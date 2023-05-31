https://sputniknews.com.tr/20230531/sirp-tenisci-djokovicin-kosova-mesajina-fransiz-bakandan-tepki-sporun-tarafsizligina-aykiri-1071830454.html

Sırp tenisçi Djokovic'in Kosova mesajına Fransız bakandan tepki: Sporun tarafsızlığına aykırı

Sırp tenisçi Djokovic'in Kosova mesajına Fransız bakandan tepki: Sporun tarafsızlığına aykırı

Kosova'da Sırp göstericilere yönelik uygulanan sert polis müdahalesinin yankıları sürerken, Sırbistan'ın dünyaca ünlü tenis yıldızı Novak Djokovic'in yaptığı... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T11:54+0300

2023-05-31T11:54+0300

2023-05-31T11:56+0300

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France 2 kanalına konuşan Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Sırp tenisçi Novak Djokovic'in "Kosova Sırbistan'ın kalbidir" açıklamasına tepki gösterdi.Fransa Açık kapsamında Amerikalı Aleksandar Kovaceviç ile pazartesi günü karşı karşıya gelen ünlü Sırbistanlı tenis efsanesi Djokovic, galip olduğu karşılaşmanın ardından "Kosova Sırbistan'ın kalbidir" açıklaması yapmıştı. Galibiyetin ardından Djokovic, tenisçilerin genellikle imza verdiği kameraların önünde "Kosova Sırbistan'ın kalbidir. Şiddete son verin" yazmıştı.Djokovic'in bu mesajını değerlendiren Bakan Oudea-Castera, bu davranışın 'açık bir şekilde uygunsuz' olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:Fransız Bakan, Fransa Açık Direktörünün Djokovic ile konuya ilişkin görüştüğünü de belirtti.Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarihinin en uzun süreli şampiyonu Djokovic, "Kosova Sırbistan'ın kalbidir" ifadelerini maçın ardından verdiği basın toplantısında şu sözlerle açıklamıştı:Kosova'da ne oldu?Tarihsel açıdan Sırbistan'ın bir vilayeti olan Kosova'da yaşayan Sırp nüfusu, 2. Dünya Savaşı ve daha sonra da NATO'ın Arnavut teröristler bahanesiyle Sırbistan'a yönelik 1999'da yürüttüğü hava saldırıları nedeniyle azaldı. 1999-2004 yılları arasında bu bölgede yer alan 150'den fazla Sırp Ortodoks kiliseleri, mezarlıkları ve manastırları Arnavut teröristler tarafından yok edildi. Bunun üzerine ABD ve NATO müttefiklerinin çoğu tarafından desteklenen Kosova, 2008 yılında tek taraflı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti.Son günlerde çatışmaların gerçekleştiği Zvecan ilçesinin yer aldığı Kuzey Kosova'da halen Sırplar en büyük etnik grup olma özelliğini sürdürüyor.Boykot ettikleri seçimin ardından göreve getirilen Arnavut belediye başkanını protesto eden Sırp göstericiler, NATO güçlerinin biber gazlı ve plastik mermili müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.Göstericiler ile NATO güçleri arasındaki çatışmada 50'ye yakın gösterici ve 25 NATO askeri yaralanırken, Batılı yetkililer olaydan şiddeti başlattıklarını öne sürdükleri Sırpları sorumlu tuttu. Sırbistan ise NATO güçlerini suçladı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic konuya ilişkin yaptığı açıklamada Arnavutluk Başbakanı Albin Kurti'yi 'Sırplar ve NATO arasında büyük bir çatışma başlatmaya çalışmakla' suçlayarak, Sırbistan'ın 'bir pogroma veya halkının öldürülmesine izin vermeyeceğini' kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230530/unlu-tenisci-djokovic-kosova-sirbistandir-1071771995.html

https://sputniknews.com.tr/20230529/vucic-kosova-basbakani-kurti-balkanlarda-kan-dokulmesini-kiskirtmak-istiyor-1071758199.html

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