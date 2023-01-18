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The Last of Us'dan reyting rekoru: İlk bölüm 4.7 milyon kişi tarafından izlendi
The Last of Us'dan reyting rekoru: İlk bölüm 4.7 milyon kişi tarafından izlendi
‘The Last Of Us’ dizisi ilk bölümüyle HBO'nun en iyi reyting alan ikinci yapımı oldu. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T15:25+0300
2023-01-18T15:25+0300
hbo
yaşam
reyting
dizi
rekor
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HBO'nun ‘The Last Of Us’ dizisi, en iyi eleştiriler alan HBO dizilerinden biri olmakla kalmadı, aynı zamanda yayıncının uzun zamandır gördüğü en iyi reyting rakamlarına ulaştı.TV Line, beğenilen video oyunu serisine dayanan ve ‘Chernobyl’ dizisinin yönetmeni Craig Mazin ile oyunun geliştiricisi Neil Druckmann'ın birlikte yarattığı dizinin, Pazar gecesi yayın saatinde ve aynı gün içindeki diğer izlenmeleriyle (gece yayın tekrarları ve HBO Max'teki izlenmeleri) toplamda 4.7 milyon izleyici çektiğini bildirdi. Beyazperde’nin aktardığına göre bu sayı, Nielsen'e ve HBO'nun birinci taraf verilerine göre belirlendi.Game of Thrones spin-off'u House of the Dragon’ın prömiyerinin yaklaşık 10 milyon kişi izlemişti. The Last Of Us prömiyeri, House of the Dragon’ın hemen arkasına yerleşerek, HBO'nun son 10 yılda ulaştığı en yüksek izleyici sayısına ulaştı. Bu kadar yüksek bir izleyici sayısına ulaşan son yapım, 2010 yılında 4.81 milyon izleyici ile ‘Boardwalk Empire’ olmuştu.Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin üstlendiği The Last of Us’ın dokuz bölümlük ilk sezonu, Mart ayının ortalarına kadar haftalık olarak yayınlamaya devam edecek.
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hbo, reyting, dizi, rekor
hbo, reyting, dizi, rekor

The Last of Us'dan reyting rekoru: İlk bölüm 4.7 milyon kişi tarafından izlendi

15:25 18.01.2023
© hbo.comThe Last of Us
The Last of Us - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© hbo.com
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‘The Last Of Us’ dizisi ilk bölümüyle HBO'nun en iyi reyting alan ikinci yapımı oldu.
HBO'nun ‘The Last Of Us’ dizisi, en iyi eleştiriler alan HBO dizilerinden biri olmakla kalmadı, aynı zamanda yayıncının uzun zamandır gördüğü en iyi reyting rakamlarına ulaştı.
TV Line, beğenilen video oyunu serisine dayanan ve ‘Chernobyl’ dizisinin yönetmeni Craig Mazin ile oyunun geliştiricisi Neil Druckmann'ın birlikte yarattığı dizinin, Pazar gecesi yayın saatinde ve aynı gün içindeki diğer izlenmeleriyle (gece yayın tekrarları ve HBO Max'teki izlenmeleri) toplamda 4.7 milyon izleyici çektiğini bildirdi. Beyazperde’nin aktardığına göre bu sayı, Nielsen'e ve HBO'nun birinci taraf verilerine göre belirlendi.
Game of Thrones spin-off'u House of the Dragon’ın prömiyerinin yaklaşık 10 milyon kişi izlemişti. The Last Of Us prömiyeri, House of the Dragon’ın hemen arkasına yerleşerek, HBO'nun son 10 yılda ulaştığı en yüksek izleyici sayısına ulaştı. Bu kadar yüksek bir izleyici sayısına ulaşan son yapım, 2010 yılında 4.81 milyon izleyici ile ‘Boardwalk Empire’ olmuştu.
Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin üstlendiği The Last of Us’ın dokuz bölümlük ilk sezonu, Mart ayının ortalarına kadar haftalık olarak yayınlamaya devam edecek.
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