Ünlü tenisçi Djokovic: Kosova Sırbistan'dır
10:55 30.05.2023 (güncellendi: 11:06 30.05.2023)
© AFP 2023 / ADRIAN DENNISDjokovic
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
Sırbistanlı ünlü tenis yıldızı Novak Djokovic NATO güçlerinin Kosova'daki Sırp göstericilerle çatışmaya girmesinin ardından gerilimin tırmandığı Kosova'da şiddet olaylarının durdurulması çağrısında bulunarak "Kosova Sırbistan'dır" dedi.
Fransa Açık'ta Amerikalı Aleksandar Kovaceviç'e karşı dünkü maçında galip gelen ünlü Sırbistanlı tenis efsanesi Djokovic, "Kosova Sırbistan'ın kalbidir" ifadelerini kullandı.
Dün Kosova'nın kuzeyinde Sırp protestocular ile NATO güçleri arasında çatışma çıkmıştı.
Kovaceviç'e karşı elde ettiği galibiyetin ardından Djokovic, tenisçilerin genellikle imza verdiği kameraların önünde "Kosova Sırbistan'ın kalbidir. Şiddete son verin" yazdı.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarihinin en uzun süreli şampiyonu Djokovic, bu mesajını maç sonrası verdiği basın toplantısında devam ettirdi:
"Kosova'da yaşananlar bir Sırp olarak beni derinden yaralıyor. En azından bunu yapabildim. Kamuya mal olmuş biri ve Kosova'da doğmuş bir adamın oğlu olarak kendimi sorumlu hissediyorum. Sırbistan'ın tamamına destek verme gereği hissediyorum. Kosova ve Sırplar için gelecek ne gösterir bilmiyorum ancak destek vermek son derece önemli."
"Şiddetin her türlüsüne ve savaşlara karşıyım. Bunu her zaman açıkça söyledim. Kosova bizim kalbimiz, gücümüz, orada gerçekleşmiş en büyük muharebe, en önemli manastırlarımız da orada bulunuyor."
Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia! Stop violence” on the camera after his win today at #RG23 as tensions flare up anew in the region.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 29, 2023
https://t.co/4gLSXg5wbo pic.twitter.com/A6ciqPX2WI
Kosova'da ne oldu?
Tarihsel açıdan Sırbistan'ın bir vilayeti olan Kosova'da yaşayan Sırp nüfusu, 2. Dünya Savaşı ve daha sonra da NATO'ın Arnavut teröristler bahanesiyle Sırbistan'a yönelik 1999'da yürüttüğü hava saldırıları nedeniyle azaldı. 1999-2004 yılları arasında bu bölgede yer alan 150'den fazla Sırp Ortodoks kiliseleri, mezarlıkları ve manastırları Arnavut teröristler tarafından yok edildi. Bunun üzerine ABD ve NATO müttefiklerinin çoğu tarafından desteklenen Kosova, 2008 yılında tek taraflı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti.
Dün çatışmaların gerçekleştiği Zvecan ilçesinin yer aldığı Kuzey Kosova'da halen Sırplar en büyük etnik grup olma özelliğini sürdürüyor.
Boykot ettikleri seçimin ardından göreve getirilen Arnavut belediye başkanını protesto eden Sırp göstericiler, NATO güçlerinin biber gazlı ve plastik mermili müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.
Göstericiler ile NATO güçleri arasındaki çatışmada 50'ye yakın gösterici ve 25 NATO askeri yaralanırken, Batılı yetkililer olaydan şiddeti başlattıklarını öne sürdükleri Sırpları sorumlu tuttu. Sırbistan ise NATO güçlerini suçladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic konuya ilişkin yaptığı açıklamada Arnavutluk Başbakanı Albin Kurti'yi 'Sırplar ve NATO arasında büyük bir çatışma başlatmaya çalışmakla' suçlayarak, Sırbistan'ın 'bir pogroma veya halkının öldürülmesine izin vermeyeceğini' kaydetti.