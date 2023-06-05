https://sputniknews.com.tr/20230605/abd-disisleri-bakani-blinkendan-hakan-fidana-kutlama-mesaji-1072012142.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Hakan Fidan'a kutlama mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Hakan Fidan'a kutlama mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T04:57+0300
2023-06-05T04:57+0300
2023-06-05T05:11+0300
dünya
antony blinken
kutlama
hakan fidan
abd
tebrik
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı sosyal medya üzerinden kutladı.Blinken, Twitter hesabından “Türkiye’nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı tebrik ediyorum” paylaşımında bulundu.Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle beklediğini belirten Blinken, Türkiye’nin NATO müttefiki ve ortağı olarak değerli olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230604/ingiliz-istihbaratinin-basi-richard-moore-hakan-fidana-tebrik-mesajinda-sahte-hesabi-etiketledi--1072008672.html
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antony blinken, kutlama, hakan fidan, abd, tebrik
antony blinken, kutlama, hakan fidan, abd, tebrik
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Hakan Fidan'a kutlama mesajı
04:57 05.06.2023 (güncellendi: 05:11 05.06.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı sosyal medya üzerinden kutladı.
Blinken, Twitter hesabından “Türkiye’nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı tebrik ediyorum” paylaşımında bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle beklediğini belirten Blinken, Türkiye’nin NATO müttefiki ve ortağı olarak değerli olduğunu kaydetti.