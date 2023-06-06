https://sputniknews.com.tr/20230606/yargidan-evlenme-yoluyla-dolandiricilik-icin-karar-kazanc-saglamak-uzere-yapildigi-anlasilirsa-1072077741.html

Yargıdan evlenme yoluyla dolandırıcılık için karar: 'Kazanç sağlamak üzere yapıldığı anlaşılırsa...'

Yargıdan evlenme yoluyla dolandırıcılık için karar: 'Kazanç sağlamak üzere yapıldığı anlaşılırsa...'

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasına konu olan somut olayda "Kadının evlenmeyi kazanç sağlamak üzere yaptığı anlaşıldığından boşanma davasının... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T13:09+0300

2023-06-06T13:09+0300

2023-06-06T13:15+0300

evlenmek

dolandırıcılık

yargıtay

türkiye

boşanma

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İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye göre, davacı erkek tarafından, Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2 maddesi uyarınca açılan boşanma davası sonunda ilk derece mahkemesince, davalının evlendikten 5 gün sonra hiçbir sebep yokken düğün takıları ile gittiğini, aramak için ‘davalının memleketine gittiklerinde muhtar dahi, davalının ailesinin davalıyı bu şekilde pek çok kez evlendirdiklerini, bu şekilde dolandırıcılık yaptıklarını beyan etmiş, davalının üvey babası bu hususu doğrular nitelikte tanıklık etmiştir. Ceza dosyası dikkate alınarak davalının evlenme niyetiyle hareket etmediği’ gerekçesiyle davanın kabulü ile tarafların boşanmasına karar verildi.Bu karara karşı davalı kadın tarafından hükmün tamamı yönünden istinaf başvurusunda bulunuldu ve dosya istinaf incelemesine gönderildi.Bölge Adliye Mahkemesi, boşanma davasının reddine karar verdiBölge Adliye Mahkemesi'nce yapılan inceleme sonunda 'müşterek evi terk etmenin TMK’nın 166/1. maddesine dayalı olarak açılan davalarda tek başına boşanma nedeni olan kusurlu bir davranış niteliğinde kabul edilemeyeceği, kaldı ki; kadının erkek hakkında ceza davası açılmasını gerektirecek bir takım iddialar gerekçesiyle evi terk ettiği, bunun dışında mahkemece dinlenen davacı tanık beyanlarından da davalının evlilik birliği içerisinde kusurlu bir davranışının ispatlanamadığı, gerçekleşen bu duruma göre taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikle bir geçimsizliği kabule elverişli ciddi sebep ve delillerin tespit edilemediği' gerekçesi ile hükmün kaldırılmasına ve davanın reddine karar verdi.Bu karara karşı davacı erkek temyiz başvurusunda bulundu ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne gönderildi.Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, kadının evlenmeyi kazanç sağlamak üzere yapmasının boşanma davasının kabulünü gerektirdiğine dikkat çekti.Temyiz incelemesi sonunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bozma ilâmında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230410/sahte-gelin-cetesi-baslik-parasi-kiz-parasi-adak-parasi-masraf-parasi-alip-ortadan-kayboluyorlar-1069447372.html

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evlenmek, dolandırıcılık, yargıtay, boşanma