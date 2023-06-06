The Last Of Us grevden etkilendi, yeni sezon 2025'e kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Durmuş Yılmaz: Mehmet Şimşek'in eli serbest bırakılabilir ki o konuda da fazla emin değilim
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi ne gösteriyor?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine'nin yeni bakanları görevlerini devralıyor
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Dr. Çitilci: Politika faizinde önce 'bekle-gör', sonra da artış olabilir
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türk dış politikasında Hakan Fidan dönemi
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
CHP'de ne olacak?
18:33
86 dk
Z RAPORU
Dünya Çevre Günü
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun 'yola devam' kararı parti içinde nasıl yorumlandı?
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni kabine ilk kez toplanıyor
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230606/the-last-of-us-grevden-etkilendi-yeni-sezon-2025e-kaldi-1072072559.html
The Last Of Us grevden etkilendi, yeni sezon 2025'e kaldı
The Last Of Us grevden etkilendi, yeni sezon 2025'e kaldı
'The Last Of Us' dizisinin 2. sezonu, hak mücadelesi için greve giden senaristler nedeniyle gecikecek. Dizinin yeni sezonunun 2025'te gelmesi bekleniyor. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T11:41+0300
2023-06-06T11:41+0300
the last of us
yaşam
grev
oyun
senaryo
erteleme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065879258_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d3622bae7464e0302066d18b0f000a77.jpg
HBO'nun drama başkanı Francesca Ors, bilgisayar oyunundan uyarlama olan 'The Last Of Us' dizisinin 2. sezonu için tarih verdi. Gazete Duvar'ın Deadline'dan aktardığına göre Orsi, "The Last Of Us'ın 2. sezon çalışmaları yazarların yaptığı grev nedeniyle durduruldu. Dizinin yardımcı sorumlusu ve yazar Craig Mazin grevlere katıldı. Böylelikle dizi çekimlerinin yanı sıra yardımcı oyuncu seçmeleri de sekteye uğramış durumda. Sonuç olarak çekimlerin bitip bitmediği henüz belli değil" ifadelerini kullandı.The Last Of Us'ın 1. ve 2. sezonları arasında en az iki yıl olacağı aktarıldı. Böylelikle The Last Of Us'ın yeni sezonunun 2025 yılına kadar gelmeyeceği ifade edildi.3. sezon olacak mı?Dizinin 3. sezonu hakkında konuşan Orsi, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyorlar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/grev-golgesinde-tom-holland-ve-zendayali-orumcek-adamin-devam-filmi-yolda-1071882755.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065879258_195:0:1635:1080_1920x0_80_0_0_c918e72ea1508e5897ac78b4e99c7a2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
the last of us, grev, oyun, senaryo, erteleme
the last of us, grev, oyun, senaryo, erteleme

The Last Of Us grevden etkilendi, yeni sezon 2025'e kaldı

11:41 06.06.2023
© hbo.comThe Last of Us
The Last of Us - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© hbo.com
Abone olTelegram
'The Last Of Us' dizisinin 2. sezonu, hak mücadelesi için greve giden senaristler nedeniyle gecikecek. Dizinin yeni sezonunun 2025'te gelmesi bekleniyor.
HBO'nun drama başkanı Francesca Ors, bilgisayar oyunundan uyarlama olan 'The Last Of Us' dizisinin 2. sezonu için tarih verdi. Gazete Duvar'ın Deadline'dan aktardığına göre Orsi, "The Last Of Us'ın 2. sezon çalışmaları yazarların yaptığı grev nedeniyle durduruldu.
Dizinin yardımcı sorumlusu ve yazar Craig Mazin grevlere katıldı. Böylelikle dizi çekimlerinin yanı sıra yardımcı oyuncu seçmeleri de sekteye uğramış durumda. Sonuç olarak çekimlerin bitip bitmediği henüz belli değil" ifadelerini kullandı.
The Last Of Us'ın 1. ve 2. sezonları arasında en az iki yıl olacağı aktarıldı. Böylelikle The Last Of Us'ın yeni sezonunun 2025 yılına kadar gelmeyeceği ifade edildi.

3. sezon olacak mı?

Dizinin 3. sezonu hakkında konuşan Orsi, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyorlar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" dedi.
Tom Holland ve Zendaya'lı Örümcek Adam'ın 4. filmi geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
MULTİMEDYA
Grev gölgesinde: Tom Holland ve Zendaya'lı Örümcek Adam'ın devam filmi yolda
1 Haziran , 13:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала