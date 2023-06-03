https://sputniknews.com.tr/20230603/abd-basini-ukrayna-rusya-topraklarina-sizma-girisimlerinde-natonun-hibe-ettigi-silahlari-kullandi-1071984261.html

ABD basını: Ukrayna, Rusya topraklarına sızma girişimlerinde NATO’nun hibe ettiği silahları kullandı

ABD basını: Ukrayna, Rusya topraklarına sızma girişimlerinde NATO’nun hibe ettiği silahları kullandı

Washington Post gazetesi, Kiev güçlerinin, Rusya’nın sınır bölgesi Belgorod’a bu haftaki sızma girişimleri sırasında ABD ile Polonya tarafından Ukrayna... 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T21:48+0300

2023-06-03T21:48+0300

2023-06-03T21:48+0300

ukrayna krizi

washington post

ukrayna

ukrayna krizi

abd

rusya

abd dışişleri bakanlığı

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1e/1056816149_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_3c44639b33844298d43575d56d674067.jpg

Washington Post (WP) gazetesinin, istihbarat raporlarına erişimi bulunan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Ukrayna güçleri, sınırı geçip Rusya’nın Belgorod bölgesine gerçekleştirdikleri sızma girişimi sırasında Kiev’e NATO ülkeleri tarafından verilen silahları kullandı. Söz konusu silahlar içinde, ABD ve Polonya tarafından Ukrayna hükümetine verilen en az dört zırhlı araç bulunuyordu. Bu araçlardan üçü, ABD tarafından Ukrayna’ya gönderilen mayınlara karşı güçlendirilmiş MRAP zırhlı araçlarıydı.WP gazetesinin ismini gizli tuttuğu bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Ukrayna hükümetinin Rusya topraklarına sızmak için gerçekleştirdiği saldırılar sırasında yabancı silahlar kullanmış olmasına ilişkin, ‘Rusya topraklarındaki hedeflere saldırı gerçekleştirilmesi halinde Amerikan silahlarının kullanılmasını desteklemeyeceklerini Kiev’e açıkça söylediklerini’ belirtti.Bunun yanında WP, saldırı yerinden elde ettikleri fotoğraflara atıfla, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına sızmaya çalıştıkları sırada Belçika ve Çek Cumhuriyeti yapımı tüfekler kullandıklarını belirlediklerini de yazıyor. İncelenen fotoğraflardan birinde de İsveç yapımı en az bir AT-4 tanksavar bomba sistemi görüldüğü kaydediliyor.Rusya, Ukrayna’ya silah ve istihbarat yardımı yapan Batı ülkelerini, Ukrayna’daki çatışmaların fiilen tarafı olarak gördüğünü defalarca söyledi.Ukrayna güçleri 1 Haziran’da sınırdaki Belgorod bölgesinin Şebekino kentinden birkaç defa Rusya topraklarına sızmaya çalıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı saldırı güçlerinin sınırdan geri püskürtüldüğünü ve devlet sınırının ihlal edilmediğini kaydetti.Ancak Ukrayna, sınırın kendi tarafından Rusya topraklarına insansız hava araçları ve roketatar sistemleri ile saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna’nın bu hafta Rusya’nın sınır bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılar sırasında pek çok sivil hayatını kaybetti ya da yaralandı.

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

washington post, ukrayna, ukrayna krizi, abd, rusya, abd dışişleri bakanlığı, nato