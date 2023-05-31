https://sputniknews.com.tr/20230531/dursun-ozbek-fenerbahce-centilmen-bir-takim-sahaya-cikarken-bizi-alkislayacaklardir-1071833003.html

Dursun Özbek: Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır

Dursun Özbek: Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyon belli. Şimdi ikinciye, üçüncüye bakacağız. Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır"... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T12:39+0300

2023-05-31T12:39+0300

2023-05-31T12:43+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

şampiyon

dursun özbek

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 23. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray ekibi, İstanbul'a gelerek Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutlama yaptı. Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, herkesin çok mutlu olduğunu, güzel bir şampiyonluğa imza attıklarını söyledi.Cumhuriyet'in 100. yılında 'Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray' sloganıyla şampiyon olduklarını vurgulayan Özbek, şöyle devam etti:Hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi maçta rakiplerinin kendilerini alkışlamasını bekleyip beklemedikleri yönündeki soruya, "Fenerbahçe centilmen bir takım. Sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır." cevabını veren Özbek, "Sezon hiç kırılmadı. Sezon başından sonuna kadar böyle geldik. Kaç haftadır Galatasaray lider. Kırılma anı yok. Biz inanmıştık ve dolayısıyla şampiyon olduk. Şampiyonluk Galatasaraylılara kutlu olsun" ifadelerini kullandı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle görüştüğünü ve yönetmeliğe göre ilk iç saha maçında kupanın geleceğini vurgulayan Dursun Özbek, "Kupa Ali Sami Yen'de olacak" dedi.Özbek, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak ise kalan 1 maçın oynanmasını beklediklerini, ondan sonra karar vereceklerini belirtti.Buruk: Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız başarı çok önemliGalatasaray'ın başındaki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk, şu anda yaşanan en güzel durumun sarı-kırmızılı taraftarları sokaklarda sevinirken görmek olduğunu dile getirdi.Taraftarla beraber çok yol kat ettiklerini vurgulayan Buruk, "Onların mutluluğunu görmek en büyük değer bizim için. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk vardı ve bunu başarıyla yerine getirdik. Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ediyorum. 'İnşallah nice şampiyonluklara.' diyorum ama Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız başarı çok önemli. 23. şampiyonluğa ulaştık. İnşallah daha büyük başarılara ulaşacağız" şeklinde konuştu.Galatasaray altyapısında yetişip, sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza attığını hatırlatan Buruk, "Bunun dışında Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşamıştım. Akhisarspor'da da Türkiye Kupası'nı kazanmıştım. Buraya kupalarla geldim. İlk senemde Galatasaray'da oyuncularımla şampiyonluk yaşamak çok önemliydi. Hepsini tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.Sezonu değerlendiren Okan Buruk, şu görüşlerini paylaştı:Timur: Galatasaray tarihinin en az gelir elde edilen sezonuyduTarihteki en zor şampiyonluklardan birisini elde ettiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, zor bir sene geçirdiklerinin altını çizdi.Sezon için 'Kusursuz fırtına' benzetmesi yapan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:Geride kalan sezonda her şeyi birlikte yaptıklarını belirten Erden Timur, "Okan Hoca, teknik ekip, Florya'daki tüm çalışanlar, mutfaktaki ablalardan şeflere kadar, başta başkanımız, yönetim kurulumuz, herkesin çok büyük emeği var. Bu şampiyonluğu büyük Galatasaray taraftarına ve eşime armağan ediyorum" diye konuştu.Galatasaray kafilesi, havalimanından polis eskortu eşliğinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçti.

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galatasaray, fenerbahçe, şampiyon, dursun özbek