TİP, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Durmuş Yılmaz: Mehmet Şimşek'in eli serbest bırakılabilir ki o konuda da fazla emin değilim
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi ne gösteriyor?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine'nin yeni bakanları görevlerini devralıyor
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Dr. Çitilci: Politika faizinde önce 'bekle-gör', sonra da artış olabilir
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türk dış politikasında Hakan Fidan dönemi
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Murat Karayalçın: Kılıçdaroğlu istifa konusunda kendi vicdanıyla karşı karşıya
18:33
86 dk
Z RAPORU
Dünya Çevre Günü
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Onur Öymen: Genel başkan değişimi güç kazandırır
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
CHP MYK'sındaki değişim ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
BRICS ve Küresel Güney'in meydan okuması
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230606/tip-tutuklu-milletvekili-can-atalayi-tbmm-baskanligina-aday-gosterdi-1072092181.html
TİP, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi
TİP, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi
Türkiye İşçi Partisi, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aday gösterdi.c 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T16:50+0300
2023-06-06T16:54+0300
politika
tbmm
tbmm başkanlığı
can atalay
aday
türkiye işçi partisi
türkiye işçi partisi (tip)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103947/02/1039470266_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_20b955427825695bc0ca3436131ee656.jpg
Gezi Parkı davasından ötürü tutuklu bulunan Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi tarafından TBMM Başkanlığı'na aday gösterildi.TBMM 28'inci Dönem, geçtiğimiz cuma günü Genel Kurul'da yapılan Ant İçme Töreni ile başladı. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Marmara Cezaevi'nde tutuklu olduğu için törene katılamadı. TİP, TBMM Başkanlığı'na tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi.TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kendisinin, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil'in ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın imzasının yer aldığı dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na bugün saat 15.00'te teslim etti. Dilekçede, "Anayasanın 94'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 10'uncu maddesi uyarınca 28'inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı olarak Hatay Milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay'ın adaylığını arz ve teklif ederiz." ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230605/kilicdaroglu-adaletli-karar-almaktan-korkan-hukukcular-sizden-bunun-hesabini-soracagim-1072033032.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103947/02/1039470266_49:0:866:613_1920x0_80_0_0_b4c3d67e5492025d47b7579dba7cb076.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, tbmm başkanlığı, can atalay, aday, türkiye işçi partisi, türkiye işçi partisi (tip)
tbmm, tbmm başkanlığı, can atalay, aday, türkiye işçi partisi, türkiye işçi partisi (tip)

TİP, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi

16:50 06.06.2023 (güncellendi: 16:54 06.06.2023)
© Fotoğraf : TwitterAvukat Can Atalay
Avukat Can Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Türkiye İşçi Partisi, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aday gösterdi.c
Gezi Parkı davasından ötürü tutuklu bulunan Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi tarafından TBMM Başkanlığı'na aday gösterildi.
TBMM 28'inci Dönem, geçtiğimiz cuma günü Genel Kurul'da yapılan Ant İçme Töreni ile başladı.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Marmara Cezaevi'nde tutuklu olduğu için törene katılamadı. TİP, TBMM Başkanlığı'na tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterdi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kendisinin, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil'in ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın imzasının yer aldığı dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na bugün saat 15.00'te teslim etti. Dilekçede, "Anayasanın 94'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 10'uncu maddesi uyarınca 28'inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı olarak Hatay Milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay'ın adaylığını arz ve teklif ederiz." ifadeleri yer aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Adaletli karar almaktan korkan hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım
Dün, 14:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала