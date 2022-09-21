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https://sputniknews.com.tr/20220921/mhp-paylasti-liderimiz-yollarda-1061483611.html
MHP paylaştı: 'Liderimiz yollarda’
MHP paylaştı: 'Liderimiz yollarda’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da direksiyonuna geçtiği klasik otomobil ile tur yaptı. Sosyal medyada ’Liderimiz Yollarda’ ifadesi ile paylaşılan... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T21:00+0300
2022-09-21T21:01+0300
türkiye
mhp
devlet bahçeli
ankara
ferdi tayfur
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 06 TCD 009 plakalı klasik otomobil ile Ankara'yı gezdi. . Klasik otomobiller ve Ferdi Tayfur’a olan ilgisi bilinen Bahçeli’nin, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinledi. Gezide Bahçeli’ye parti yöneticileri eşlik ederken; Bahçeli’nin araç kullandığı anlar video klip haline getirilerek MHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. ’Liderimiz Yollarda’ ifadesi ile paylaşılan videoda Ferdi Tayfur’un ’Bu Bana Yeter’ şarkısı yer aldı.
türkiye
ankara
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mhp, devlet bahçeli, ankara, ferdi tayfur
mhp, devlet bahçeli, ankara, ferdi tayfur

MHP paylaştı: 'Liderimiz yollarda’

21:00 21.09.2022 (güncellendi: 21:01 21.09.2022)
© DHAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© DHA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da direksiyonuna geçtiği klasik otomobil ile tur yaptı. Sosyal medyada ’Liderimiz Yollarda’ ifadesi ile paylaşılan videoda, Ferdi Tayfur’un ’Bu Bana Yeter’ şarkısı yer aldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 06 TCD 009 plakalı klasik otomobil ile Ankara'yı gezdi.
. Klasik otomobiller ve Ferdi Tayfur’a olan ilgisi bilinen Bahçeli’nin, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinledi.
Gezide Bahçeli’ye parti yöneticileri eşlik ederken; Bahçeli’nin araç kullandığı anlar video klip haline getirilerek MHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
’Liderimiz Yollarda’ ifadesi ile paylaşılan videoda Ferdi Tayfur’un ’Bu Bana Yeter’ şarkısı yer aldı.
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