https://sputniknews.com.tr/20230606/beyaz-saray-abd-ukraynayi-sonbahara-kadar-desteklemek-icin-yeterli-mali-kaynaga-sahip-1072103663.html
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T21:57+0300
2023-06-06T21:57+0300
2023-06-06T21:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
abd
beyaz saray
john kirby
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068855855_0:72:1400:860_1920x0_80_0_0_b9ce7d0dbcf8dab02b8ad8d0360aebbe.jpg
Kirby, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD yönetiminin sonbahara kadar Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam etmek için yeterli mali kaynağa sahip olduğunu, Kongre’den ek kaynak talep etmesine şu anda gerek olmadığını ifade etti.Kirby “Mevcut mali yılın sonuna kadar (sonbaharda sona eriyor) Ukrayna'yı ve onun savaş alanındaki operasyonlarını desteklemek için yeterli finansal kaynaklara sahibiz" dedi.Kirby, yönetimin daha fazla finansmana ihtiyaç duyması halinde, bunu Kongre'den isteyebileceğini belirterek, "Bu gerektiği zamanda yapılacak, ancak bu aşamada böyle bir ihtiyaç yok” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230603/abd-basini-ukrayna-rusya-topraklarina-sizma-girisimlerinde-natonun-hibe-ettigi-silahlari-kullandi-1071984261.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068855855_79:0:1322:932_1920x0_80_0_0_4999df1d5e5e1892cdf7e7953d94b5ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, rusya, abd, beyaz saray, john kirby
ukrayna, rusya, abd, beyaz saray, john kirby
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip
Abone ol
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip olduğunu söyledi.
Kirby, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD yönetiminin sonbahara kadar Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam etmek için yeterli mali kaynağa sahip olduğunu, Kongre’den ek kaynak talep etmesine şu anda gerek olmadığını ifade etti.
Kirby “Mevcut mali yılın sonuna kadar (sonbaharda sona eriyor) Ukrayna'yı ve onun savaş alanındaki operasyonlarını desteklemek için yeterli finansal kaynaklara sahibiz" dedi.
Kirby, yönetimin daha fazla finansmana ihtiyaç duyması halinde, bunu Kongre'den isteyebileceğini belirterek, "Bu gerektiği zamanda yapılacak, ancak bu aşamada böyle bir ihtiyaç yok” diye ekledi.