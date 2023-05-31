Muslera, Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kabine toto başladı
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni dönemde Türkiye'nin ekonomisi
18:34
87 dk
Z RAPORU
'Miletvekili Seçimi' kesin sonuçları
20:46
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve gelir dağılımı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230531/muslera-senol-gunesin-rekoruna-ortak-oldu-1071827652.html
Muslera, Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu
Muslera, Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, kazanılan şampiyonluğun ardından bir başarıya daha imza atarak Şenol Güneş'in en çok şampiyonluk kazanan... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T11:18+0300
2023-05-31T11:22+0300
spor
fernando muslera
süper lig
spor toto süper lig
şampiyon
şampiyonluk
galatasaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071827760_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_0c965004b71bedd016bf55db90d8f8e0.jpg
Galatasaray forması altında 6. şampiyonluğuna ulaşan Muslera, önemli bir başarıya imza attıUruguaylı eldiven, Süper Lig'de en çok şampiyon olan kaleci unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.Muslera; 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19 sezonlarının ardından 2022-23 ile 6 Süper Lig şampiyonluğu gördü.Güneş de Trabzonspor formasıyla daha önce 6 şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'in en çok şampiyon olan kalecisi unvanını elinde bulunduruyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230531/galatasaray-taraftari-bir-cok-kentte-sampiyonlugu-kutladi-1071814937.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071827760_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_23d88f1994e33dce05ccabf457a2eda5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fernando muslera, süper lig, spor toto süper lig, şampiyon, şampiyonluk, galatasaray
fernando muslera, süper lig, spor toto süper lig, şampiyon, şampiyonluk, galatasaray

Muslera, Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu

11:18 31.05.2023 (güncellendi: 11:22 31.05.2023)
© AAGalatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, kazanılan şampiyonluğun ardından bir başarıya daha imza attı. Şenol Güneş'in en çok şampiyonluk kazanan kaleci rekoruna ortak oldu.
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, kazanılan şampiyonluğun ardından bir başarıya daha imza attı. Şenol Güneş'in en çok şampiyonluk kazanan kaleci rekoruna ortak oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, kazanılan şampiyonluğun ardından bir başarıya daha imza atarak Şenol Güneş'in en çok şampiyonluk kazanan kaleci rekoruna ortak oldu.
Galatasaray forması altında 6. şampiyonluğuna ulaşan Muslera, önemli bir başarıya imza attı
Uruguaylı eldiven, Süper Lig'de en çok şampiyon olan kaleci unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.
Muslera; 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19 sezonlarının ardından 2022-23 ile 6 Süper Lig şampiyonluğu gördü.
Güneş de Trabzonspor formasıyla daha önce 6 şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'in en çok şampiyon olan kalecisi unvanını elinde bulunduruyordu.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkiye genelinde kutlamalar yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
MULTİMEDYA
Galatasaray taraftarı birçok kentte şampiyonluğu kutladı
01:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала