https://sputniknews.com.tr/20230527/rusya-disisleri-ukrayna-ve-abd-afrikadaki-aclari-umursamiyor-1071636249.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna ve ABD, Afrika’daki açları umursamıyor

Rusya Dışişleri: Ukrayna ve ABD, Afrika’daki açları umursamıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İstanbul Ortak Koordinasyon Merkezi’ndeki Rus temsilcilerin tahıl anlaşmasına Afrika’ya giden kuru yük gemilerini... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T00:05+0300

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mariya zaharova

abd

ukrayna

afrika

tahıl

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Geçen yıl ağustos ayından bu yana Ukrayna’dan ihraç edilen tahılın büyük kısmı (30 milyon tonun üzerinde) başta Avrupa Birliği ülkeleri tok gelişmiş ülkelere gönderildi. Sadece yüzde 2.5’i, BM Dünya Gıda Programı'nın yardımıyla Afrika'nın en muhtaç ülkelerine ulaştırıldı” açıklamasında bulundu.Rusya’nın İstanbul Ortak Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin, tahıl anlaşmasına her şeyden önce Afrika’ya giden kuru yük gemilerini dahil etmek için mücadele ettiğini söyleyen Zaharova, “Ukraynalı temsilciler, aksine yalnızca maksimum faydayı elde etmeye odaklanarak en büyük gemilerin öncelikli kaydında ısrar ediyorlar. Onlar Afrika’da açlık çekenleri umursamıyor. Afrika’ya onlarca milyon hanenin ihtiyaç duyduğu gübrenin üretimi için gereken amonyak tedariki ile de ilgilenmiyor. Rusya gecikmeden Togliatti-Odessa amonyak boru hattını birkaç gün içinde başlatmaya hazır, oysa Kiev her defasında yeni koşullar sürerek bunu bir yıldır frenliyor” dedi.ABD’nin tam desteğini alan Ukrayna’nın, Afrika’da gıda güvenliğini ve açlıkla mücadeleyi umursamadığını kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Afrika’da kıtlığı tehdit eden durumun yaratılmasının gerçek nedenlerini ve faillerini ve muhtaç ülkelere gıda, gübre ve diğer stratejik malların tedariki konusundaki uluslararası yükümlülüklerimizi koşulsuz olarak yerine getirmek için hangi zorlu engellerle karşı karşıya olduğumuzu başta Afrikalı dostlarımız olmak üzere herkesle samimi ve dürüst bir sohbete açığız.”

https://sputniknews.com.tr/20230525/bm-rusyanin-tahil-ihracatini-kolaylastirmaya-calisiyoruz-1071581840.html

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mariya zaharova, abd, ukrayna, afrika, tahıl