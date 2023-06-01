https://sputniknews.com.tr/20230601/turkiye-bmden-rus-amonyaginin-ukrayna-uzerinden-transit-gecisine-iliskin-teklif-aldi-1071904077.html

‘Türkiye, BM’den Rus amonyağının Ukrayna üzerinden transit geçişine ilişkin teklif aldı’

‘Türkiye, BM’den Rus amonyağının Ukrayna üzerinden transit geçişine ilişkin teklif aldı’

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’den (BM) Rus amonyağının Ukrayna üzerinden transit geçişine ilişkin bir teklif aldığı, fakat bu konuda henüz bir netliğin ve... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T21:55+0300

2023-06-01T21:55+0300

2023-06-01T21:55+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

türkiye

amonyak

karadeniz

karadeniz tahıl koridoru

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Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili görüşmelere yakın bir kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre Türkiye, BM'den Rus amonyağının Ukrayna üzerinden transit geçişine ilişkin önerisini incelediği, ancak bu konuda henüz bir netlik ve görüş birliği oluşmadı.“Evet, bu tekliften haberdarız, taraflar arasında çeşitli seçenekler ve olasılıklar tartışıldı. Ancak bu konuda netlik ve görüş birliği yok. Yani, sizinle paylaşabileceğim somut bir şey yok” diye konuşan kaynak, Ankara ve BM’nin, Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.Kremlin: Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Ukrayna üzerinden amonyak geçişi konusu görüşülüyorDiğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Ukrayna üzerinden amonyak geçişinin görüşüldüğü bilgisini verdi.Bu yöndeki haberleri basın mensuplarına yorumlayan Peskov, “Bu, henüz hayata geçirilmeyen, yerine getirilmeyen Karadeniz Girişimi ile ilgili gündemdeki konulardan biri. Bu konu (amonyak transiti) ile ilgili görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Reuters, kendi kaynağına dayandırdığı haberinde BM’nin Ukrayna, Türkiye ve Rusya'ya Rus amonyağının Ukrayna üzerinden transit geçişi için hazırlık çalışmalarına başlamalarını teklif ettiğini bildirmişti. Haberde aynı zamanda, BM'nin tahıl anlaşmasını daha fazla sayıda Ukrayna limanını ve diğer ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi için paralel müzakereler yapmak istediği kaydedilmişti. Kaynağa göre Ukrayna ve Türkiye, BM'nin önerilerini kabul etti, Rusya ise henüz bir yanıt vermedi.

https://sputniknews.com.tr/20230601/fsb-kiev-tahil-koridorlarini-rusyaya-yonelik-saldirilar-icin-kullaniyor-1071903936.html

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rusya, ukrayna, türkiye, amonyak, karadeniz, karadeniz tahıl koridoru