https://sputniknews.com.tr/20230601/putinden-sebekino-bolgesi-belediye-baskanina-cesaret-nisani-1071891831.html
Putin’den Şebekino Bölgesi Belediye Başkanı’na Cesaret Nişanı
Putin’den Şebekino Bölgesi Belediye Başkanı’na Cesaret Nişanı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şebekino Bölgesi Belediye Başkanı Vladimir Jdanov’u Cesaret Nişanı ile ödüllendirdiği bildirildi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T16:09+0300
2023-06-01T16:09+0300
2023-06-01T16:09+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
cesaret nişanı
ödül
ukrayna
saldırı
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Kremlin’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Şebekino Bölgesi Belediye Başkanı Jdanov’u Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi.Açıklamada, “Başkan (Putin), Kararnamesi ile vatandaşlık görevini yerine getirirken ortaya koyduğu cesaret ve özveri için Belgorod Bölgesi'ndeki Şebekino Kentsel Bölgesi Belediye Başkanı Vladimir Jdanov'u Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi” ifadelerine yer verildi.Belgorod bölgesinde yer alan Şebekino kenti dün gece ve sabah saatlerinde Ukrayna tarafından çok şiddetli saldırılara maruz kaldı, insanlar toplu halde şehri ve çevresini terk ediyor.Belgorod Bölgesi Vali Yardımcısı Konstantin Polejayev, Telegram kanalından yayınladığı bir videoda saldırılar sonucunda ‘enerji altyapı tesislerinin hasar gördüğünü, konutların tahrip olduğunu, yeterince büyük miktarda yıkım meydana geldiğini’ açıklamıştı.
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vladimir putin, cesaret nişanı, ödül, ukrayna, saldırı
vladimir putin, cesaret nişanı, ödül, ukrayna, saldırı
Putin’den Şebekino Bölgesi Belediye Başkanı’na Cesaret Nişanı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şebekino Bölgesi Belediye Başkanı Vladimir Jdanov’u Cesaret Nişanı ile ödüllendirdiği bildirildi.
Kremlin’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Şebekino Bölgesi Belediye Başkanı Jdanov’u Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi.
Açıklamada, “Başkan (Putin), Kararnamesi ile vatandaşlık görevini yerine getirirken ortaya koyduğu cesaret ve özveri için Belgorod Bölgesi'ndeki Şebekino Kentsel Bölgesi Belediye Başkanı Vladimir Jdanov'u Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi” ifadelerine yer verildi.
Belgorod bölgesinde yer alan Şebekino kenti dün gece ve sabah saatlerinde Ukrayna tarafından çok şiddetli saldırılara maruz kaldı, insanlar toplu halde şehri ve çevresini terk ediyor.
Belgorod Bölgesi Vali Yardımcısı Konstantin Polejayev, Telegram kanalından yayınladığı bir videoda saldırılar sonucunda ‘enerji altyapı tesislerinin hasar gördüğünü, konutların tahrip olduğunu, yeterince büyük miktarda yıkım meydana geldiğini’ açıklamıştı.