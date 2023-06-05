https://sputniknews.com.tr/20230605/washington-yakinlarinda-dusen-ucagin-enkazi-incelenmek-uzere-delawaree-tasinacak-1072055806.html

Washington yakınlarında düşen uçağın enkazı incelenmek üzere Delaware'e taşınacak

Washington yakınlarında düşen uçağın enkazı incelenmek üzere Delaware'e taşınacak

ABD’nin başkenti Washington yakınlarında, uçuşa yasak bölgeyi kullanan ve F-16 uçaklarının engellemesi sonucu düşen uçağın enkazının Delaware eyaletine... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T21:25+0300

2023-06-05T21:25+0300

2023-06-05T21:25+0300

dünya

washington dc

uçak

enkaz

abd

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Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nda Kıdemli Havacılık Kazası Araştırmacısı Adam Gerhardt, Washington yakınlarında düşen uçakla ilgili yaptığı basın açıklamasında, uçağın Virginia'nın güneybatı bölgesinde dağlık araziye düştüğünü belirtti.Gerhardt, Cessna tipi uçakla ilgili soruşturmanın devam edeceğini ve enkazının Delaware eyaletine taşınarak uzun sürecek bir teknik inceleme sürecinden geçirileceğini söyledi.Kazanın ayrıntılarını paylaşan Gerhardt, uçağın oldukça parçalanmış durumda olduğunu, olay yeri incelemesinin 3-4 gün süreceğini ve 10 gün içinde bir ön rapor yayımlayacakları bilgisini paylaştı.Müfettiş Gerhardt, uçak, motorlar, hava koşulları, pilot nitelikleri, bakım kayıtları gibi rutin unsurları değerlendirdiklerini fakat öncelikle, bozulabilecek kanıtları toplamaya odaklandıklarını, nihai raporun sonuçlanasının ise 1-2 yıl sürebileceğini ifade etti.ABD’nin başkenti Washington D.C'de dün duyulan büyük bir patlama sesi paniğe yol açmış, panik yaşayanlar sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada Tennessee'den Long Island'a gitmek üzere kalkan Cessna tipi uçağın, başkent üzerinde uçuşa yasak bölgeye girdiği, daha sonra Virginia'nın güneybatı bölgesinde dağlık araziye düştüğü bildirilmişti.Uçağın düştüğü açıklamalarından birkaç saat sonra bölge polisi, kurtarma ekibinin uçağın enkazına ulaştığını, kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.ABD basınında, söz konusu uçağın telsiz uyarılarına karşılık vermediği, bunun üzerine F-16'ların ses patlamasına neden olan süpersonik hızda acil müdahale yetkisiyle havalandığı bilgisi yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230604/washington-dcdeki-patlama-sesinin-kaynagi-aciklandi-1072008462.html

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