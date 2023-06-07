https://sputniknews.com.tr/20230607/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-can-atalay-aciklamasi-dokunulmazlik-kapsami-disinda-olan-dosyalardan-1072141421.html

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay ile ilgili, "Yargıtay'dan gelecek cevaba göre Meclis... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T16:34+0300

2023-06-07T16:34+0300

2023-06-07T16:34+0300

politika

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

can atalay

türkiye işçi partisi (tip)

milletvekili

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TBMM Genel Kurulunda yeni kabine üyelerinin ant içme töreninin ardından Şeref Holü'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, 28. Yasama Dönemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ikinci dönemin başladığını söyledi.Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında parlamentoda yemin etme şerefine nail olduğunu ifade eden Tunç, Adalet Bakanlığı görevini kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendilerini destekleyen millete teşekkür etti. Seçimlerin ardından kabinenin hemen çalışmaya koyulduğunu dile getiren Tunç, "Vakit kaybetmeden milletimizin bizden beklediği hususları yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Seçim beyannamemizde milletimize vaat ettiklerimiz var." dedi.Yargı ve adalet alanında bugüne kadar çok sayıda reform yapıldığını anlatan Tunç, bu reform sürecinin kesintisiz devam edeceğini kaydetti.Türkiye'nin demokratikleşmesi noktasındaki çıtayı 21 yıldır olduğu gibi yükseltmeye devam edeceklerini belirten Tunç, "Ülkemizin kalkınması devam ederken demokrasimizin standardının daha da yükselmesi, hukuk devleti ilkesinin daha da güçlenmesi, insan hak ve hürriyetleri önünde çıkabilecek engelleri kaldırma noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.Anayasa'yı vesayetçi anlayıştan arındırabilmek, darbeci ruhu ortadan kaldırabilmek için çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Tunç, hükümet sistemi değişikliğiyle büyük bir yönetim reformunu gerçekleştirdiklerini aktardı. Tunç, şunları söyledi:Tunç, Adalet Bakanlığı olarak yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığı anlamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken hassasiyeti göstermeye devam edeceklerini; yargı dünyasından, vatandaşlardan gelen talepler noktasında güven veren bir adalet sisteminin tesisiyle ilgili mesafeyi katetmeyi kesintisiz sürdüreceklerini söyledi.Can Atalay'ın durumuAdalet Bakanı Tunç, TİP Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın durumuyla ilgili soru üzerine de şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230606/tip-tutuklu-milletvekili-can-atalayi-tbmm-baskanligina-aday-gosterdi-1072092181.html

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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, can atalay, türkiye işçi partisi (tip), milletvekili