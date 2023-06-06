https://sputniknews.com.tr/20230606/abdde-baskent-yakinlarinda-dusen-ucakta-hayatini-kaybedenlerin-kimligi-belirlendi-1072067063.html
ABD'de başkent yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybedenlerin kimliği belirlendi
ABD'de başkent yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybedenlerin kimliği belirlendi
ABD'nin başkenti Washington yakınlarında, uçuşa yasak bölgede düşen özel jette hayatını kaybedenler arasında, milyarder iş insanı John Rumpel'in kızı ve... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T09:49+0300
2023-06-06T09:49+0300
2023-06-06T09:55+0300
abd
dünya
washington
uçak
john rumpel
donald trump
f16
uçak kazası
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Florida merkezli Melbourne Inc. şirketinin sahibi Rumpel, ABD basınına yaptığı açıklamada, düşen jette kızı ve 2 yaşındaki torunun, dadısının ve şirket pilotunun bulunduğunu, Kuzey Carolina'daki evini ziyaret ettikten sonra, New York'un Long Island bölgesindeki evlerine döndükleri bilgisini paylaştı.Milyarder iş insanı, Melbourne Inc. altındaki Encore Motors şirketine ait olduğu belirlenen jetin düşmesiyle ilgili yetkililerden fazla bilgi alamadığını, ancak uçağın basıncının düşmesi sonucu kazanın gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.Rumpel'in kızı Adina Azarian'ın çalıştığı emlak firması Keller Williams NYC de kazayla ilgili bir taziye mesajı yayımladı.Ayrıca ABD medyasında, Floridalı John Rumpel'in eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimi kampanyası için kurduğu MAGA'nın büyük bağışçılarından olduğu bilgisi yer aldı.
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abd, washington, uçak, john rumpel, donald trump, f16, uçak kazası
abd, washington, uçak, john rumpel, donald trump, f16, uçak kazası
ABD'de başkent yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybedenlerin kimliği belirlendi
09:49 06.06.2023 (güncellendi: 09:55 06.06.2023) Abone ol
ABD'nin başkenti Washington yakınlarında, uçuşa yasak bölgede düşen özel jette hayatını kaybedenler arasında, milyarder iş insanı John Rumpel'in kızı ve torununun olduğu açıklandı.
Florida merkezli Melbourne Inc. şirketinin sahibi Rumpel, ABD basınına yaptığı açıklamada, düşen jette kızı ve 2 yaşındaki torunun, dadısının ve şirket pilotunun bulunduğunu, Kuzey Carolina'daki evini ziyaret ettikten sonra, New York'un Long Island bölgesindeki evlerine döndükleri bilgisini paylaştı.
Milyarder iş insanı, Melbourne Inc. altındaki Encore Motors şirketine ait olduğu belirlenen jetin düşmesiyle ilgili yetkililerden fazla bilgi alamadığını, ancak uçağın basıncının düşmesi sonucu kazanın gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.
Rumpel'in kızı Adina Azarian'ın çalıştığı emlak firması Keller Williams NYC de kazayla ilgili bir taziye mesajı yayımladı.
Ayrıca ABD medyasında, Floridalı John Rumpel'in eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimi kampanyası için kurduğu MAGA'nın büyük bağışçılarından olduğu bilgisi yer aldı.