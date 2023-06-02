https://sputniknews.com.tr/20230602/belgorod-valisi-gladkov-sebekino-kentine-bir-gunde-850den-fazla-havan-mermisi-atildi-1071952736.html

Belgorod Valisi Gladkov: Şebekino kentine bir günde 850'den fazla havan mermisi atıldı

Belgorod Valisi Gladkov: Şebekino kentine bir günde 850'den fazla havan mermisi atıldı

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun saldırılarının hedefinde bulunan Şebekino kentine bir günde 850'den fazla havan mermisi atıldığını... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T21:45+0300

2023-06-02T21:45+0300

2023-06-02T21:45+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

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Basın toplantısı düzenleyen Gladkov, Ukrayna sınırına 6 km mesafedeki Şebekino kentine Kiev'e bağlı güçler tarafından düzenlenen saldırılar hakkında bilgi verdi.Şebekino'ya dün 850'den fazla havan mermisi atıldığının bildiren Gladkov, bunun çatışmaların başından beri bir gün içinde kaydedilen en yüksek rakam olduğunun altını çizdi.Gladkov, düne kıyasla bugün bölgedeki durumun elbette daha sakin olduğunu ve olumlu bir dinamik izlendiğini kaydetti.Ukrayna'nın saldırıları sonucunda 10 işletmenin hasar aldığını söyleyen Gladkov, bu işletmelerin yeniden tesisi için yaklaşık 13 milyar rubleye ihtiyaç olduğunu belirtti.Ukrayna ordusu, son 2 gündür Şebekino'ya saldırılarını yoğunlaştırmış ve kent sakinleri kitleler halinde Şebekino'dan ayrılmıştı.Bugün ise Şebekino kenti yakınlarındaki Maslova köyüne düzenlenen saldırı sonucunda yolda otomobilleriyle ilerleyen 2 kadın, düşen mermi parçaları yüzünden yaralanıp olay yerinde yaşamlarını yitirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230601/putinden-sebekino-bolgesi-belediye-baskanina-cesaret-nisani-1071891831.html

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