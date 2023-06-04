https://sputniknews.com.tr/20230604/galatasaray-fenerbahceyi-3-golle-gecti-1072007460.html
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip derbiyi 3-0 kazandı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T21:09+0300
2023-06-04T21:09+0300
2023-06-04T21:13+0300
spor
galatasaray sk
galatasaray
futbol
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Süper Lig'de Ankaragücü karşısında kazanan Galatasaray, şampiyon çıktığı maçta Fenerbahçe'yi konuk etti.Sarı-kırmızılı takım derbiyi Zaniolo (2) ve Icardi'nin golleriyle 3-0 kazandı. Fenerbahçe mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.Galatasaray sezonu 88 puanla bitirmeyi garantiledi.
https://sputniknews.com.tr/20230604/galatasaray-yeni-sezon-formasini-tanitti-1072003430.html
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galatasaray sk, galatasaray, futbol
galatasaray sk, galatasaray, futbol
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti
21:09 04.06.2023 (güncellendi: 21:13 04.06.2023) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip derbiyi 3-0 kazandı.
Süper Lig'de Ankaragücü karşısında kazanan Galatasaray, şampiyon çıktığı maçta Fenerbahçe'yi konuk etti.
Sarı-kırmızılı takım derbiyi Zaniolo (2) ve Icardi'nin golleriyle 3-0 kazandı. Fenerbahçe mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.
Galatasaray sezonu 88 puanla bitirmeyi garantiledi.