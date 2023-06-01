Grev gölgesinde: Tom Holland ve Zendaya'lı Örümcek Adam'ın devam filmi yolda

© Marvel Studios‘Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş’ filminin tanıtımının ardından Variety dergisine konuşan Pascal, Holland ve Zendaya'nın oynadığı filmin yeni serisi üzerinde çalıştıklarını söyledi.
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© Marvel Studios
‘Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş’ filminin tanıtımının ardından Variety dergisine konuşan Pascal, Holland ve Zendaya'nın oynadığı filmin yeni serisi üzerinde çalıştıklarını söyledi.
© Marvel StudiosPascal, filmin yapımının başladığını belirtirken, yazarların grevde olması sebebiyle sürecin ağır yürüdüğünü kaydetti. Mayıs ayının başında greve başlayan film yazarlarının süreci aksattığını vurgulayan Pascal, "Kendilerine desteklerimiz devam ediyor. Kendilerini toparladıklarında sürece tekrar başlayacağız" ifadesini kullandı.
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© Marvel Studios
Pascal, filmin yapımının başladığını belirtirken, yazarların grevde olması sebebiyle sürecin ağır yürüdüğünü kaydetti. Mayıs ayının başında greve başlayan film yazarlarının süreci aksattığını vurgulayan Pascal, "Kendilerine desteklerimiz devam ediyor. Kendilerini toparladıklarında sürece tekrar başlayacağız" ifadesini kullandı.
© Marvel StudiosPascal, ‘Örümcek Kadın’ filmi için da çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaştı.
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© Marvel Studios
Pascal, ‘Örümcek Kadın’ filmi için da çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaştı.
© SonyYapımcılardan Avi Arad da Örümcek Kadın filminin beklendiğinden daha erken izleyiciyle buluşacağını bildirerek, "Zamanı konusunda sizlere net bir şey söyleyemem ancak yolda" dedi.
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© Sony
Yapımcılardan Avi Arad da Örümcek Kadın filminin beklendiğinden daha erken izleyiciyle buluşacağını bildirerek, "Zamanı konusunda sizlere net bir şey söyleyemem ancak yolda" dedi.
© AFP 2023Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı ve 2021'in sonunda izleyiciyle buluşan Örümcek Adam serisinin 3. filmi olan ‘Eve Dönüş Yok’ 2 milyar dolara yakın hasılat elde etmiş ve İnternet Sinema Veritabanı (IMDb) tarafından 10 üzerinden 8.2 puan almıştı.
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© AFP 2023
Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı ve 2021'in sonunda izleyiciyle buluşan Örümcek Adam serisinin 3. filmi olan ‘Eve Dönüş Yok’ 2 milyar dolara yakın hasılat elde etmiş ve İnternet Sinema Veritabanı (IMDb) tarafından 10 üzerinden 8.2 puan almıştı.