Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Franz Kafka'nın ölüm yıldönümü
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki seçimleri dünya, Google’da nasıl aradı?
07:30
2 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan’dan BRICS atağı
07:45
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li Siyaset Bilimci Lieven: ABD için endişe verici bir sinyal
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna’ya verilen silahlar bize karşı kullanılabilir
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den, İran'a 50 yıl süreyle yaptırım teklifi
08:45
1 dk
ÖZEL HABER
Çin, Avrupa’ya Rusya’nın yeni bölgelerini tanıma çağrısı yaptı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı: Rus Hava Kuvvetleri ve denizaltıları İngiltere ve NATO için tehdit
09:10
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nde Rusya yaptırımına iki devletten veto
09:27
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya: Somut üyelik planları uzak
09:40
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Barış Doster: Kemal Derviş ile Nureddin Nebati arasında aman aman bir fark yok
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: Zelenskiy, Ukrayna’yı yeni Afganistan’a dönüştürdü
10:32
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ordu kuruyor
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Franz Kafka'nın ölüm yıldönümü
14:05
5 dk
ÖZEL HABER
İran ve Taliban arasındaki çatışmanın arka planında Sputnik’e anlattı
14:33
5 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı
14:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Çin’e doğalgaz sevkiyatında tarihi rekor kırdı
16:17
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti
16:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ekonomist Scott: Doların devrilmesine katkıda bulunacak
17:25
2 dk
ÖZEL HABER
Macron: Putin NATO'yu elektrik şokuyla uyandırdı
17:36
2 dk
ÖZEL HABER
Belarus Cumhurbaşkanı: Tek hatamız, Ukrayna sorununu 2014 çözmemiş olmamız
18:15
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: İngiltere’de savaşa yardım eden sivil olsun meşru bir askeri hedef
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun gizli Rusya planı
18:49
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Franz Kafka'nın ölüm yıldönümü
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek
19:31
5 dk
ÖZEL HABER
Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Balkanlarda NATO’nun başlattığı kriz bitmiyor
20:29
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Ahmet Haşim'in ölüm yıldönümü
08:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki seçimleri dünya, Google’da nasıl aradı?
09:10
2 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan’dan BRICS atağı
09:19
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li Siyaset Bilimci Lieven: ABD için endişe verici bir sinyal
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna’ya verilen silahlar bize karşı kullanılabilir
09:44
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den, İran'a 50 yıl süreyle yaptırım teklifi
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Çin, Avrupa’ya Rusya’nın yeni bölgelerini tanıma çağrısı yaptı
10:13
2 dk
ÖZEL HABER
İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı: Rus Hava Kuvvetleri ve denizaltıları İngiltere ve NATO için tehdit
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Ahmet Haşim'in ölüm yıldönümü
13:06
6 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nde Rusya yaptırımına iki devletten veto
13:19
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ekonomist Scott: Doların devrilmesine katkıda bulunacak
13:31
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya: Somut üyelik planları uzak
13:35
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Barış Doster: Kemal Derviş ile Nureddin Nebati arasında aman aman bir fark yok
13:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
14:05
5 dk
ÖZEL HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: Zelenskiy, Ukrayna’yı yeni Afganistan’a dönüştürdü
14:18
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ordu kuruyor
14:26
1 dk
ÖZEL HABER
İran ve Taliban arasındaki çatışmanın arka planında Sputnik’e anlattı
14:33
5 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı
14:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Ahmet Haşim'in ölüm yıldönümü
18:07
6 dk
ÖZEL HABER
Macron: Putin NATO'yu elektrik şokuyla uyandırdı
18:20
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: İngiltere’de savaşa yardım eden sivil olsun meşru bir askeri hedef
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Belarus Cumhurbaşkanı: Tek hatamız, Ukrayna sorununu 2014 çözmemiş olmamız
18:49
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun gizli Rusya planı
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek
19:35
5 dk
ÖZEL HABER
Balkanlarda NATO’nun başlattığı kriz bitmiyor
19:44
5 dk
ÖZEL HABER
Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
20:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230604/galatasaray-fenerbahceyi-3-golle-gecti-1072007460.html
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip derbiyi 3-0 kazandı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T21:09+0300
2023-06-04T21:13+0300
spor
galatasaray sk
galatasaray
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/04/1072007533_0:0:1754:988_1920x0_80_0_0_2a42a90e1aa63983ac9dc19b4b368565.jpg
Süper Lig'de Ankaragücü karşısında kazanan Galatasaray, şampiyon çıktığı maçta Fenerbahçe'yi konuk etti.Sarı-kırmızılı takım derbiyi Zaniolo (2) ve Icardi'nin golleriyle 3-0 kazandı. Fenerbahçe mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.Galatasaray sezonu 88 puanla bitirmeyi garantiledi.
https://sputniknews.com.tr/20230604/galatasaray-yeni-sezon-formasini-tanitti-1072003430.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/04/1072007533_0:0:1732:1298_1920x0_80_0_0_49465464aaedb14e1ac548d57f738203.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray sk, galatasaray, futbol
galatasaray sk, galatasaray, futbol

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti

21:09 04.06.2023 (güncellendi: 21:13 04.06.2023)
© AASpor Toto Süper Lig'de 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip derbiyi 3-0 kazandı.
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip derbiyi 3-0 kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip derbiyi 3-0 kazandı.
Süper Lig'de Ankaragücü karşısında kazanan Galatasaray, şampiyon çıktığı maçta Fenerbahçe'yi konuk etti.
Sarı-kırmızılı takım derbiyi Zaniolo (2) ve Icardi'nin golleriyle 3-0 kazandı. Fenerbahçe mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.
Galatasaray sezonu 88 puanla bitirmeyi garantiledi.
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda giyeceği iç saha forması tanıtıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
SPOR
Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı
17:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала