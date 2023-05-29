https://sputniknews.com.tr/20230529/sirplar-kosovanin-kuzeyinde-protesto-duzenledi-1071753866.html

Sırplar, Kosova'nın kuzeyinde protesto düzenledi

Sırplar, Kosova'nın kuzeyinde protesto düzenledi

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Zveçan Belediyesi önünde sabah saatlerinden itibaren protesto düzenleyen Sırpları biber gazı kullanarak dağıtmaya... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T19:59+0300

2023-05-29T19:59+0300

2023-05-29T19:59+0300

dünya

sırbistan

kosova

kfor

aleksandr vucic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1d/1071754007_0:71:1368:841_1920x0_80_0_0_99002357be17eb967dafdc007aff0587.jpg

Kosova polisinin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamamasını talep eden Sırplar, protesto gösterisi düzenledi. Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirdi ve bölgedeki personel sayısını arttırdı.Açıklamada, polisin, protestocuları durdurmak ve durumu kontrol altına almak için gaz kullanmak gibi yasal yollara başvurmak zorunda kaldığı kaydedildi.Bu arada, Quint ülkeleri de (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık) bir açıklama yayımlayarak, seçilmiş Arnavut belediye başkanlarının, kendi topluluklarının tüm üyelerini temsil etme ve onlara hizmet etme konusundaki sorumluluklarını göstermek için itidal gösterme çağrısı yaptı.Açıklamada, "Tüm tarafları, hareket özgürlüğü de dahil olmak üzere güvenli ve emniyetli bir ortamı etkileyebilecek ve gerilimi alevlendirebilecek veya çatışmayı teşvik edebilecek diğer tehditlere veya eylemlere karşı şiddetle uyarıyoruz. Özellikle sivillerin, polis memurlarının, EULEX'in ve KFOR üyelerinin güvenliği ve refahı konusunda endişeliyiz. Yeni tek taraflı eylemler, Quint ülkeleri ve AB ile ilişkileri olumsuz etkileyecektir." ifadelerine yer verildi.Öte yandan, yerel basında, ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier'ın, kuzeydeki 4 belediye başkanını görüşmeye çağırdığı duyuruldu.Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandıKosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta arbede yaşanmıştı.Yaşanan arbedede, 5 polisin hafif yaralandığı ve 4 ekip aracının zarar gördüğü duyurulmuştu.Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in orduya "Hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.23 Nisan'da bölgede yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken, seçimler bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar tarafından boykot edilmişti. Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.

sırbistan

kosova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırbistan, kosova, kfor, aleksandr vucic