https://sputniknews.com.tr/20230529/vucic-kosova-basbakani-kurti-balkanlarda-kan-dokulmesini-kiskirtmak-istiyor-1071758199.html

Vucic: Kosova Başbakanı Kurti, Balkanlar’da kan dökülmesini kışkırtmak istiyor

Vucic: Kosova Başbakanı Kurti, Balkanlar’da kan dökülmesini kışkırtmak istiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin tüm Balkan bölgesinde kan dökülmesini kışkırtmak istediğini belirtti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T23:44+0300

2023-05-29T23:44+0300

2023-05-29T23:44+0300

dünya

aleksandr vucic

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Vucic, “Albin Kurti’nin tek arzusunun Kosova’da çatışma çıkarmak olduğunu, tüm bölgede kan dökülmesini kışkırtmak istediğini aylardır söyledik, ama az kimseler gerçeği duymak istedi ve Kosova’da yaşananların özünü az kimseler anlamak istedi. Son üç günde ise körler ve siyasi cahiller bile nelerin hazırlığının yapıldığını anladı” diye konuştu.Sırp lider, bugün Kosova’nın kuzeyindeki olaylarda üçü ağır 52 Sırp'ın yaralandığını, dört Sırp'ın da gözaltına alındığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230529/sirplar-kosovanin-kuzeyinde-protesto-duzenledi-1071753866.html

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aleksandr vucic