https://sputniknews.com.tr/20230506/ingilterede-70-yil-sonra-bir-ilk-kral-iii-charles-tac-giymeye-hazirlaniyor-1070704858.html

İngiltere'de 70 yıl sonra bir ilk: Kral III. Charles, taç giymeye hazırlanıyor

İngiltere'de 70 yıl sonra bir ilk: Kral III. Charles, taç giymeye hazırlanıyor

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni bugün Londra'da yapılıyor. 56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı ve bu... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T12:32+0300

2023-05-06T12:32+0300

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70 yıl sonra bir İngiliz hükümdarı, ilk kez taç giyme töreni geçekleştirecek. Resmi kutlamalar Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey'e kadar sürecek bir geçit töreni ile başlayacak ve güzergah boyunca yer alan izleme alanları da yerel saatle 06.00'da açılmış olacak. Bu kapsamda Charles, 12.25'te Buckingham Sarayı'ndan çıkış yaptı.

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