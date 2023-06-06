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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/beyaz-saray-abd-ukraynayi-sonbahara-kadar-desteklemek-icin-yeterli-mali-kaynaga-sahip-1072103663.html
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T21:57+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
rusya
abd
beyaz saray
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Kirby, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD yönetiminin sonbahara kadar Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam etmek için yeterli mali kaynağa sahip olduğunu, Kongre’den ek kaynak talep etmesine şu anda gerek olmadığını ifade etti.Kirby “Mevcut mali yılın sonuna kadar (sonbaharda sona eriyor) Ukrayna'yı ve onun savaş alanındaki operasyonlarını desteklemek için yeterli finansal kaynaklara sahibiz" dedi.Kirby, yönetimin daha fazla finansmana ihtiyaç duyması halinde, bunu Kongre'den isteyebileceğini belirterek, "Bu gerektiği zamanda yapılacak, ancak bu aşamada böyle bir ihtiyaç yok” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230603/abd-basini-ukrayna-rusya-topraklarina-sizma-girisimlerinde-natonun-hibe-ettigi-silahlari-kullandi-1071984261.html
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ukrayna, rusya, abd, beyaz saray, john kirby
ukrayna, rusya, abd, beyaz saray, john kirby

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip

21:57 06.06.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip olduğunu söyledi.
Kirby, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD yönetiminin sonbahara kadar Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam etmek için yeterli mali kaynağa sahip olduğunu, Kongre’den ek kaynak talep etmesine şu anda gerek olmadığını ifade etti.
Kirby “Mevcut mali yılın sonuna kadar (sonbaharda sona eriyor) Ukrayna'yı ve onun savaş alanındaki operasyonlarını desteklemek için yeterli finansal kaynaklara sahibiz" dedi.
Kirby, yönetimin daha fazla finansmana ihtiyaç duyması halinde, bunu Kongre'den isteyebileceğini belirterek, "Bu gerektiği zamanda yapılacak, ancak bu aşamada böyle bir ihtiyaç yok” diye ekledi.
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