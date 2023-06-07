https://sputniknews.com.tr/20230607/mhp-lideri-bahceliden-klasik-otomobiliyle-bu-bana-yeter-paylasimi-1072155284.html

MHP lideri Bahçeli'den klasik otomobiliyle 'Bu bana yeter' paylaşımı

MHP lideri Bahçeli'den klasik otomobiliyle 'Bu bana yeter' paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Geçici Başkanlığı'nı Meclis Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretmesinin ardından MHP'den... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T23:42+0300

2023-06-07T23:42+0300

2023-06-07T23:42+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

numan kurtulmuş

ferdi tayfur

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı'nı TBMM Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretmesinin ardından MHP'ninTwitter üzerinden bir video paylaşıldı.Bahçeli’nin Ankara caddelerinde klasik otomobilini, Ferdi Tayfur’un “Bu bana yeter” şarkısı eşliğinde kullandığı görüntülerde gezi Balgat’ta bulunan parti genel merkezinde sona erdi.MHP daha önce aynı videoyu ’Liderimiz Yollarda’ ifadesiyle paylaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220921/mhp-paylasti-liderimiz-yollarda-1061483611.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, numan kurtulmuş, ferdi tayfur