https://sputniknews.com.tr/20230606/ukrayna-guclerinin-saldirdigi-kahovka-hidroelektrik-santrali-hakkinda-neler-biliniyor-1072100729.html

Ukrayna güçlerinin saldırdığı Kahovka Hidroelektrik Santrali hakkında neler biliniyor?

Ukrayna güçlerinin saldırdığı Kahovka Hidroelektrik Santrali hakkında neler biliniyor?

Dinyeper hidroelektrik santrallerinin altıncı (alt ve son) aşaması olan Kahovka Hidroelektrik Santrali, bu sabah ağır hasar aldı. Santral Novaya Kahovka... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T20:37+0300

2023-06-06T20:37+0300

2023-06-06T20:39+0300

ukrayna krizi

novaya kahovka

kahovskaya barajı

dinyeper nehri

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Dinyeper hidroelektrik santrallerinin altıncı basamağı olan Kahovka Hidroelektrik Santrali, Novaya Kahovka kentinden 5 kilometre mesafede yer alıyor. Hidroelektrik santralin toplam kurulu gücü 334.8 Megavat olup baraj uzunluğu 447 metre, azami geçiş kapasitesi ise 21.4 bin metreküp/saniyedir.Dinyeper’in aktığı yönün aşağısında Nikolayevka, Olgovka, Tyaginka, Ponyatovka, Ivanovka, Dnepryane, Korsunka, Krınki, Kazaçyi Lageri, Herson kenti ve diğer yerleşimler yer alıyor.Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin inşa etme kararı 1950’de alındı.Santralin inşası ve bakımı için Klyuçevoye köyünün yerine Novaya Kahovka kenti kuruldu. Kahovka hidroelektrik kompleksinin inşaatında yaklaşık 12 bin kişi, 30'dan fazla ekskavatör, 75 paletli ve portal vinç, 100 dozer ve 14 buharlı lokomotif çalıştı.İnşaatı 1951'debaşlayan santralin 1955'te ilk hidroelektrik ünitesi devreye alındı, 1959’da ise Kahovka Hidroelektrik Santrali 312 Megavat kapasite ile endüstriyel işletmeye açıldı.Hasar alan Kahovka Barajı’ndan akan sular nereleri bastı?Novaya Kahovka Belediye Başkanı Vladimir Leontyev, Dinyeper Nehri’nin aktığı yönün aşağısında su seviyesinin santraldeki yıkım nedeniyle 5 m yükseldiğini bildirdi. Herson bölgesindaki yetkililerin verdiği bilgiye göre, olası su baskını bölgesinde 22 bin kişi yaşıyor.Leontyev, Dinyeper’in kıyılarında bulunan yaklaşık 300 evin sakinlerinin kentten tahliye edildiğini söyledi. Herson Bölgesi Hükümet Başkanı Andrey Alekseyenko, Dnepryane, Korsunka, Krınki, Kazaçyi Lageri, Pesçanovka, Alyoşki, Solontsı, Kardaşinka, Kohanı, Malaya Kardaşinka, Golaya Pristan, Belogrudovoye, Staraya Zburyevka, Zabarino olmak üzere 14 yerleşim yerinin su baskını tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.Ukrayna makamları, Dinyeper'ın sağ kıyısındaki bölgelerden halkın tahliyesi için hazırlıklar yapıldığını duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev tarafından kontrol edilen Dinyeper'ın sağ kıyısındaki potansiyel su baskını olabileceği bölgeleri Nikolayevka, Olgovka, Lvovo, Tyaginka, Ponyatovka, İvanovka, Tokarevka, Pridneprovskoye köyleri ve Herson şehrinin bir kısmı olan Korabel Adası olarak duyurdu.Hidroelektrik santralin yıkılması başka hangi tehlikeleri barındırıyor?Hidroelektrik santralinin inşası sırasında Kahovka baraj gölü oluştu. Bu havzadan Kahovka Kanalı, Kuzey Kırım Kanalı ve Dinyeper-Krivoy Rog Kanalı başlıyor. Baraj gölü Ukrayna'nın güney bölgelerine içme ve sulama suyu sağlıyordu. 2014 yılına kadar aynı gölden Kırım'a da taşınan sular, yarımada sakinlerin tatlı su ihtiyacının yüzde 85'ini sağlıyordu. Kırım’ın Rusya ile birleşmesi sonrasında Ukrayna makamları 2017'de kanalı, üzerinde baraj kurarak kapattı. Özel askeri harekat başladığında Rus ordusu, Kuzey Kırım Kanalı'ndaki bu engeli kaldırdı ve Mart 2022'den itibaren Dinyeper'den gelen su Kırım'a da akmaya başladı.Daha önce Rusya Bilimler Akademisi’nden Sergey Staniçnıy, Moskovskiy Komsomolets gazetesine demecinde, “Eğer baraj yıkılırsa rezervuardaki su seviyesi düşecek, tüm bu kanallar sığlaşacak ve bu, Dinyeper Nehri’nin suyunun yeni akmaya başladığı Kırım da dahil olmak üzere büyük bir sorun haline gelecek” açıklamasında bulunmuştu.Novaya Kahovka Belediye Başkanı Vladimir Leontyev, Kahovka Barajı’ndaki yıkım sonrasında Kırım’a su tedariki bakımından sorun oluşabileceğini açıkladı, ancak sonrasında Kuzey Kırım Kanalı'nın susuz kalması gibi bir tehdidin söz konusu olmadığını ifade etti.

novaya kahovka

dinyeper nehri

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novaya kahovka , kahovskaya barajı, dinyeper nehri