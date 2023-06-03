https://sputniknews.com.tr/20230603/abd-basini-ukrayna-rusya-topraklarina-sizma-girisimlerinde-natonun-hibe-ettigi-silahlari-kullandi-1071984261.html
ABD basını: Ukrayna, Rusya topraklarına sızma girişimlerinde NATO’nun hibe ettiği silahları kullandı
ABD basını: Ukrayna, Rusya topraklarına sızma girişimlerinde NATO’nun hibe ettiği silahları kullandı
Washington Post gazetesi, Kiev güçlerinin, Rusya’nın sınır bölgesi Belgorod’a bu haftaki sızma girişimleri sırasında ABD ile Polonya tarafından Ukrayna... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T21:48+0300
2023-06-03T21:48+0300
2023-06-03T21:48+0300
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Washington Post (WP) gazetesinin, istihbarat raporlarına erişimi bulunan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Ukrayna güçleri, sınırı geçip Rusya’nın Belgorod bölgesine gerçekleştirdikleri sızma girişimi sırasında Kiev’e NATO ülkeleri tarafından verilen silahları kullandı. Söz konusu silahlar içinde, ABD ve Polonya tarafından Ukrayna hükümetine verilen en az dört zırhlı araç bulunuyordu. Bu araçlardan üçü, ABD tarafından Ukrayna’ya gönderilen mayınlara karşı güçlendirilmiş MRAP zırhlı araçlarıydı.WP gazetesinin ismini gizli tuttuğu bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Ukrayna hükümetinin Rusya topraklarına sızmak için gerçekleştirdiği saldırılar sırasında yabancı silahlar kullanmış olmasına ilişkin, ‘Rusya topraklarındaki hedeflere saldırı gerçekleştirilmesi halinde Amerikan silahlarının kullanılmasını desteklemeyeceklerini Kiev’e açıkça söylediklerini’ belirtti.Bunun yanında WP, saldırı yerinden elde ettikleri fotoğraflara atıfla, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına sızmaya çalıştıkları sırada Belçika ve Çek Cumhuriyeti yapımı tüfekler kullandıklarını belirlediklerini de yazıyor. İncelenen fotoğraflardan birinde de İsveç yapımı en az bir AT-4 tanksavar bomba sistemi görüldüğü kaydediliyor.Rusya, Ukrayna’ya silah ve istihbarat yardımı yapan Batı ülkelerini, Ukrayna’daki çatışmaların fiilen tarafı olarak gördüğünü defalarca söyledi.Ukrayna güçleri 1 Haziran’da sınırdaki Belgorod bölgesinin Şebekino kentinden birkaç defa Rusya topraklarına sızmaya çalıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı saldırı güçlerinin sınırdan geri püskürtüldüğünü ve devlet sınırının ihlal edilmediğini kaydetti.Ancak Ukrayna, sınırın kendi tarafından Rusya topraklarına insansız hava araçları ve roketatar sistemleri ile saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna’nın bu hafta Rusya’nın sınır bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılar sırasında pek çok sivil hayatını kaybetti ya da yaralandı.
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washington post, ukrayna, ukrayna krizi, abd, rusya, abd dışişleri bakanlığı, nato
washington post, ukrayna, ukrayna krizi, abd, rusya, abd dışişleri bakanlığı, nato
ABD basını: Ukrayna, Rusya topraklarına sızma girişimlerinde NATO’nun hibe ettiği silahları kullandı
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Washington Post gazetesi, Kiev güçlerinin, Rusya’nın sınır bölgesi Belgorod’a bu haftaki sızma girişimleri sırasında ABD ile Polonya tarafından Ukrayna hükümetine verilen zırhlı araçlar, İsveç yapımı tanksavar sistemleri ve Çek cumhuriyeti ile Belçika tarafından hibe edilen tüfekleri kullandıklarını yazdı.
Washington Post (WP) gazetesinin, istihbarat raporlarına erişimi bulunan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Ukrayna güçleri, sınırı geçip Rusya’nın Belgorod bölgesine gerçekleştirdikleri sızma girişimi sırasında Kiev’e NATO ülkeleri tarafından verilen silahları kullandı. Söz konusu silahlar içinde, ABD ve Polonya tarafından Ukrayna hükümetine verilen en az dört zırhlı araç bulunuyordu. Bu araçlardan üçü, ABD tarafından Ukrayna’ya gönderilen mayınlara karşı güçlendirilmiş MRAP zırhlı araçlarıydı.
WP gazetesinin ismini gizli tuttuğu bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Ukrayna hükümetinin Rusya topraklarına sızmak için gerçekleştirdiği saldırılar sırasında yabancı silahlar kullanmış olmasına ilişkin, ‘Rusya topraklarındaki hedeflere saldırı gerçekleştirilmesi halinde Amerikan silahlarının kullanılmasını desteklemeyeceklerini Kiev’e açıkça söylediklerini’ belirtti.
Bunun yanında WP, saldırı yerinden elde ettikleri fotoğraflara atıfla, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına sızmaya çalıştıkları sırada Belçika ve Çek Cumhuriyeti yapımı tüfekler kullandıklarını belirlediklerini de yazıyor. İncelenen fotoğraflardan birinde de İsveç yapımı en az bir AT-4 tanksavar bomba sistemi görüldüğü kaydediliyor.
Rusya, Ukrayna’ya silah ve istihbarat yardımı yapan Batı ülkelerini, Ukrayna’daki çatışmaların fiilen tarafı olarak gördüğünü defalarca söyledi.
Ukrayna güçleri 1 Haziran’da sınırdaki Belgorod bölgesinin Şebekino kentinden birkaç defa Rusya topraklarına sızmaya çalıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı saldırı güçlerinin sınırdan geri püskürtüldüğünü ve devlet sınırının ihlal edilmediğini kaydetti.
Ancak Ukrayna, sınırın kendi tarafından Rusya topraklarına insansız hava araçları ve roketatar sistemleri ile saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna’nın bu hafta Rusya’nın sınır bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılar sırasında pek çok sivil hayatını kaybetti ya da yaralandı.