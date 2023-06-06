https://sputniknews.com.tr/20230606/the-last-of-us-grevden-etkilendi-yeni-sezon-2025e-kaldi-1072072559.html
The Last Of Us grevden etkilendi, yeni sezon 2025'e kaldı
The Last Of Us grevden etkilendi, yeni sezon 2025'e kaldı
'The Last Of Us' dizisinin 2. sezonu, hak mücadelesi için greve giden senaristler nedeniyle gecikecek. Dizinin yeni sezonunun 2025'te gelmesi bekleniyor. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T11:41+0300
2023-06-06T11:41+0300
2023-06-06T11:41+0300
the last of us
yaşam
grev
oyun
senaryo
erteleme
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HBO'nun drama başkanı Francesca Ors, bilgisayar oyunundan uyarlama olan 'The Last Of Us' dizisinin 2. sezonu için tarih verdi. Gazete Duvar'ın Deadline'dan aktardığına göre Orsi, "The Last Of Us'ın 2. sezon çalışmaları yazarların yaptığı grev nedeniyle durduruldu. Dizinin yardımcı sorumlusu ve yazar Craig Mazin grevlere katıldı. Böylelikle dizi çekimlerinin yanı sıra yardımcı oyuncu seçmeleri de sekteye uğramış durumda. Sonuç olarak çekimlerin bitip bitmediği henüz belli değil" ifadelerini kullandı.The Last Of Us'ın 1. ve 2. sezonları arasında en az iki yıl olacağı aktarıldı. Böylelikle The Last Of Us'ın yeni sezonunun 2025 yılına kadar gelmeyeceği ifade edildi.3. sezon olacak mı?Dizinin 3. sezonu hakkında konuşan Orsi, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyorlar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/grev-golgesinde-tom-holland-ve-zendayali-orumcek-adamin-devam-filmi-yolda-1071882755.html
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the last of us, grev, oyun, senaryo, erteleme
the last of us, grev, oyun, senaryo, erteleme
The Last Of Us grevden etkilendi, yeni sezon 2025'e kaldı
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'The Last Of Us' dizisinin 2. sezonu, hak mücadelesi için greve giden senaristler nedeniyle gecikecek. Dizinin yeni sezonunun 2025'te gelmesi bekleniyor.
HBO'nun drama başkanı Francesca Ors, bilgisayar oyunundan uyarlama olan 'The Last Of Us'
dizisinin 2. sezonu için tarih verdi. Gazete Duvar
'ın Deadline'dan aktardığına göre Orsi, "The Last Of Us'ın 2. sezon çalışmaları yazarların yaptığı grev nedeniyle durduruldu.
Dizinin yardımcı sorumlusu ve yazar Craig Mazin grevlere katıldı. Böylelikle dizi çekimlerinin yanı sıra yardımcı oyuncu seçmeleri de sekteye uğramış durumda. Sonuç olarak çekimlerin bitip bitmediği henüz belli değil" ifadelerini kullandı.
The Last Of Us'ın 1. ve 2. sezonları arasında en az iki yıl olacağı aktarıldı. Böylelikle The Last Of Us'ın yeni sezonunun 2025 yılına kadar gelmeyeceği ifade edildi.
3. sezon olacak mı?
Dizinin 3. sezonu hakkında konuşan Orsi, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyorlar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" dedi.