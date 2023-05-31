Sırp tenisçi Djokovic'in Kosova mesajına Fransız bakandan tepki: Sporun tarafsızlığına aykırı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kabine toto başladı
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni dönemde Türkiye'nin ekonomisi
18:34
87 dk
Z RAPORU
'Miletvekili Seçimi' kesin sonuçları
20:46
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve gelir dağılımı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230531/sirp-tenisci-djokovicin-kosova-mesajina-fransiz-bakandan-tepki-sporun-tarafsizligina-aykiri-1071830454.html
Sırp tenisçi Djokovic'in Kosova mesajına Fransız bakandan tepki: Sporun tarafsızlığına aykırı
Sırp tenisçi Djokovic'in Kosova mesajına Fransız bakandan tepki: Sporun tarafsızlığına aykırı
Kosova'da Sırp göstericilere yönelik uygulanan sert polis müdahalesinin yankıları sürerken, Sırbistan'ın dünyaca ünlü tenis yıldızı Novak Djokovic'in yaptığı... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T11:54+0300
2023-05-31T11:56+0300
dünya
kosova
sırbistan
fransa
novak djokovic
tenis
fransa açık tenis turnuvası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070033933_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_7a981ccd2e9d2f7e1ab9cce6669f8c5f.jpg
France 2 kanalına konuşan Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Sırp tenisçi Novak Djokovic'in "Kosova Sırbistan'ın kalbidir" açıklamasına tepki gösterdi.Fransa Açık kapsamında Amerikalı Aleksandar Kovaceviç ile pazartesi günü karşı karşıya gelen ünlü Sırbistanlı tenis efsanesi Djokovic, galip olduğu karşılaşmanın ardından "Kosova Sırbistan'ın kalbidir" açıklaması yapmıştı. Galibiyetin ardından Djokovic, tenisçilerin genellikle imza verdiği kameraların önünde "Kosova Sırbistan'ın kalbidir. Şiddete son verin" yazmıştı.Djokovic'in bu mesajını değerlendiren Bakan Oudea-Castera, bu davranışın 'açık bir şekilde uygunsuz' olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:Fransız Bakan, Fransa Açık Direktörünün Djokovic ile konuya ilişkin görüştüğünü de belirtti.Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarihinin en uzun süreli şampiyonu Djokovic, "Kosova Sırbistan'ın kalbidir" ifadelerini maçın ardından verdiği basın toplantısında şu sözlerle açıklamıştı:Kosova'da ne oldu?Tarihsel açıdan Sırbistan'ın bir vilayeti olan Kosova'da yaşayan Sırp nüfusu, 2. Dünya Savaşı ve daha sonra da NATO'ın Arnavut teröristler bahanesiyle Sırbistan'a yönelik 1999'da yürüttüğü hava saldırıları nedeniyle azaldı. 1999-2004 yılları arasında bu bölgede yer alan 150'den fazla Sırp Ortodoks kiliseleri, mezarlıkları ve manastırları Arnavut teröristler tarafından yok edildi. Bunun üzerine ABD ve NATO müttefiklerinin çoğu tarafından desteklenen Kosova, 2008 yılında tek taraflı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti.Son günlerde çatışmaların gerçekleştiği Zvecan ilçesinin yer aldığı Kuzey Kosova'da halen Sırplar en büyük etnik grup olma özelliğini sürdürüyor.Boykot ettikleri seçimin ardından göreve getirilen Arnavut belediye başkanını protesto eden Sırp göstericiler, NATO güçlerinin biber gazlı ve plastik mermili müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.Göstericiler ile NATO güçleri arasındaki çatışmada 50'ye yakın gösterici ve 25 NATO askeri yaralanırken, Batılı yetkililer olaydan şiddeti başlattıklarını öne sürdükleri Sırpları sorumlu tuttu. Sırbistan ise NATO güçlerini suçladı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic konuya ilişkin yaptığı açıklamada Arnavutluk Başbakanı Albin Kurti'yi 'Sırplar ve NATO arasında büyük bir çatışma başlatmaya çalışmakla' suçlayarak, Sırbistan'ın 'bir pogroma veya halkının öldürülmesine izin vermeyeceğini' kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/unlu-tenisci-djokovic-kosova-sirbistandir-1071771995.html
https://sputniknews.com.tr/20230529/vucic-kosova-basbakani-kurti-balkanlarda-kan-dokulmesini-kiskirtmak-istiyor-1071758199.html
kosova
sırbistan
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070033933_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_775ebafa03f2f10b254159063bfb9033.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kosova, sırbistan, fransa, novak djokovic, tenis, fransa açık tenis turnuvası
kosova, sırbistan, fransa, novak djokovic, tenis, fransa açık tenis turnuvası

Sırp tenisçi Djokovic'in Kosova mesajına Fransız bakandan tepki: Sporun tarafsızlığına aykırı

