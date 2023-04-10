https://sputniknews.com.tr/20230410/sahte-gelin-cetesi-baslik-parasi-kiz-parasi-adak-parasi-masraf-parasi-alip-ortadan-kayboluyorlar-1069447372.html

Sahte gelin çetesi: Başlık parası, kız parası, adak parası, masraf parası alıp ortadan kayboluyorlar

Sahte gelin çetesi: Başlık parası, kız parası, adak parası, masraf parası alıp ortadan kayboluyorlar

Evlenme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla çok sayıda mağdur, şikâyette bulundu. Şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmada, liderliğini Fatma Özbey’in... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T09:19+0300

2023-04-10T09:19+0300

2023-04-10T09:19+0300

türkiye

dolandırıcılık

evlilik

evlenme teklifi

evlenmek

gelin

damat

başlık parası

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Türkiye genelinde 'yaşı ilerlemiş, engelli veya algılama yeteneği zayıf kişileri' evlendirme vaadiyle dolandıran 28 kişilik çeteye dava açıldı. "Sahte gelin çetesi"nin lideri ve yöneticilerine 400 yıla kadar hapis talep edildi.Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; evlenme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla çok sayıda mağdur, şikâyette bulundu. Şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmada, liderliğini Fatma Özbey’in yaptığı bir “Sahte Gelin çetesi” tespit edildi.Çeteyle ilgili ayrıntılar iddianamede ortaya çıktı. Buna göre çete, yaşı ilerlemiş, engelli veya algılama yeteneği zayıf olan evlenmek amacıyla hareket eden mağdurları tespit ediyordu. Daha sonra yapılan plan doğrultusunda, bu mağdurlar örf, âdet ve geleneklerine uygun olarak sahte gelin adayları ve gelinlerin ailesi rolündeki diğer örgüt üyeleri ile tanıştırılıyordu.'Başlık parası, masraf parası, adam parası'Aile ve akraba görüntüsü veren çete üyeleri, kız isteme, söz kesme, nişan yapma eylemlerini gerçekleştiriyordu. Mağdurların güvenini kazanan çete üyeleri, daha sonra ‘başlık parası, kız parası, masraf parası, adak parası adı altında’ para talep ediyordu.Ayrıca çete üyelerinin mağdur kişiler veya ailelerinden, gelin adayları için ziynet eşyası istedikleri, alışveriş yaptırdıkları tespit edildi.İddianamede, çetenin 19 eyleminin tespit edildiği belirtildi. İddianamede çete üyelerinin, geçimlerini bu tür eylemlerle sağladıkları, bu dolandırıcılık yöntemini meslek haline getirdikleri de altı çizildi.Fatma Özbey dahil 28 şüpheli hakkında Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, çete lideri ve yöneticilerinin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘dolandırıcılık’, ‘hırsızlık’ gibi suçlarından 400 yıla kadar hapsi talep edildi.'Amaç vurup kaçmak'Soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kalan çete lideri Fatma Özbey ifadesinde, "Amaç zaten vurup kaçmak olduğundan, bahaneler uydurulur, resmi nikâh gerçekleşmez, ilk fırsatta oradan kaçma planı yapılır" sözleri yer aldı. Özbey birçok olayda teyze ve gelin rolünü üstlendiğini, kazanılan haksız menfaati diğer şüphelilere dağıttığını da anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230220/dolandirici-insafa-geldi-depremzede-dolandirmam-1067250865.html

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dolandırıcılık, evlilik, evlenme teklifi, evlenmek, gelin, damat, başlık parası