Grev gölgesinde: Tom Holland ve Zendaya'lı Örümcek Adam'ın devam filmi yolda

© AFP 2023 Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı ve 2021'in sonunda izleyiciyle buluşan Örümcek Adam serisinin 3. filmi olan ‘Eve Dönüş Yok’ 2 milyar dolara yakın hasılat elde etmiş ve İnternet Sinema Veritabanı (IMDb) tarafından 10 üzerinden 8.2 puan almıştı.