11:54 31.05.2023 (güncellendi: 11:56 31.05.2023)
© AANovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Kosova'da Sırp göstericilere yönelik uygulanan sert polis müdahalesinin yankıları sürerken, Sırbistan'ın dünyaca ünlü tenis yıldızı Novak Djokovic'in yaptığı "Kosova Sırbistan'ın kalbidir" açıklamasına Fransa Spor Bakanı'ndan tepki geldi. Bakan Amelie Oudea-Castera, Djokovic'in Fransa Açık'ta yaptığı açıklamayı 'sporun tarafsızlığına aykırı' buldu.
France 2 kanalına konuşan Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Sırp tenisçi Novak Djokovic'in "Kosova Sırbistan'ın kalbidir" açıklamasına tepki gösterdi.
Fransa Açık kapsamında Amerikalı Aleksandar Kovaceviç ile pazartesi günü karşı karşıya gelen ünlü Sırbistanlı tenis efsanesi Djokovic, galip olduğu karşılaşmanın ardından "Kosova Sırbistan'ın kalbidir" açıklaması yapmıştı. Galibiyetin ardından Djokovic, tenisçilerin genellikle imza verdiği kameraların önünde "Kosova Sırbistan'ın kalbidir. Şiddete son verin" yazmıştı.
Djokovic'in bu mesajını değerlendiren Bakan Oudea-Castera, bu davranışın 'açık bir şekilde uygunsuz' olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Spor sahasında tarafsızlık ilkesi vardır. Bir sporcu insan haklarını savunan, insanları evrensel değerler etrafında bir araya getiren mesajları ifade etmekte özgürdür. Ancak bu olayda ifade edilen mesaj oldukça aktivist ve siyasiydi. Özellikle mevcut koşulların söz konusu olduğu durumlarda bu tür konulara dahil olmamalısınız. Bu bir daha yaşanmamalı."
Fransız Bakan, Fransa Açık Direktörünün Djokovic ile konuya ilişkin görüştüğünü de belirtti.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarihinin en uzun süreli şampiyonu Djokovic, "Kosova Sırbistan'ın kalbidir" ifadelerini maçın ardından verdiği basın toplantısında şu sözlerle açıklamıştı:
"Kosova'da yaşananlar bir Sırp olarak beni derinden yaralıyor. En azından bunu yapabildim. Kamuya mal olmuş biri ve Kosova'da doğmuş bir adamın oğlu olarak kendimi sorumlu hissediyorum. Sırbistan'ın tamamına destek verme gereği hissediyorum. Kosova ve Sırplar için gelecek ne gösterir bilmiyorum ancak destek vermek son derece önemli.

Şiddetin her türlüsüne ve savaşlara karşıyım. Bunu her zaman açıkça söyledim. Kosova bizim kalbimiz, gücümüz, orada gerçekleşmiş en büyük muharebe, en önemli manastırlarımız da orada bulunuyor."
Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
DÜNYA
Ünlü tenisçi Djokovic: Kosova Sırbistan'dır
Dün, 10:55

Kosova'da ne oldu?

Tarihsel açıdan Sırbistan'ın bir vilayeti olan Kosova'da yaşayan Sırp nüfusu, 2. Dünya Savaşı ve daha sonra da NATO'ın Arnavut teröristler bahanesiyle Sırbistan'a yönelik 1999'da yürüttüğü hava saldırıları nedeniyle azaldı. 1999-2004 yılları arasında bu bölgede yer alan 150'den fazla Sırp Ortodoks kiliseleri, mezarlıkları ve manastırları Arnavut teröristler tarafından yok edildi. Bunun üzerine ABD ve NATO müttefiklerinin çoğu tarafından desteklenen Kosova, 2008 yılında tek taraflı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti.
Son günlerde çatışmaların gerçekleştiği Zvecan ilçesinin yer aldığı Kuzey Kosova'da halen Sırplar en büyük etnik grup olma özelliğini sürdürüyor.
Boykot ettikleri seçimin ardından göreve getirilen Arnavut belediye başkanını protesto eden Sırp göstericiler, NATO güçlerinin biber gazlı ve plastik mermili müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.
Göstericiler ile NATO güçleri arasındaki çatışmada 50'ye yakın gösterici ve 25 NATO askeri yaralanırken, Batılı yetkililer olaydan şiddeti başlattıklarını öne sürdükleri Sırpları sorumlu tuttu. Sırbistan ise NATO güçlerini suçladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic konuya ilişkin yaptığı açıklamada Arnavutluk Başbakanı Albin Kurti'yi 'Sırplar ve NATO arasında büyük bir çatışma başlatmaya çalışmakla' suçlayarak, Sırbistan'ın 'bir pogroma veya halkının öldürülmesine izin vermeyeceğini' kaydetti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
DÜNYA
Vucic: Kosova Başbakanı Kurti, Balkanlar’da kan dökülmesini kışkırtmak istiyor
29 Mayıs, 23:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала