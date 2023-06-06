https://sputniknews.com.tr/20230606/tip-tutuklu-milletvekili-can-atalayi-tbmm-baskanligina-aday-gosterdi-1072092181.html
TİP, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi
TİP, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi
Türkiye İşçi Partisi, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aday gösterdi.c 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T16:50+0300
2023-06-06T16:50+0300
2023-06-06T16:54+0300
politika
tbmm
tbmm başkanlığı
can atalay
aday
türkiye işçi partisi
türkiye işçi partisi (tip)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103947/02/1039470266_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_20b955427825695bc0ca3436131ee656.jpg
Gezi Parkı davasından ötürü tutuklu bulunan Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi tarafından TBMM Başkanlığı'na aday gösterildi.TBMM 28'inci Dönem, geçtiğimiz cuma günü Genel Kurul'da yapılan Ant İçme Töreni ile başladı. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Marmara Cezaevi'nde tutuklu olduğu için törene katılamadı. TİP, TBMM Başkanlığı'na tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi.TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kendisinin, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil'in ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın imzasının yer aldığı dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na bugün saat 15.00'te teslim etti. Dilekçede, "Anayasanın 94'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 10'uncu maddesi uyarınca 28'inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı olarak Hatay Milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay'ın adaylığını arz ve teklif ederiz." ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230605/kilicdaroglu-adaletli-karar-almaktan-korkan-hukukcular-sizden-bunun-hesabini-soracagim-1072033032.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103947/02/1039470266_49:0:866:613_1920x0_80_0_0_b4c3d67e5492025d47b7579dba7cb076.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tbmm, tbmm başkanlığı, can atalay, aday, türkiye işçi partisi, türkiye işçi partisi (tip)
tbmm, tbmm başkanlığı, can atalay, aday, türkiye işçi partisi, türkiye işçi partisi (tip)
TİP, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi
16:50 06.06.2023 (güncellendi: 16:54 06.06.2023) Abone ol
Türkiye İşçi Partisi, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aday gösterdi.c
Gezi Parkı davasından ötürü tutuklu bulunan Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi tarafından TBMM Başkanlığı'na aday gösterildi.
TBMM 28'inci Dönem, geçtiğimiz cuma günü Genel Kurul'da yapılan Ant İçme Töreni ile başladı.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Marmara Cezaevi'nde tutuklu olduğu için törene katılamadı. TİP, TBMM Başkanlığı'na tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kendisinin, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil'in ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın imzasının yer aldığı dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na bugün saat 15.00'te teslim etti. Dilekçede, "Anayasanın 94'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 10'uncu maddesi uyarınca 28'inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı olarak Hatay Milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay'ın adaylığını arz ve teklif ederiz." ifadeleri yer aldı.