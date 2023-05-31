https://sputniknews.com.tr/20230531/muslera-senol-gunesin-rekoruna-ortak-oldu-1071827652.html

Muslera, Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu

Muslera, Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, kazanılan şampiyonluğun ardından bir başarıya daha imza atarak Şenol Güneş'in en çok şampiyonluk kazanan... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

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spor

fernando muslera

süper lig

spor toto süper lig

şampiyon

şampiyonluk

galatasaray

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Galatasaray forması altında 6. şampiyonluğuna ulaşan Muslera, önemli bir başarıya imza attıUruguaylı eldiven, Süper Lig'de en çok şampiyon olan kaleci unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.Muslera; 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19 sezonlarının ardından 2022-23 ile 6 Süper Lig şampiyonluğu gördü.Güneş de Trabzonspor formasıyla daha önce 6 şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'in en çok şampiyon olan kalecisi unvanını elinde bulunduruyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230531/galatasaray-taraftari-bir-cok-kentte-sampiyonlugu-kutladi-1071814937.html

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fernando muslera, süper lig, spor toto süper lig, şampiyon, şampiyonluk, galatasaray