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Dursun Özbek: Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır
Dursun Özbek: Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyon belli. Şimdi ikinciye, üçüncüye bakacağız. Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır"... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T12:39+0300
2023-05-31T12:43+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
şampiyon
dursun özbek
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 23. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray ekibi, İstanbul'a gelerek Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutlama yaptı. Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, herkesin çok mutlu olduğunu, güzel bir şampiyonluğa imza attıklarını söyledi.Cumhuriyet'in 100. yılında 'Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray' sloganıyla şampiyon olduklarını vurgulayan Özbek, şöyle devam etti:Hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi maçta rakiplerinin kendilerini alkışlamasını bekleyip beklemedikleri yönündeki soruya, "Fenerbahçe centilmen bir takım. Sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır." cevabını veren Özbek, "Sezon hiç kırılmadı. Sezon başından sonuna kadar böyle geldik. Kaç haftadır Galatasaray lider. Kırılma anı yok. Biz inanmıştık ve dolayısıyla şampiyon olduk. Şampiyonluk Galatasaraylılara kutlu olsun" ifadelerini kullandı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle görüştüğünü ve yönetmeliğe göre ilk iç saha maçında kupanın geleceğini vurgulayan Dursun Özbek, "Kupa Ali Sami Yen'de olacak" dedi.Özbek, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak ise kalan 1 maçın oynanmasını beklediklerini, ondan sonra karar vereceklerini belirtti.Buruk: Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız başarı çok önemliGalatasaray'ın başındaki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk, şu anda yaşanan en güzel durumun sarı-kırmızılı taraftarları sokaklarda sevinirken görmek olduğunu dile getirdi.Taraftarla beraber çok yol kat ettiklerini vurgulayan Buruk, "Onların mutluluğunu görmek en büyük değer bizim için. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk vardı ve bunu başarıyla yerine getirdik. Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ediyorum. 'İnşallah nice şampiyonluklara.' diyorum ama Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız başarı çok önemli. 23. şampiyonluğa ulaştık. İnşallah daha büyük başarılara ulaşacağız" şeklinde konuştu.Galatasaray altyapısında yetişip, sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza attığını hatırlatan Buruk, "Bunun dışında Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşamıştım. Akhisarspor'da da Türkiye Kupası'nı kazanmıştım. Buraya kupalarla geldim. İlk senemde Galatasaray'da oyuncularımla şampiyonluk yaşamak çok önemliydi. Hepsini tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.Sezonu değerlendiren Okan Buruk, şu görüşlerini paylaştı:Timur: Galatasaray tarihinin en az gelir elde edilen sezonuyduTarihteki en zor şampiyonluklardan birisini elde ettiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, zor bir sene geçirdiklerinin altını çizdi.Sezon için 'Kusursuz fırtına' benzetmesi yapan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:Geride kalan sezonda her şeyi birlikte yaptıklarını belirten Erden Timur, "Okan Hoca, teknik ekip, Florya'daki tüm çalışanlar, mutfaktaki ablalardan şeflere kadar, başta başkanımız, yönetim kurulumuz, herkesin çok büyük emeği var. Bu şampiyonluğu büyük Galatasaray taraftarına ve eşime armağan ediyorum" diye konuştu.Galatasaray kafilesi, havalimanından polis eskortu eşliğinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçti.
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https://sputniknews.com.tr/20230531/galatasaray-taraftari-bir-cok-kentte-sampiyonlugu-kutladi-1071814937.html
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galatasaray, fenerbahçe, şampiyon, dursun özbek
galatasaray, fenerbahçe, şampiyon, dursun özbek

Dursun Özbek: Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır

12:39 31.05.2023 (güncellendi: 12:43 31.05.2023)
© AA / Berk Özkan / Galatasaray Kulubü Başkanı Dursun Özbek
Galatasaray Kulubü Başkanı Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA / Berk Özkan /
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyon belli. Şimdi ikinciye, üçüncüye bakacağız. Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 23. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray ekibi, İstanbul'a gelerek Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutlama yaptı.
Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, herkesin çok mutlu olduğunu, güzel bir şampiyonluğa imza attıklarını söyledi.
Cumhuriyet'in 100. yılında 'Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray' sloganıyla şampiyon olduklarını vurgulayan Özbek, şöyle devam etti:
"Herkese kutlu olsun. Öncelikle emeğe geçen herkese, futbolcularıma, teknik kadroma, yöneticilerime, camiama çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklediler. Biz de onlara söz verdiğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olduk. Çok değerli bir şampiyonluktu. Dolayısıyla emeği geçen herkesi kutluyorum. Ben haftalar önce bir şey söylemiştim sizlere, belki hatırlarsınız. 'Şampiyon belli.' demiştim. Şampiyon belli. Şimdi ikinciye, üçüncüye bakacağız."
Hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi maçta rakiplerinin kendilerini alkışlamasını bekleyip beklemedikleri yönündeki soruya, "Fenerbahçe centilmen bir takım. Sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır." cevabını veren Özbek, "Sezon hiç kırılmadı. Sezon başından sonuna kadar böyle geldik. Kaç haftadır Galatasaray lider. Kırılma anı yok. Biz inanmıştık ve dolayısıyla şampiyon olduk. Şampiyonluk Galatasaraylılara kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle görüştüğünü ve yönetmeliğe göre ilk iç saha maçında kupanın geleceğini vurgulayan Dursun Özbek, "Kupa Ali Sami Yen'de olacak" dedi.
Özbek, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak ise kalan 1 maçın oynanmasını beklediklerini, ondan sonra karar vereceklerini belirtti.
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Dün, 22:03

