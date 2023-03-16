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https://sputniknews.com.tr/20230316/donald-trump-kralice-elizabeth-prenses-diana-oprah-mektuplarinda-mi-optu-1068355975.html
Donald Trump: Kraliçe Elizabeth, Prenses Diana, Oprah mektuplarında '***mı öptü'
Donald Trump: Kraliçe Elizabeth, Prenses Diana, Oprah mektuplarında '***mı öptü'
Ünlü isimlerden kendisine gelen mektuplardan oluşan yeni kitabının tanıtımını yapan eski ABD Başkanı Trump, kendisine mektup yazan herkesin ‘***nı öptüğünü’... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T18:48+0300
2023-03-16T19:02+0300
dünya
donald trump
kitap
kraliçe elizabeth
prenses diana
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca tanınmış isimler tarafından kendisine gönderilen mektuplardan oluşan yeni kitabını anlatırken, kendisine yazan herkes için '***ımı öptüler' ifadesini kullandı.'Trump'a Mektuplar' '(Letters to Trump), adını taşıyan kitap, Kraliçe II. Elizabeth, Prenses Diana, Oprah Winfrey, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un da dahil olduğu çok sayıda önemli isimlerle eski ABD Başkanı Trump arasındaki yazışmaları içeriyor.Sağcı Breitbart News'a kitap hakkında yaptığı açıklamada "Bence çok büyüleyici bir hayat görecekler" diyen Donald Trump, "şeklinde konuştu.Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr., babasının dünyanın en ilginç insanlarıyla yazıştığını ancak Cumhuriyetçi Parti'den aday olmasıyla bu durumun değiştiğini söyledi. "Göreve geldiğinde ona olan hayranlıklarının bu kadar çabuk değişmesi inanılmaz" diyen Donald Trump Jr., Trump'a Mektuplar kitabı hakkında “Onun hakkında tam olarak ne hissettiklerini ve alaycı tavırlarının gerçekte ne kadar sahte olduğunu gösteriyor” yorumunu yaptı.25 Nisan'da yayınlanacak olan kitap, Donald Trump'ın başkanlığa aday olmadan önceki ve sonraki hayatından alınan 150 mektup içeriyor.
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donald trump, kitap, kraliçe elizabeth, prenses diana
donald trump, kitap, kraliçe elizabeth, prenses diana

Donald Trump: Kraliçe Elizabeth, Prenses Diana, Oprah mektuplarında '***mı öptü'

18:48 16.03.2023 (güncellendi: 19:02 16.03.2023)
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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Ünlü isimlerden kendisine gelen mektuplardan oluşan yeni kitabının tanıtımını yapan eski ABD Başkanı Trump, kendisine mektup yazan herkesin ‘***nı öptüğünü’ söyledi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca tanınmış isimler tarafından kendisine gönderilen mektuplardan oluşan yeni kitabını anlatırken, kendisine yazan herkes için '***ımı öptüler' ifadesini kullandı.
'Trump'a Mektuplar' '(Letters to Trump), adını taşıyan kitap, Kraliçe II. Elizabeth, Prenses Diana, Oprah Winfrey, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un da dahil olduğu çok sayıda önemli isimlerle eski ABD Başkanı Trump arasındaki yazışmaları içeriyor.
Sağcı Breitbart News'a kitap hakkında yaptığı açıklamada "Bence çok büyüleyici bir hayat görecekler" diyen Donald Trump, "şeklinde konuştu.
Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr., babasının dünyanın en ilginç insanlarıyla yazıştığını ancak Cumhuriyetçi Parti'den aday olmasıyla bu durumun değiştiğini söyledi. "Göreve geldiğinde ona olan hayranlıklarının bu kadar çabuk değişmesi inanılmaz" diyen Donald Trump Jr., Trump'a Mektuplar kitabı hakkında “Onun hakkında tam olarak ne hissettiklerini ve alaycı tavırlarının gerçekte ne kadar sahte olduğunu gösteriyor” yorumunu yaptı.
25 Nisan'da yayınlanacak olan kitap, Donald Trump'ın başkanlığa aday olmadan önceki ve sonraki hayatından alınan 150 mektup içeriyor.
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