https://sputniknews.com.tr/20220826/house-of-the-dragon-hakkinda-1-milyondan-fazla-tweet-atildi-1060433034.html
House of the Dragon hakkında 1 milyondan fazla tweet atıldı
House of the Dragon hakkında 1 milyondan fazla tweet atıldı
House of the Dragon'ın ilk bölümünün ardından, dizi hakkında 1 milyondan fazla tweet atıldı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T15:43+0300
2022-08-26T15:43+0300
2022-08-26T15:52+0300
hbo max
yaşam
game of thrones
dizi
house of the dragon
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Game of Thrones'un öncesini anlatan House of the Dragon dizisi, pazar günü ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. İlk bölümün ardından, dizi hakkında ilk 24 saat içinde dünya çapında 1 milyondan fazla tweet atıldı.George R. R. Martin’in 'Buz ve Ateşin Şarkısı' (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan 'House of the Dragon', Targaryen ailesine odaklanıyor. Kitapların yazarı George R. R. Martin ve Ryan J. Condal’ın kaleminden çıkan dizinin yapımcılığını ise Condal ve yönetmen Miguel Sapochnik üstleniyor. 'House of the Dragon'ın başrollerinde Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best ve Sonoya Mizuno gibi oyuncular yer alıyor.Beyazperde'nin aktardığı habere göre, prömiyerin ardından Twitter'da dizinin en çok konuşulan karakterleri şöyle sıralandı:
https://sputniknews.com.tr/20220823/hbo-max-house-of-dragonin-ilk-gosteriminde-coktu-1060288218.html
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hbo max, game of thrones, dizi, house of the dragon
hbo max, game of thrones, dizi, house of the dragon
House of the Dragon hakkında 1 milyondan fazla tweet atıldı
15:43 26.08.2022 (güncellendi: 15:52 26.08.2022) Abone ol
House of the Dragon'ın ilk bölümünün ardından, dizi hakkında 1 milyondan fazla tweet atıldı.
Game of Thrones'un öncesini anlatan House of the Dragon dizisi, pazar günü ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. İlk bölümün ardından, dizi hakkında ilk 24 saat içinde dünya çapında 1 milyondan fazla tweet atıldı.
George R. R. Martin’in 'Buz ve Ateşin Şarkısı' (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan 'House of the Dragon', Targaryen ailesine odaklanıyor. Kitapların yazarı George R. R. Martin ve Ryan J. Condal’ın kaleminden çıkan dizinin yapımcılığını ise Condal ve yönetmen Miguel Sapochnik üstleniyor. 'House of the Dragon'ın başrollerinde Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best ve Sonoya Mizuno gibi oyuncular yer alıyor.
Beyazperde'nin aktardığı habere göre, prömiyerin ardından Twitter'da dizinin en çok konuşulan karakterleri şöyle sıralandı: