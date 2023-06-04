https://sputniknews.com.tr/20230604/ingiliz-istihbaratinin-basi-richard-moore-hakan-fidana-tebrik-mesajinda-sahte-hesabi-etiketledi--1072008672.html

İngiliz istihbaratının başı Richard Moore, Hakan Fidan'a tebrik mesajında sahte hesabı etiketledi

İngiliz istihbaratının başı Richard Moore, Hakan Fidan'a tebrik mesajında sahte hesabı etiketledi

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore, dün açıklanan kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine... 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T23:28+0300

2023-06-04T23:28+0300

2023-06-04T23:36+0300

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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları mesajlar ile dün açıklanan kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti. Cleverly mesajında, “Dr. Hakan Fidan'ı Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik ediyorum. İngiltere ve Türkiye, terör tehditleriyle mücadele ediyor ve NATO'da yan yana çalışıyor. Birlikte çalışmayı ve dostluğumuzu derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.MI6 Başkanı Moore, sahte hesabı gerçek sandıİngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi MI6 Başkanı Moore ise, mesajında Bakan Fidan'a ait olduğunu sandığı sahte bir hesabı etiketleyerek, Türkçe olarak “Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!” yazdı. Moore, sahte bir hesabı mesajına etiketlediğini fark etmesinin ardından ise yine Türkçe olarak, “Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230603/yeni-kabinede-hangi-isimler-var-1071985254.html

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richard moore, hakan fidan, tebrik, tebrik mesajı, sahte hesap, twitter