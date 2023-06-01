https://sputniknews.com.tr/20230601/fsb-kiev-tahil-koridorlarini-rusyaya-yonelik-saldirilar-icin-kullaniyor-1071903936.html
FSB: Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor
FSB: Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Bortnikov, tahıl koridorlarının Ukrayna tarafından Rusya’nın kıyılarına yönelik saldırılar için kullanıldığını... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T21:51+0300
2023-06-01T21:51+0300
2023-06-01T21:51+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
belarus
tahıl anlaşması
karadeniz tahıl koridoru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/03/1064129423_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1c62f9416af2b6907d1af78d173770f1.jpg
FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen BDT ülkeleri güvenlik teşkilatları ve özel servislerinin başkanları toplantısında, Ukrayna’dan tahıl ihracının yapılması için açılan tahıl koridorlarının Kiev tarafından Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıldığına dikkat çekti.Bortnikov, “Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde oluşturulan tahıl koridorları, Rusya’nın kıyılarına yapılan saldırıların üzerinin kapatılması için kullanılıyor” diye konuştu.Son zamanlarda BDT ülkelerinin, Batı'nın eski Sovyet ülkelerinin topraklarındaki durumu istikrarsızlaştırma hırsı nedeniyle benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Bortnikov, ayrıca uluslararası terörizmin niteliksel bir dönüşüm geçirdiğini de sözlerine ekledi.Moskova daha önce defalarca Kiev rejiminin Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde deniz ulaşımını kendi amaçları doğrultusunda kullandığını ifade etmişti. Aynı zamanda Ukrayna, tahsis edilen koridorun saldırılar için kullanılmayacağı konusunda yazılı garantiler vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230527/rusya-disisleri-ukrayna-ve-abd-afrikadaki-aclari-umursamiyor-1071636249.html
rusya
ukrayna
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/03/1064129423_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_83b5d31812a98f938bcf34b56ee79a96.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, belarus, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru
rusya, ukrayna, belarus, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru
FSB: Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Bortnikov, tahıl koridorlarının Ukrayna tarafından Rusya’nın kıyılarına yönelik saldırılar için kullanıldığını ifade etti.
FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen BDT ülkeleri güvenlik teşkilatları ve özel servislerinin başkanları toplantısında, Ukrayna’dan tahıl ihracının yapılması için açılan tahıl koridorlarının Kiev tarafından Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıldığına dikkat çekti.
Bortnikov, “Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde oluşturulan tahıl koridorları, Rusya’nın kıyılarına yapılan saldırıların üzerinin kapatılması için kullanılıyor” diye konuştu.
Son zamanlarda BDT ülkelerinin, Batı'nın eski Sovyet ülkelerinin topraklarındaki durumu istikrarsızlaştırma hırsı nedeniyle benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Bortnikov, ayrıca uluslararası terörizmin niteliksel bir dönüşüm geçirdiğini de sözlerine ekledi.
Moskova daha önce defalarca Kiev rejiminin Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde deniz ulaşımını kendi amaçları doğrultusunda kullandığını ifade etmişti. Aynı zamanda Ukrayna, tahsis edilen koridorun saldırılar için kullanılmayacağı konusunda yazılı garantiler vermişti.