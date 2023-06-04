https://sputniknews.com.tr/20230604/galatasaray-yeni-sezon-formasini-tanitti-1072003430.html

Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı

Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda giyeceği iç saha forması tanıtıldı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T17:06+0300

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spor

galatasaray

forma

kulüp

tanıtım

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Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 2023-2024 sezonunda giyeceği iç saha formasını tanıttı. Sarı-kırmızılılar profesyonel formayı 3 bin 499 TL'den, taraftar formasını ise 1449 TL'den satışa koydu.Kulüpten 'Zafer Kükreyişi' etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer aldı.Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılan 'parçalı forma'nın kulüp mağazalarından satışa sunulduğu, dış saha formasının ise 12 Haziran'da satışa çıkacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230604/real-madrid-benzemanin-ayriligini-duyurdu-1072003292.html

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galatasaray, forma, kulüp, tanıtım