https://sputniknews.com.tr/20230604/washington-dcdeki-patlama-sesinin-kaynagi-aciklandi-1072008462.html
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
ABD’nin başkenti Washington DC’de duyulan patlama sesinin tatbikat sırasında yapılan bir uçuştan kaynaklandığı açıklandı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T23:22+0300
2023-06-04T23:22+0300
2023-06-04T23:33+0300
dünya
abd
washington dc
ses
patlama
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ABD’nin başkenti Washington DC’de şiddetli patlama sesinin tatbikat sırasında bir savaş uçağının sonik patlama yapması nedeniyle duyulduğu açıklandı. Washington DC İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Başkent bölgesindeki topluluklardan bu öğleden sonra şiddetli bir patlama sesi geldiğine dair raporların farkındayız. Şu anda herhangi bir tehdit yok” denildi. Annapolis Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise başkent bölgesinde duyulan şiddetli patlama sesinin Savunma Bakanlığı tarafından izin verilen bir uçuştan kaynaklı olduğu ifade edilerek, “Bu uçuş bir ses patlamasına neden oldu. Şu anda mevcut olan tüm bilgiler bu kadar” ifadeleri kullanıldı.
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abd, washington dc, ses, patlama
abd, washington dc, ses, patlama
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
23:22 04.06.2023 (güncellendi: 23:33 04.06.2023) Abone ol
ABD’nin başkenti Washington DC’de duyulan patlama sesinin tatbikat sırasında yapılan bir uçuştan kaynaklandığı açıklandı.
ABD’nin başkenti Washington DC’de şiddetli patlama sesinin tatbikat sırasında bir savaş uçağının sonik patlama yapması nedeniyle duyulduğu açıklandı.
Washington DC İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Başkent bölgesindeki topluluklardan bu öğleden sonra şiddetli bir patlama sesi geldiğine dair raporların farkındayız. Şu anda herhangi bir tehdit yok” denildi.
Annapolis Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise başkent bölgesinde duyulan şiddetli patlama sesinin Savunma Bakanlığı tarafından izin verilen bir uçuştan kaynaklı olduğu ifade edilerek, “Bu uçuş bir ses patlamasına neden oldu. Şu anda mevcut olan tüm bilgiler bu kadar” ifadeleri kullanıldı.