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Dünyanın bilinen en eski mezarlığı bulundu: Evrime bakışı değiştirebilir
Dünyanın bilinen en eski mezarlığı bulundu: Evrime bakışı değiştirebilir
Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki 'Rising Star' (Yükselen Yıldız) mağarasında daha önce karmaşık bilişsel davranışlarda bulunmadığı düşünülen Homo... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T14:34+0300
2023-06-06T14:35+0300
yaşam
güney afrika
bilim
keşif
mezarlık
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Güney Afrika'da bilimsel faaliyetler yürüten bir paleontolog ekibi, insanların daha küçük beyinli uzak akrabaları olarak bilinen Homo naledilere ait olduğu düşünülen bir mezarlık buldu.Ünlü paleoantropolog Lee Berger liderliğindeki ekip, mağaranın içinde yerin yaklaşık 30 metre altında gömüşü Homo naledi kalıntılarına rastlandığını duyurdu. Henüz hakem değerlendirmesi yapılmamış olan bulgular konusunda açıklama Berger, "Bunlar Homo sapiens mezarlarına ait kalıntılardan en az 100 bin yıl öncesine dayanıyor. Hominin kayıtlarında yer alan en eski mezarlar olabilir" ifadelerini kullandı.Yeni keşfin evrim teorisine mevcut bakış açısını değiştireceği, ölüleri gömmek gibi karmaşık bir faaliyeti hayata geçirebilen insan beyninin evrildiği kompleks yapıya ışık tutacağı düşünülüyor."Homo naledi bize o kadar da özel olmadığımızı söylüyor" diyen Berger, araştırmacılar daha önce de Homo naledi türünün karmaşık bilişsel ve duygusal davranışlar sergileyebildiğine dair kanıtlara ulaşıldığını hatırlatarak keşfin insan evrimi anlayışına meydan okuduğunu savundu.Daha önce Ortadoğu ve Afrika'da bulunan ve yaklaşık 100 bin yaşında olan en eski mezarlar Homo sapien kalıntılarını içeriyordu.Daha önceki keşif duyuruları tartışmalı olan Berger liderliğindeki araştırma ekibi tarafından Güney Afrika'da bulunan mezarların tarihi ise en az M.Ö. 200 bin yılına kadar uzanıyor.Homo naledilerHomo naledi, orta Pleyistosen'den bir Homo türüdür. Güney Afrika Cumhuriyeti, Johannesburg yakınlarında 'Rising Star' (Yükselen Yıldız) isimli bir mağaranın Dinaledi adlı bir odasının içinde bu türün 15 bireyine ait fosilleri keşfedilmişti. Keşif, 2013 yılında yine Lee Berger ve ekibi tarafından yapılmıştı.Homo nalediler, boy ve vücut kütlesi yönünden küçük bedenli insan popülasyonları ile benzerlikler gösteriyor. Küçük kafatası hacmi ve kafatası şekliyle bu tür, erken Homo türleri arasından özellikle Homo habilise oldukça yakın.
https://sputniknews.com.tr/20230426/bilim-insanlarindan-kopek-gribi-uyarisi-evrim-geciriyor-insanlara-bulasabilir-1070209293.html
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güney afrika, bilim, keşif, mezarlık, mezar, toplu mezar
güney afrika, bilim, keşif, mezarlık, mezar, toplu mezar

Dünyanın bilinen en eski mezarlığı bulundu: Evrime bakışı değiştirebilir

14:34 06.06.2023 (güncellendi: 14:35 06.06.2023)
© AFP 2023 / LUCA SOLAGüney Afrika'nın Johannesburg kentindeki 'Rising Star' (Yükselen Yıldız) mağarasında daha önce karmaşık bilişsel davranışlarda bulunmadığı düşünülen Homo naledilere ait bir mezar alanı bulundu. Mezarlığın evrim teorisine bakış açısını değiştirebileceği düşünülüyor.
Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki 'Rising Star' (Yükselen Yıldız) mağarasında daha önce karmaşık bilişsel davranışlarda bulunmadığı düşünülen Homo naledilere ait bir mezar alanı bulundu. Mezarlığın evrim teorisine bakış açısını değiştirebileceği düşünülüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / LUCA SOLA
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Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki 'Rising Star' (Yükselen Yıldız) mağarasında daha önce karmaşık bilişsel davranışlarda bulunmadığı düşünülen Homo naledilere ait bir mezar alanı bulundu. Mezarlığın evrim teorisine bakış açısını değiştirebileceği düşünülüyor.
Güney Afrika'da bilimsel faaliyetler yürüten bir paleontolog ekibi, insanların daha küçük beyinli uzak akrabaları olarak bilinen Homo naledilere ait olduğu düşünülen bir mezarlık buldu.
Ünlü paleoantropolog Lee Berger liderliğindeki ekip, mağaranın içinde yerin yaklaşık 30 metre altında gömüşü Homo naledi kalıntılarına rastlandığını duyurdu.
Henüz hakem değerlendirmesi yapılmamış olan bulgular konusunda açıklama Berger, "Bunlar Homo sapiens mezarlarına ait kalıntılardan en az 100 bin yıl öncesine dayanıyor. Hominin kayıtlarında yer alan en eski mezarlar olabilir" ifadelerini kullandı.
Yeni keşfin evrim teorisine mevcut bakış açısını değiştireceği, ölüleri gömmek gibi karmaşık bir faaliyeti hayata geçirebilen insan beyninin evrildiği kompleks yapıya ışık tutacağı düşünülüyor.
"Homo naledi bize o kadar da özel olmadığımızı söylüyor" diyen Berger, araştırmacılar daha önce de Homo naledi türünün karmaşık bilişsel ve duygusal davranışlar sergileyebildiğine dair kanıtlara ulaşıldığını hatırlatarak keşfin insan evrimi anlayışına meydan okuduğunu savundu.
Daha önce Ortadoğu ve Afrika'da bulunan ve yaklaşık 100 bin yaşında olan en eski mezarlar Homo sapien kalıntılarını içeriyordu.
Daha önceki keşif duyuruları tartışmalı olan Berger liderliğindeki araştırma ekibi tarafından Güney Afrika'da bulunan mezarların tarihi ise en az M.Ö. 200 bin yılına kadar uzanıyor.

Homo nalediler

Homo naledi, orta Pleyistosen'den bir Homo türüdür. Güney Afrika Cumhuriyeti, Johannesburg yakınlarında 'Rising Star' (Yükselen Yıldız) isimli bir mağaranın Dinaledi adlı bir odasının içinde bu türün 15 bireyine ait fosilleri keşfedilmişti. Keşif, 2013 yılında yine Lee Berger ve ekibi tarafından yapılmıştı.
Homo nalediler, boy ve vücut kütlesi yönünden küçük bedenli insan popülasyonları ile benzerlikler gösteriyor. Küçük kafatası hacmi ve kafatası şekliyle bu tür, erken Homo türleri arasından özellikle Homo habilise oldukça yakın.
Köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
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