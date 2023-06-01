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Grev gölgesinde: Tom Holland ve Zendaya'lı Örümcek Adam'ın devam filmi yolda
Grev gölgesinde: Tom Holland ve Zendaya'lı Örümcek Adam'ın devam filmi yolda
Amerikalı film yapımcısı Amy Pascal, Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı ‘Örümcek Adam’ serisinin 4. filminin yapımının sürdüğünü bildirdi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
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tom holland, zendaya, örümcek adam, film, fotoğraf, grev, фото
tom holland, zendaya, örümcek adam, film, fotoğraf, grev, фото

Grev gölgesinde: Tom Holland ve Zendaya'lı Örümcek Adam'ın devam filmi yolda

13:57 01.06.2023
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Amerikalı film yapımcısı Amy Pascal, Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı ‘Örümcek Adam’ serisinin 4. filminin yapımının sürdüğünü bildirdi.
© Marvel Studios‘Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş’ filminin tanıtımının ardından Variety dergisine konuşan Pascal, Holland ve Zendaya'nın oynadığı filmin yeni serisi üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Tom Holland ve Zendaya'lı Örümcek Adam'ın 4. filmi geliyor - Sputnik Türkiye
1/5
© Marvel Studios
‘Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş’ filminin tanıtımının ardından Variety dergisine konuşan Pascal, Holland ve Zendaya'nın oynadığı filmin yeni serisi üzerinde çalıştıklarını söyledi.
© Marvel StudiosPascal, filmin yapımının başladığını belirtirken, yazarların grevde olması sebebiyle sürecin ağır yürüdüğünü kaydetti. Mayıs ayının başında greve başlayan film yazarlarının süreci aksattığını vurgulayan Pascal, "Kendilerine desteklerimiz devam ediyor. Kendilerini toparladıklarında sürece tekrar başlayacağız" ifadesini kullandı.
Tom Holland ve Zendaya'lı Örümcek Adam'ın 4. filmi geliyor - Sputnik Türkiye
2/5
© Marvel Studios
Pascal, filmin yapımının başladığını belirtirken, yazarların grevde olması sebebiyle sürecin ağır yürüdüğünü kaydetti. Mayıs ayının başında greve başlayan film yazarlarının süreci aksattığını vurgulayan Pascal, "Kendilerine desteklerimiz devam ediyor. Kendilerini toparladıklarında sürece tekrar başlayacağız" ifadesini kullandı.
© Marvel StudiosPascal, ‘Örümcek Kadın’ filmi için da çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaştı.
Tom Holland ve Zendaya'lı Örümcek Adam'ın 4. filmi geliyor - Sputnik Türkiye
3/5
© Marvel Studios
Pascal, ‘Örümcek Kadın’ filmi için da çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaştı.
© SonyYapımcılardan Avi Arad da Örümcek Kadın filminin beklendiğinden daha erken izleyiciyle buluşacağını bildirerek, "Zamanı konusunda sizlere net bir şey söyleyemem ancak yolda" dedi.
Tom Holland ve Zendaya'lı Örümcek Adam'ın 4. filmi geliyor - Sputnik Türkiye
4/5
© Sony
Yapımcılardan Avi Arad da Örümcek Kadın filminin beklendiğinden daha erken izleyiciyle buluşacağını bildirerek, "Zamanı konusunda sizlere net bir şey söyleyemem ancak yolda" dedi.
© AFP 2023Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı ve 2021'in sonunda izleyiciyle buluşan Örümcek Adam serisinin 3. filmi olan ‘Eve Dönüş Yok’ 2 milyar dolara yakın hasılat elde etmiş ve İnternet Sinema Veritabanı (IMDb) tarafından 10 üzerinden 8.2 puan almıştı.
Tom Holland ve Zendaya'lı Örümcek Adam'ın 4. filmi geliyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023
Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı ve 2021'in sonunda izleyiciyle buluşan Örümcek Adam serisinin 3. filmi olan ‘Eve Dönüş Yok’ 2 milyar dolara yakın hasılat elde etmiş ve İnternet Sinema Veritabanı (IMDb) tarafından 10 üzerinden 8.2 puan almıştı.
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