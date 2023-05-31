https://sputniknews.com.tr/20230531/muslera-senol-gunesin-rekoruna-ortak-oldu-1071827652.html
Muslera, Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu
Muslera, Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, kazanılan şampiyonluğun ardından bir başarıya daha imza atarak Şenol Güneş'in en çok şampiyonluk kazanan... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T11:18+0300
2023-05-31T11:18+0300
2023-05-31T11:22+0300
spor
fernando muslera
süper lig
spor toto süper lig
şampiyon
şampiyonluk
galatasaray
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Galatasaray forması altında 6. şampiyonluğuna ulaşan Muslera, önemli bir başarıya imza attıUruguaylı eldiven, Süper Lig'de en çok şampiyon olan kaleci unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.Muslera; 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19 sezonlarının ardından 2022-23 ile 6 Süper Lig şampiyonluğu gördü.Güneş de Trabzonspor formasıyla daha önce 6 şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'in en çok şampiyon olan kalecisi unvanını elinde bulunduruyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230531/galatasaray-taraftari-bir-cok-kentte-sampiyonlugu-kutladi-1071814937.html
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fernando muslera, süper lig, spor toto süper lig, şampiyon, şampiyonluk, galatasaray
fernando muslera, süper lig, spor toto süper lig, şampiyon, şampiyonluk, galatasaray
Muslera, Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu
11:18 31.05.2023 (güncellendi: 11:22 31.05.2023) Abone ol
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, kazanılan şampiyonluğun ardından bir başarıya daha imza atarak Şenol Güneş'in en çok şampiyonluk kazanan kaleci rekoruna ortak oldu.
Galatasaray forması altında 6. şampiyonluğuna ulaşan Muslera, önemli bir başarıya imza attı
Uruguaylı eldiven, Süper Lig'de en çok şampiyon olan kaleci unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.
Muslera; 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19 sezonlarının ardından 2022-23 ile 6 Süper Lig şampiyonluğu gördü.
Güneş de Trabzonspor formasıyla daha önce 6 şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'in en çok şampiyon olan kalecisi unvanını elinde bulunduruyordu.