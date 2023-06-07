https://sputniknews.com.tr/20230607/mhp-lideri-bahceliden-klasik-otomobiliyle-bu-bana-yeter-paylasimi-1072155284.html
MHP lideri Bahçeli'den klasik otomobiliyle 'Bu bana yeter' paylaşımı
MHP lideri Bahçeli'den klasik otomobiliyle 'Bu bana yeter' paylaşımı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Geçici Başkanlığı'nı Meclis Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretmesinin ardından MHP'den... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T23:42+0300
2023-06-07T23:42+0300
2023-06-07T23:42+0300
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
numan kurtulmuş
ferdi tayfur
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı'nı TBMM Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretmesinin ardından MHP'ninTwitter üzerinden bir video paylaşıldı.Bahçeli’nin Ankara caddelerinde klasik otomobilini, Ferdi Tayfur’un “Bu bana yeter” şarkısı eşliğinde kullandığı görüntülerde gezi Balgat’ta bulunan parti genel merkezinde sona erdi.MHP daha önce aynı videoyu ’Liderimiz Yollarda’ ifadesiyle paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220921/mhp-paylasti-liderimiz-yollarda-1061483611.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, numan kurtulmuş, ferdi tayfur
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, numan kurtulmuş, ferdi tayfur
MHP lideri Bahçeli'den klasik otomobiliyle 'Bu bana yeter' paylaşımı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Geçici Başkanlığı'nı Meclis Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretmesinin ardından MHP'den “Bu bana yeter” paylaşımı yapıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı'nı TBMM Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretmesinin ardından MHP'ninTwitter üzerinden bir video paylaşıldı.
Bahçeli’nin Ankara caddelerinde klasik otomobilini, Ferdi Tayfur’un “Bu bana yeter” şarkısı eşliğinde kullandığı görüntülerde gezi Balgat’ta bulunan parti genel merkezinde sona erdi.
MHP daha önce aynı videoyu ’Liderimiz Yollarda’ ifadesiyle paylaşmıştı.