ve güzergah boyunca yer alan izleme alanları da yerel saatle 06.00'da açılmış olacak. Bu kapsamda Charles, 12.25'te Buckingham Sarayı'ndan çıkış yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230506/bakan-soylu-butun-yesil-pasaportlar-hususi-pasaportlara-donebilir-1070703044.html
ingiltere
birleşik krallık
britanya
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kral charles, ingiltere, krallık, birleşik krallık, britanya, büyük britanya, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, taç, taç giyme, tören, buckingham sarayı
kral charles, ingiltere, krallık, birleşik krallık, britanya, büyük britanya, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, taç, taç giyme, tören, buckingham sarayı
İngiltere'de 70 yıl sonra bir ilk: Kral III. Charles, taç giymeye hazırlanıyor
12:32 06.05.2023 (güncellendi: 12:35 06.05.2023) Abone ol
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni bugün Londra'da yapılıyor. 56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı ve bu ülkelerin 14'ünde aynı zamanda devlet başkanı olan Charles'ın taç giyme töreninin milyonlarca insan tarafından takip edilmesi bekleniyor.
70 yıl sonra bir İngiliz hükümdarı, ilk kez taç giyme töreni geçekleştirecek. Resmi kutlamalar Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey'e kadar sürecek bir geçit töreni ile başlayacak ve güzergah boyunca yer alan izleme alanları da yerel saatle 06.00'da açılmış olacak. Bu kapsamda Charles, 12.25'te Buckingham Sarayı'ndan çıkış yaptı.