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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/rusya-disisleri-kahovka-hidroelektrik-santralinin-bombalanmasi-bir-teror-eylemidir-1072103936.html
Rusya Dışişleri: Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin bombalanması bir terör eylemidir
Rusya Dışişleri: Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin bombalanması bir terör eylemidir
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin Ukrayna ordusu tarafından tahrip edilmesini kınadığını belirterek saldırıyı terör... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T22:02+0300
2023-06-06T22:02+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
novaya kahovka
ukrayna
baraj
hidroelektrik santrali
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Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, Rusya’nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin Ukrayna ordusu tarafından tahrip edilmesini kınadığı, olanın bir terör eylemi olduğu ve Kiev tarafından sözde ‘karşı taarruz’ çerçevesinde planlandığı belirtildi.Açıklamada, “Olup bitenler, tamamen sivil amaçlı bir altyapıya yönelik terör eylemidir. Bu eylem, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sözde ‘karşı saldırısının’ bir parçası olarak askeri amaçlar için Kiev rejimi tarafından önceden ve kasıtlı olarak planlandı” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni büyük ölçekli bir insani ve çevresel felakete yol açacak şekilde tahrip etmesini şiddetle kınıyoruz” vurgusunu yaptı.Moskova’nın, Kiev rejiminin Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne yönelik işlediği suçları uluslararası platformlarda gündeme getirme niyetinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Rus tarafı, Kiev rejiminin bu suçunun BM Güvenlik Konseyi'nde, AGİT'in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) kanuni ve yasama organlarında, ayrıca diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde değerlendirilmesi sürecini başlatacak” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/ukrayna-guclerinin-saldirdigi-kahovka-hidroelektrik-santrali-hakkinda-neler-biliniyor-1072100729.html
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rusya dışişleri bakanlığı, novaya kahovka , ukrayna, baraj, hidroelektrik santrali
rusya dışişleri bakanlığı, novaya kahovka , ukrayna, baraj, hidroelektrik santrali

Rusya Dışişleri: Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin bombalanması bir terör eylemidir

22:02 06.06.2023
© AFP 2023 / SERGIY DOLLARNovaya Kahovka barajı
Novaya Kahovka barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / SERGIY DOLLAR
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin Ukrayna ordusu tarafından tahrip edilmesini kınadığını belirterek saldırıyı terör eylemi olarak tanımladı.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, Rusya’nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin Ukrayna ordusu tarafından tahrip edilmesini kınadığı, olanın bir terör eylemi olduğu ve Kiev tarafından sözde ‘karşı taarruz’ çerçevesinde planlandığı belirtildi.
Açıklamada, “Olup bitenler, tamamen sivil amaçlı bir altyapıya yönelik terör eylemidir. Bu eylem, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sözde ‘karşı saldırısının’ bir parçası olarak askeri amaçlar için Kiev rejimi tarafından önceden ve kasıtlı olarak planlandı” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni büyük ölçekli bir insani ve çevresel felakete yol açacak şekilde tahrip etmesini şiddetle kınıyoruz” vurgusunu yaptı.
Moskova’nın, Kiev rejiminin Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne yönelik işlediği suçları uluslararası platformlarda gündeme getirme niyetinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Rus tarafı, Kiev rejiminin bu suçunun BM Güvenlik Konseyi'nde, AGİT'in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) kanuni ve yasama organlarında, ayrıca diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde değerlendirilmesi sürecini başlatacak” denildi.
Novaya Kahovka barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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