Buruk: Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız başarı çok önemli

Galatasaray'ın başındaki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk, şu anda yaşanan en güzel durumun sarı-kırmızılı taraftarları sokaklarda sevinirken görmek olduğunu dile getirdi.
Taraftarla beraber çok yol kat ettiklerini vurgulayan Buruk, "Onların mutluluğunu görmek en büyük değer bizim için. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk vardı ve bunu başarıyla yerine getirdik. Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ediyorum. 'İnşallah nice şampiyonluklara.' diyorum ama Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız başarı çok önemli. 23. şampiyonluğa ulaştık. İnşallah daha büyük başarılara ulaşacağız" şeklinde konuştu.
Galatasaray altyapısında yetişip, sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza attığını hatırlatan Buruk, "Bunun dışında Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşamıştım. Akhisarspor'da da Türkiye Kupası'nı kazanmıştım. Buraya kupalarla geldim. İlk senemde Galatasaray'da oyuncularımla şampiyonluk yaşamak çok önemliydi. Hepsini tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.
Sezonu değerlendiren Okan Buruk, şu görüşlerini paylaştı:
"Biz sezona şampiyonluk iddiasıyla başladık, öyle de devam ettik. Belli bir yerden sonra takım ruhunu oluşturuyorsunuz. Oynadığımız futbol, 14 maç üst üste galibiyet serisi... Şu anda çok önemli bir puan yakalamış durumdayız. Rakiplerimiz de o puanlara ulaştı. Takım geç oluşsa da geç transferler yapsak da takım olgusunu yakaladık. Çok kaliteli oyuncular bizimle beraberdi. Onlarla şampiyonluğa ulaştık. Başkanımıza, yönetimimize ve Erden (Timur) Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şampiyon olmak çok güzel. Galatasaray forması altında futbolcu olarak bunu yaşamıştım ama teknik adam olarak yaşamak çok önemli. Başakşehir'in başında yaşadığım şampiyonluk da benim için çok önemli ama Galatasaray'ın başında yaşadığım şampiyonluk paha biçilmez."
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkiye genelinde kutlamalar yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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Galatasaray taraftarı birçok kentte şampiyonluğu kutladı
01:18

Timur: Galatasaray tarihinin en az gelir elde edilen sezonuydu

Tarihteki en zor şampiyonluklardan birisini elde ettiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, zor bir sene geçirdiklerinin altını çizdi.
Sezon için 'Kusursuz fırtına' benzetmesi yapan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sene ortasında seçim oldu. Temmuz'un 4'ünde elimizde transfer listesi yoktu. Diğer rakiplerimiz de şampiyonluğu kazanabilecek puana ulaşmış durumda. Galatasaray tarihinin en az geliri elde edilen sezonuydu. Belirsiz bir sene. Buna inandırmak ne kadar kolay bilmiyorum ama iyi insanları toplayınca her şey oluyor. Ben eminim ki sevginin giremeyeceği kalp yoktur. Mauro Icardi ve diğer herkesi ikna etmemizin tek sebebi sevgi. Çok romantik laflar gibi gelebilir ama emek ve çaba çok büyük. Nasıl bir şey yaşandığını anlatamam. Son 11 ayda gece 3'e 4'e kadar çalıştık. Son 5-6 aydır hep söylüyorum. Hakkımızsa şampiyon olalım. Hakkımızmış demek ki. Buna çok inanıyorum. İyi insanlarla, güzel gönüllerle kazanıldı bu şampiyonluk. Onu söyleyebilirim."
Geride kalan sezonda her şeyi birlikte yaptıklarını belirten Erden Timur, "Okan Hoca, teknik ekip, Florya'daki tüm çalışanlar, mutfaktaki ablalardan şeflere kadar, başta başkanımız, yönetim kurulumuz, herkesin çok büyük emeği var. Bu şampiyonluğu büyük Galatasaray taraftarına ve eşime armağan ediyorum" diye konuştu.
Galatasaray kafilesi, havalimanından polis eskortu eşliğinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçti.
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, kazanılan şampiyonluğun ardından bir başarıya daha imza attı. Şenol Güneş'in en çok şampiyonluk kazanan kaleci rekoruna ortak oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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Muslera, Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu
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