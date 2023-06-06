https://sputniknews.com.tr/20230606/beyaz-saray-abd-ukraynayi-sonbahara-kadar-desteklemek-icin-yeterli-mali-kaynaga-sahip-1072103663.html

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T21:57+0300

2023-06-06T21:57+0300

2023-06-06T21:57+0300

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john kirby

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Kirby, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD yönetiminin sonbahara kadar Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam etmek için yeterli mali kaynağa sahip olduğunu, Kongre’den ek kaynak talep etmesine şu anda gerek olmadığını ifade etti.Kirby “Mevcut mali yılın sonuna kadar (sonbaharda sona eriyor) Ukrayna'yı ve onun savaş alanındaki operasyonlarını desteklemek için yeterli finansal kaynaklara sahibiz" dedi.Kirby, yönetimin daha fazla finansmana ihtiyaç duyması halinde, bunu Kongre'den isteyebileceğini belirterek, "Bu gerektiği zamanda yapılacak, ancak bu aşamada böyle bir ihtiyaç yok” diye ekledi.

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