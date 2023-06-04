https://sputniknews.com.tr/20230604/washington-dcdeki-patlama-sesinin-kaynagi-aciklandi-1072008462.html

Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı

Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı

ABD’nin başkenti Washington DC’de duyulan patlama sesinin tatbikat sırasında yapılan bir uçuştan kaynaklandığı açıklandı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T23:22+0300

2023-06-04T23:22+0300

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ABD’nin başkenti Washington DC’de şiddetli patlama sesinin tatbikat sırasında bir savaş uçağının sonik patlama yapması nedeniyle duyulduğu açıklandı. Washington DC İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Başkent bölgesindeki topluluklardan bu öğleden sonra şiddetli bir patlama sesi geldiğine dair raporların farkındayız. Şu anda herhangi bir tehdit yok” denildi. Annapolis Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise başkent bölgesinde duyulan şiddetli patlama sesinin Savunma Bakanlığı tarafından izin verilen bir uçuştan kaynaklı olduğu ifade edilerek, “Bu uçuş bir ses patlamasına neden oldu. Şu anda mevcut olan tüm bilgiler bu kadar” ifadeleri kullanıldı.

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abd, washington dc, ses, patlama