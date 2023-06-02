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Çin Savunma Bakanı Li: Tayvan'a karşı güç kullanımını dışlamayacağız
Çin Savunma Bakanı Li: Tayvan'a karşı güç kullanımını dışlamayacağız
Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, gemenlik ihtilafı içinde oldukları Tayvan ile yeniden birleşme için, 'güç kullanımını dışlamayacaklarını' söyledi. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T05:04+0300
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dünya
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li şangfu
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Bakan Li, Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na katılmak için geldiği Singapur'da mevkidaşı Ng Eng Hen ile görüştü.Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey'in görüşmenin ardından Singapur'da basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, Li, Çin'in Tayvan ile barışçı birleşmeden yana olduğunu, ancak gerekirse güç kullanmayı kesinlikle dışlamayacaklarını vurguladı.Li, Tayvan'da hükümette olan Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerinin bağımsızlık için diğer ülkelerden destek almasının kabul edilemeyeceği mesajı verdi.Sözcü Tan, "Barışçı birleşme için elimizden gelen tüm çabayı samimiyetle göstereceğiz. Ancak DPP otoritelerinin Tayvan'ın bağımsızlığı için dış destek aramasına ve dış güçlerin Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmasına asla müsamaha etmeyecek, güç kullanımını dışlama konusunda kesinlikle söz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Çinli bakanın kritik güvenlik forumu öncesinde verdiği mesajın, Singapur'a ve ASEAN üyesi diğer bölge ülkelerine Tayvan odaklı bir cepheleşmede ABD ve Batılı müttefiklerinin yanında olmamaları konusunda bir uyarı olduğu değerlendirmesi yapılıyor.Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.Direkt askeri telefon hattıÇinli ve Singapurlu bakanların görüşmesinde ayrıca, iki ülke bakanları arasında üst düzey askeri yetkililer arasında iletişim için direkt telefon hattı kurulması için çalışma yürütülmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandı.Çin ve Singapur, 2019'da imzaladıkları Savunma İlişkileri ve Güvenlik İşbirliği anlaşmasıyla askeri alandaki ilişkilerini derinleştirme kararı almıştı.İki ülke orduları, Nisan 2023'de, 2021'den bu yana ilk kez ortak askeri tatbikat düzenlemişti. Çin, tatbikat için bir füze fırkateyni ile mayın süpürge gemisini Singapur'a göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230412/tipei-cin-uzay-faaliyetleri-icin-tayvanin-kuzeyinde-ucusa-yasak-bolge-kurdu-1069567512.html
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çin, tayvan, li şangfu
çin, tayvan, li şangfu

Çin Savunma Bakanı Li: Tayvan'a karşı güç kullanımını dışlamayacağız

05:04 02.06.2023
© AFP 2023Li Şangfu
Li Şangfu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023
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Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, gemenlik ihtilafı içinde oldukları Tayvan ile yeniden birleşme için, 'güç kullanımını dışlamayacaklarını' söyledi.
Bakan Li, Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na katılmak için geldiği Singapur'da mevkidaşı Ng Eng Hen ile görüştü.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey'in görüşmenin ardından Singapur'da basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, Li, Çin'in Tayvan ile barışçı birleşmeden yana olduğunu, ancak gerekirse güç kullanmayı kesinlikle dışlamayacaklarını vurguladı.
Li, Tayvan'da hükümette olan Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerinin bağımsızlık için diğer ülkelerden destek almasının kabul edilemeyeceği mesajı verdi.
Sözcü Tan, "Barışçı birleşme için elimizden gelen tüm çabayı samimiyetle göstereceğiz. Ancak DPP otoritelerinin Tayvan'ın bağımsızlığı için dış destek aramasına ve dış güçlerin Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmasına asla müsamaha etmeyecek, güç kullanımını dışlama konusunda kesinlikle söz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çinli bakanın kritik güvenlik forumu öncesinde verdiği mesajın, Singapur'a ve ASEAN üyesi diğer bölge ülkelerine Tayvan odaklı bir cepheleşmede ABD ve Batılı müttefiklerinin yanında olmamaları konusunda bir uyarı olduğu değerlendirmesi yapılıyor.
Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Direkt askeri telefon hattı

Çinli ve Singapurlu bakanların görüşmesinde ayrıca, iki ülke bakanları arasında üst düzey askeri yetkililer arasında iletişim için direkt telefon hattı kurulması için çalışma yürütülmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandı.
Çin ve Singapur, 2019'da imzaladıkları Savunma İlişkileri ve Güvenlik İşbirliği anlaşmasıyla askeri alandaki ilişkilerini derinleştirme kararı almıştı.
İki ülke orduları, Nisan 2023'de, 2021'den bu yana ilk kez ortak askeri tatbikat düzenlemişti. Çin, tatbikat için bir füze fırkateyni ile mayın süpürge gemisini Singapur'a göndermişti.
Tayvan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
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