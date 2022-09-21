https://sputniknews.com.tr/20220921/mhp-paylasti-liderimiz-yollarda-1061483611.html

MHP paylaştı: 'Liderimiz yollarda’

MHP paylaştı: 'Liderimiz yollarda’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da direksiyonuna geçtiği klasik otomobil ile tur yaptı. Sosyal medyada ’Liderimiz Yollarda’ ifadesi ile paylaşılan... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T21:00+0300

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türkiye

mhp

devlet bahçeli

ankara

ferdi tayfur

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 06 TCD 009 plakalı klasik otomobil ile Ankara'yı gezdi. . Klasik otomobiller ve Ferdi Tayfur’a olan ilgisi bilinen Bahçeli’nin, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinledi. Gezide Bahçeli’ye parti yöneticileri eşlik ederken; Bahçeli’nin araç kullandığı anlar video klip haline getirilerek MHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. ’Liderimiz Yollarda’ ifadesi ile paylaşılan videoda Ferdi Tayfur’un ’Bu Bana Yeter’ şarkısı yer aldı.

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mhp, devlet bahçeli, ankara, ferdi tayfur