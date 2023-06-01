https://sputniknews.com.tr/20230601/fsb-kiev-tahil-koridorlarini-rusyaya-yonelik-saldirilar-icin-kullaniyor-1071903936.html

FSB: Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor

FSB: Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Bortnikov, tahıl koridorlarının Ukrayna tarafından Rusya’nın kıyılarına yönelik saldırılar için kullanıldığını... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T21:51+0300

2023-06-01T21:51+0300

2023-06-01T21:51+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

belarus

tahıl anlaşması

karadeniz tahıl koridoru

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FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen BDT ülkeleri güvenlik teşkilatları ve özel servislerinin başkanları toplantısında, Ukrayna’dan tahıl ihracının yapılması için açılan tahıl koridorlarının Kiev tarafından Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıldığına dikkat çekti.Bortnikov, “Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde oluşturulan tahıl koridorları, Rusya’nın kıyılarına yapılan saldırıların üzerinin kapatılması için kullanılıyor” diye konuştu.Son zamanlarda BDT ülkelerinin, Batı'nın eski Sovyet ülkelerinin topraklarındaki durumu istikrarsızlaştırma hırsı nedeniyle benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Bortnikov, ayrıca uluslararası terörizmin niteliksel bir dönüşüm geçirdiğini de sözlerine ekledi.Moskova daha önce defalarca Kiev rejiminin Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde deniz ulaşımını kendi amaçları doğrultusunda kullandığını ifade etmişti. Aynı zamanda Ukrayna, tahsis edilen koridorun saldırılar için kullanılmayacağı konusunda yazılı garantiler vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230527/rusya-disisleri-ukrayna-ve-abd-afrikadaki-aclari-umursamiyor-1071636249.html

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rusya, ukrayna, belarus, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru