Sahte gelin çetesi: Başlık parası, kız parası, adak parası, masraf parası alıp ortadan kayboluyorlar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
14:42
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
19:30
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
20:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemden haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230410/sahte-gelin-cetesi-baslik-parasi-kiz-parasi-adak-parasi-masraf-parasi-alip-ortadan-kayboluyorlar-1069447372.html
Sahte gelin çetesi: Başlık parası, kız parası, adak parası, masraf parası alıp ortadan kayboluyorlar
Sahte gelin çetesi: Başlık parası, kız parası, adak parası, masraf parası alıp ortadan kayboluyorlar
Evlenme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla çok sayıda mağdur, şikâyette bulundu. Şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmada, liderliğini Fatma Özbey’in... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T09:19+0300
2023-04-10T09:19+0300
türkiye
dolandırıcılık
evlilik
evlenme teklifi
evlenmek
gelin
damat
başlık parası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104084/78/1040847816_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_8f606c3e65af3949f290cb3a840fd6b3.jpg
Türkiye genelinde 'yaşı ilerlemiş, engelli veya algılama yeteneği zayıf kişileri' evlendirme vaadiyle dolandıran 28 kişilik çeteye dava açıldı. "Sahte gelin çetesi"nin lideri ve yöneticilerine 400 yıla kadar hapis talep edildi.Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; evlenme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla çok sayıda mağdur, şikâyette bulundu. Şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmada, liderliğini Fatma Özbey’in yaptığı bir “Sahte Gelin çetesi” tespit edildi.Çeteyle ilgili ayrıntılar iddianamede ortaya çıktı. Buna göre çete, yaşı ilerlemiş, engelli veya algılama yeteneği zayıf olan evlenmek amacıyla hareket eden mağdurları tespit ediyordu. Daha sonra yapılan plan doğrultusunda, bu mağdurlar örf, âdet ve geleneklerine uygun olarak sahte gelin adayları ve gelinlerin ailesi rolündeki diğer örgüt üyeleri ile tanıştırılıyordu.'Başlık parası, masraf parası, adam parası'Aile ve akraba görüntüsü veren çete üyeleri, kız isteme, söz kesme, nişan yapma eylemlerini gerçekleştiriyordu. Mağdurların güvenini kazanan çete üyeleri, daha sonra ‘başlık parası, kız parası, masraf parası, adak parası adı altında’ para talep ediyordu.Ayrıca çete üyelerinin mağdur kişiler veya ailelerinden, gelin adayları için ziynet eşyası istedikleri, alışveriş yaptırdıkları tespit edildi.İddianamede, çetenin 19 eyleminin tespit edildiği belirtildi. İddianamede çete üyelerinin, geçimlerini bu tür eylemlerle sağladıkları, bu dolandırıcılık yöntemini meslek haline getirdikleri de altı çizildi.Fatma Özbey dahil 28 şüpheli hakkında Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, çete lideri ve yöneticilerinin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘dolandırıcılık’, ‘hırsızlık’ gibi suçlarından 400 yıla kadar hapsi talep edildi.'Amaç vurup kaçmak'Soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kalan çete lideri Fatma Özbey ifadesinde, "Amaç zaten vurup kaçmak olduğundan, bahaneler uydurulur, resmi nikâh gerçekleşmez, ilk fırsatta oradan kaçma planı yapılır" sözleri yer aldı. Özbey birçok olayda teyze ve gelin rolünü üstlendiğini, kazanılan haksız menfaati diğer şüphelilere dağıttığını da anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230220/dolandirici-insafa-geldi-depremzede-dolandirmam-1067250865.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104084/78/1040847816_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_e2fcc04bcd5ab8c5d86a509eb8c95caf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolandırıcılık, evlilik, evlenme teklifi, evlenmek, gelin, damat, başlık parası
dolandırıcılık, evlilik, evlenme teklifi, evlenmek, gelin, damat, başlık parası

Sahte gelin çetesi: Başlık parası, kız parası, adak parası, masraf parası alıp ortadan kayboluyorlar

09:19 10.04.2023
© Fotoğraf : Pixabay/ PexelsEvlilik – izdivaç – gelin - damat - düğün
Evlilik – izdivaç – gelin - damat - düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© Fotoğraf : Pixabay/ Pexels
Abone olTelegram
Evlenme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla çok sayıda mağdur, şikâyette bulundu. Şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmada, liderliğini Fatma Özbey’in yaptığı bir “Sahte Gelin çetesi” tespit edildi.
Türkiye genelinde 'yaşı ilerlemiş, engelli veya algılama yeteneği zayıf kişileri' evlendirme vaadiyle dolandıran 28 kişilik çeteye dava açıldı. "Sahte gelin çetesi"nin lideri ve yöneticilerine 400 yıla kadar hapis talep edildi.
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; evlenme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla çok sayıda mağdur, şikâyette bulundu. Şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmada, liderliğini Fatma Özbey’in yaptığı bir “Sahte Gelin çetesi” tespit edildi.

Çeteyle ilgili ayrıntılar iddianamede ortaya çıktı. Buna göre çete, yaşı ilerlemiş, engelli veya algılama yeteneği zayıf olan evlenmek amacıyla hareket eden mağdurları tespit ediyordu. Daha sonra yapılan plan doğrultusunda, bu mağdurlar örf, âdet ve geleneklerine uygun olarak sahte gelin adayları ve gelinlerin ailesi rolündeki diğer örgüt üyeleri ile tanıştırılıyordu.

'Başlık parası, masraf parası, adam parası'

Aile ve akraba görüntüsü veren çete üyeleri, kız isteme, söz kesme, nişan yapma eylemlerini gerçekleştiriyordu. Mağdurların güvenini kazanan çete üyeleri, daha sonra ‘başlık parası, kız parası, masraf parası, adak parası adı altında’ para talep ediyordu.

Ayrıca çete üyelerinin mağdur kişiler veya ailelerinden, gelin adayları için ziynet eşyası istedikleri, alışveriş yaptırdıkları tespit edildi.
İddianamede, çetenin 19 eyleminin tespit edildiği belirtildi. İddianamede çete üyelerinin, geçimlerini bu tür eylemlerle sağladıkları, bu dolandırıcılık yöntemini meslek haline getirdikleri de altı çizildi.

Fatma Özbey dahil 28 şüpheli hakkında Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, çete lideri ve yöneticilerinin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘dolandırıcılık’, ‘hırsızlık’ gibi suçlarından 400 yıla kadar hapsi talep edildi.

'Amaç vurup kaçmak'

Soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kalan çete lideri Fatma Özbey ifadesinde, "Amaç zaten vurup kaçmak olduğundan, bahaneler uydurulur, resmi nikâh gerçekleşmez, ilk fırsatta oradan kaçma planı yapılır" sözleri yer aldı. Özbey birçok olayda teyze ve gelin rolünü üstlendiğini, kazanılan haksız menfaati diğer şüphelilere dağıttığını da anlattı.
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Dolandırıcı insafa geldi: 'Depremzede dolandırmam'
20 Şubat, 07:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала