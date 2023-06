TİP, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi

https://sputniknews.com.tr/20230606/tip-tutuklu-milletvekili-can-atalayi-tbmm-baskanligina-aday-gosterdi-1072092181.html

Türkiye İşçi Partisi, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aday gösterdi. 06.06.2023

Gezi Parkı davasından ötürü tutuklu bulunan Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi tarafından TBMM Başkanlığı'na aday gösterildi.TBMM 28'inci Dönem, geçtiğimiz cuma günü Genel Kurul'da yapılan Ant İçme Töreni ile başladı. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Marmara Cezaevi'nde tutuklu olduğu için törene katılamadı. TİP, TBMM Başkanlığı'na tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi.TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kendisinin, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil'in ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın imzasının yer aldığı dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na bugün saat 15.00'te teslim etti. Dilekçede, "Anayasanın 94'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 10'uncu maddesi uyarınca 28'inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı olarak Hatay Milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay'ın adaylığını arz ve teklif ederiz." ifadeleri yer aldı.

